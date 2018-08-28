Откуда деньги: Володин рассказал о квартире матери

Вячеслав Володин подтвердил «Газете.Ru», что Лидия Барабанова, фигурировавшая в расследовании Алексея Навального, является его матерью. Политик также рассказал, откуда у нее появились средства на покупку квартиры на Мичуринском проспекте площадью около 400 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Белый лебедь».

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По словам Володина, его мать сама в состоянии приобрести себе такую квартиру. Политик рассказал, что в 1999 году он и его мать стали владельцами акций компаний холдинга «Солнечные продукты» (входил в группу компаний «Букет»). Сестра нынешнего спикера Госдумы Татьяна Лаврина долгое время работала в холдинге директором по персоналу. Позже близкий к Володину источник добавил, что сама Лаврина не могла владеть акциями холдинга, поскольку это привело бы к конфликту интересов.

В 2007 году Володин, решив продолжать политическую карьеру, продал все финансовые активы. На тот момент они с матерью владели примерно 33% акций «Солнечных продуктов», уточняет источник из окружения спикера Госдумы.

«Я не могу точно вспомнить, какой это был процент акций и их точную сумму. Но речь идет примерно о 33% акций, которые были проданы за более чем 500 млн рублей», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».

Трудности с подсчетом он объясняет и тем, что оценка производилась в долларах по курсу 2007 года. Однако эти деньги Володин получал уже в рублях в течение двух лет после продажи акций. Вырученные средства были размещены на счетах в российских банках, и с тех пор политик получает с них проценты.

По словам Володина, они с матерью получили одинаковый доход от продажи своих долей. Политик утверждает, что этими деньгами его мать распоряжалась сама — в том числе, купила квартиру.

«Недвижимость — выгодный актив. Она вложила в него свои средства. Их у нее достаточно, мне не нужно было ей дарить эту квартиру», — подчеркивает Володин. Помимо квартиры, у его матери остались еще средства, которые она вкладывает по своему усмотрению, добавил председатель Госдумы.

Он также напомнил, что Генпрокуратура уже проверяла законность покупки им долей в бизнесе по запросу депутата КПРФ Валерия Рашкина. Это произошло в 2006 году, и никаких нарушений выявлено не было. Поводом для запроса Рашкина стала публикация журнала «Финанс» 2006 года, в которой состояние будущего спикера Госдумы оценили в 95 млн долларов или 2,7 млрд рублей.

В результате прокурорской проверки было установлено, что опубликованные в журнале сведения о стоимости имущества Володина основаны на оценках аналитиков (публикациях в СМИ), а также собственных умозаключениях и ничем не подтверждаются. В прокуратуре отмечали, что политик действительно являлся акционером компаний холдинга «Солнечные продукты», но не принимал участия в управлении этих активов и приобрел их на законных основаниях по договорам «купли-продажи».

По данным СПАРК, спикер Госдумы являлся совладельцем акций ООО «Ж.К.» (Жировой Комбинат), входящего в холдинг «Солнечные продукты». Лидия Барабанова, в свою очередь, значилась совладельцем ООО ТК «Букет», а также компании ООО «Букет-НД» (прекратила свое существование). На сайте «Солнечных продуктов» указано, что холдинг является «ключевым активом группы компаний «Букет». Кстати, президент ГК «Букет» — однокурсник Володина Владислав Буров. По словам политика, бизнес они начинали вместе.

Вячеслав Володин регулярно декларирует высокий доход. В частности, в 2017 году политик заявил, что за год заработал 51,3 млн рублей, в 2016 — 62,1 млн рублей, в 2015 году (на тот момент Володин являлся первым замглавы администрации президента) — 87 млн рублей.

Вопросы по поводу дорогостоящей квартиры матери Вячеслава Володина возникли после очередной публикации Алексея Навального. В своем блоге он указал, что 82-летняя Лидия Барабанова приобрела квартиру стоимостью порядка 230 млн рублей. В качестве доказательства Навальный привел выписку Единого государственного реестра недвижимости.

По данным газеты «Ведомости», впоследствии Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального направил в Генпрокуратуру запрос, в котором содержалось требование досрочно прекратить депутатские полномочия Володина. В ФБК утверждают, что Барабанова является номинальной собственницей как квартиры, так и ряда зарегистрированных на нее юрлиц. В запросе особое внимание уделялось тому факту, что не так давно пенсионерка зарегистрировала компанию «Днепрово» с уставным капиталом 10 млн рублей.

Источник, близкий к окружению Володина, отмечает, что политик не участвует в управлении компаниями, зарегистрированных на его мать и членов семьи его сестры, которая продолжает заниматься предпринимательскими проектами.

По словам собеседника «Газеты.Ru», новая компания АО «Днепрово», скорее всего — результат реструктуризации уже имеющихся активов матери Володина.