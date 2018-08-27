«Нет и речи»: Киев боится рвать соглашение по Азовскому морю

Украина не хочет разрывать с Россией договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

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«О денонсации соглашения с РФ Азовскому морю не может быть и речи — это даст возможность России заявить о территориальном споре. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос», — приводятся слова дипломата в твиттере украинского внешнеполитического ведомства.

Днем ранее лидер движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук сообщил, что в настоящее время обсуждается стабилизация ситуации с судоходством в Азовском море.

По его словам, в данном вопросе Москве и Киеву можно договориться, поскольку в этом заинтересована украинская сторона, передает ФАН.

«Компромисс заключается в том, чтобы не завышать ставки контроля по поводу судоходства и не создавать провокационных фактов, при которых одна сторона действует в качестве мести к другой стороне», — пояснил политик. Он также отметил, что этот конфликт вполне можно было решить еще месяц назад.

На прошлой неделе депутат Верховной рады от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник призвал отменить соглашение с РФ о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Более того – парламентарий указал, что вопрос об отмене соглашения или об отступлении от него будет решен «на первом же заседании Верховной рады». По его словам, это будет сделано для того, «чтобы международное право действовало в полной мере».

В свою очередь, представители фракции «Самопомощь» внесли в Раду проект обращения парламентариев к главе государства и министру обороны Степану Полтораку с требованием денонсировать этот международно-правовой документ, передает RT.

В документе говорится, что России возвела Крымский мост через Керченский пролив и тем самым якобы нарушила данный договор.

За неделю до этого заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что Киев планирует направить обращение в Совбез ООН или НАТО с просьбой о сопровождении своих судов в Азовском море.

В ответ на это член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал, что суда США или Североатлантического альянса не могут заходить в Азовское море без согласия российской стороны.

«Поэтому это очередное некомпетентное заявление должностного лица на Украине. Они сами создали ситуацию на Азовском море с арестом судна «Норд», думали, как из нее выйти, но то, что они предлагают, это нереально», — сказал сенатор.

Он добавил, что с точки зрения правовых норм заявленные украинской стороной действия являются незаконными.

«Правда, отметим, что международное сообщество и Евросоюз все меньше и меньше поддерживают Украину, от нее просто устали уже, и от подобных заявлений в том числе», — резюмировал парламентарий.

Депутат Госдумы от Крымской Республики Руслан Бальбек, в свою очередь, пояснил, что Киев переоценивает свое значение для окружающего мира, в частности – для Запада. Он подчеркнул, что даже после многочисленных обращений Украины в НАТО «променада иностранных военных кораблей в российских территориальных водах не будет».

«Посочувствуют, может, даже всплакнут для приличия, и все — прощай, оружие. Украинский самопиар, что называется, «сел в лужу»,

а точнее, в болото: спасателей не будет, только сочувствующие», — добавил член Нижней палаты российского парламента.

В первой половине августа российский нефтеналивной танкер «Механик Погодин», зашедший в торговый порт Херсона, был заблокирован украинскими пограничниками и до сих пор не может покинуть гавань.

Киев не предъявил никаких официальных документов, обосновывающих блокировку судна, но пригрозил держать корабль у себя три года.

Группа неизвестных лиц, представившихся некими «инспекторами», уже трижды пыталась проникнуть на борт «Механика Погодина», ни разу не предъявив документы или ордер на осмотр судна, передает НСН.

Экипаж не пускает их борт — моряки указывают, что анонимная жалоба на якобы неудовлетворительно состояние судна не является юридическим основание для его осмотра и тем более задержания.

Сергей Цеков заверил, что Россия сделает все, чтобы освободить танкер дипломатическими путями, а потом заставит Украину ответить за свои противоправные действия в отношении российских судов.

«Мы это просто так не ставим, с нашей стороны обязательно последуют ответные действия. Думаю, что их будет множество», — пообещал сенатор.