Порошенко грубо отверг журналиста

Украинский президент Петр Порошенко оказался в центре скандала после публикации видеозаписи, на которой он резко и грубо отвечает подошедшему к нему журналисту Ивану Казоре.

Ролик был опубликован Казорой на своей странице в фейсбуке. По словам журналиста, он подошел к президенту во время визита Порошенко на николаевский завод «Зоря-Машпроект» и спросил, как обстоят дела с выполнением данных пару месяцев назад обещаний.

По словам Казоры, несколько месяцев назад Петр Порошенко пообещал из личного благотворительного фонда выделить деньги на реконструкцию Соборной площади Николаева, изыскать в госбюджете Украины порядка 10-15 млн гривен на ремонт николаевского центрального стадиона и разобраться с ремонтом трасс государственного значения, проходящих через черноморский город. Журналист подчеркнул, что эти дороги — самые разбитые во всем Николаеве, сообщает НСН.

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В ответ на вопрос украинского журналиста, Порошенко схватил его за микрофон, с силой дернув его вниз, и держа в руке – видимо, рассчитывая на то, что его ответ останется неуслышанным. После глава Украины сказал Казоре: «Ты выйдешь, я тебе расскажу».

После этого глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко оттолкнул Казору от Порошенко, а охранники президента оттеснили журналиста в сторону. «Петр Алексеевич, так что с вашими обещаниями?» — спросил журналист на украинском.

«Я, честно, мог ожидать такую реакцию на обычный вопрос от кого угодно, но не от главы государства. Ещё и в канун президентской избирательной кампании», — добавил журналист издания «НикВести» у себя в фейсбуке.

Другой украинский журналист, расследователь Андрей Лохматов у себя на странице заявил, что после этого случая Петр Порошенко

«как глава европейского государства» может гордо показывать видеозапись Казоры «своим коллегам Макрону или Меркель». Так он продемонстрирует, как обеспечивается свобода слова на Украине,

отметил Лохматов. По данным ФАН, он добавил, что Порошенко также покажет, как «по-государственному решает вопрос с надоедливыми журналистами».

Президент Украины регулярно оказывается в центре скандалов самого разного характера — к примеру, ранее его высмеяли за неопрятный внешний вид. Весной 2016 года глава Украины приехал на встречу с президентом США Бараком Обамой в мятом костюме. Фотография, на которой лидеры двух стран жмут друг другу руки, была опубликована в аккаунтах Порошенко и его администрации в социальных сетях.

На снимке видно, что пиджак украинского президента выглажен небрежно, а по сравнению с костюмом Обамы выглядит еще более помятым. Некоторые пользователи сочли, что Порошенко не имеет права появляться в таких костюмах на международных встречах, поскольку он представляет государство. Кроме того, комментаторы обратили внимание на нечищеные туфли Порошенко.

Мятый костюм президента также становился поводом для обсуждения во время его визита в Нидерланды в ноябре 2015 года. Тогда больше внимания привлекли его мятые брюки.

Однако главной проблемой Порошенко является то, что он мало общается со своим народом. С таким мнением выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Думаю, что президент должен чаще общаться с людьми. За последнее время я не слышу его диалога с людьми. Я ему об этом говорил, поэтому могу здесь повторить. В моем понимании президент — это в любом случае лидер», — заявил генпрокурор в интервью «Украинской правде». Он добавил, что глава государства должен объяснять украинцам, «где мы, почему так произошло, куда мы идем и как мы это сделаем».

Особого внимания заслуживают отношения украинского президента Петра Порошенко с журналистами. К примеру, в начале августа он лично позвонил корреспонденту украинского телеканала ТСН Ольге Василевской, чтобы опровергнуть информацию о его отпуске в испанской Марбелье.

Звонок поступил за полчаса до выхода в эфир сюжета. Порошенко заявил, что «счастлив, что благодаря его скромной персоне» Василевская «смогла отдохнуть в Испании», и подчеркнул, что не был нигде в Испании, кроме Мадрида и Сантьяго-де-Компостела. На вопрос корреспондента о том, есть ли у Порошенко вилла в Марбелье и что президентский борт делал в столице Австрии — Вене — восемь дней, президент Украины не ответил и повесил трубку.