Козни американцев: почему КНДР боится заговора

Северокорейские СМИ рассказали о заговоре против КНДР, который якобы готовят Соединенные Штаты. Излагающая эту теорию статья была опубликована в 26 августа в издании «Родонг Синмун» — главном печатном органе правящей Трудовой партии Кореи.

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В материале говорится, что северокорейская сторона начала подозревать Соединенные Штаты в разработке «заговора» против Пхеньяна. «Родонг Синмун» отмечает, что об этом свидетельствуют секретные учения, якобы проведенные военными США в Японии — их целью издание называет «проникновение в Пхеньян».

«Подобные действия доказывают, что США разрабатывают преступный заговор, чтобы развязать войну против КНДР», — говорится в тексте.

Эксперты отмечают, что статью опубликовали сразу после отмены визита госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян.

Он должен был прибыть в северокорейскую столицу на этой неделе и провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Визит был отменен буквально в последний момент.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что в Госдепартаменте ничего не знали о готовящейся отмене поездки его главы в Северную Корею.

Вскоре президент США Дональд Трамп заявил, что это он поручил Помпео отменить визит в КНДР — по словам американского лидера, он принял это решение, поскольку не увидел достаточного прогресса в денуклеаризации Северной Кореи.

Правда, противники Трампа считают, что визит Помпео был отменен, поскольку президент США осознает тщетность своих попыток добиться ядерного разоружения КНДР. «Попытка сохранить имидж эффективности и компетентности — это лишь отсрочка неизбежного признания того, что Северная Корея никогда не собиралась денуклеаризироваться», — пишет обозреватель издания The Washington Post Дженнифер Рубин.

Вопрос денуклеаризации стал основой итогового документа, подписанного США и КНДР на историческом саммите в Сингапуре. Однако главная проблема заключается в том, что оба государства по-разному трактуют этот термин. В КНДР, в частности, считают, что свою приверженность денуклеаризации должна заявить и Южная Корея. Северокорейские власти требуют от США гарантий, что ядерное оружие не будет размещаться и на территории их южного соседа.

Заведующий Центром российской стратегии в Азии Института Экономики Российской Академии Наук Георгий Толорая полагает, что жесткая реакция КНДР обусловлена недовольством северокорейского руководства по поводу отсутствия позитивных шагов со стороны США.

Эксперт напомнил, что в КНДР была уничтожена часть полигонов для испытания ядерного оружия, испытательные стенды, а также уже год не проводились ядерные испытания. «Они ждали уступок, но не получили ничего взамен, кроме ужесточения санкций», — поясняет Толорая.

В середине августа Минфин США опубликовал новый список организаций, которые попадают под санкции США из-за экономических отношений с КНДР. В него попали несколько китайских, сингапурских и российских банков.

Путь лежит через Пекин

Несмотря на отмену визита Помпео, который был воспринят в КНДР как намек на возможную конфронтацию, 24 августа Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном еще раз. «Сейчас я хотел бы направить самые теплые пожелания и мое уважение председателю Киму. С нетерпением жду скорой встречи с ним!» — написал американский президент в твиттере.

Учитывая тот факт, что саммит с Кимом стал единственным значимым достижением Трампа во внешней политике, в преддверии промежуточных выборов в конгресс американскому президенту необходимо добиться большего. Избиратели рассматривают угрозу КНДР как весьма серьезную, поскольку ракеты Пхеньяна потенциально могут достичь Гавайев.

Комментируя «позитивную» часть посланий Трампа, Толорая называет действия американского президента «дипломатическим шантажом». Он также выразил мнение, что, несмотря на отсрочку, визит Помпео в КНДР все же состоится в ближайшее время.

В свою очередь, северокорейские власти, вероятно, ждут результатов ноябрьских выборов, чтобы понять, насколько крепки позиции сторонников Трампа. В преддверии промежуточных выборов в конгресс Пхеньян даже поет Трампу дифирамбы и призывает его действовать решительнее в продвижении своей повестки.

Так, недавно издание «Нодон Синмун» отметило, что сегодня отношения двух стран зашли в «тупик», который требует от президента США «смелых решений».

«Президент Трамп претворил в жизнь то, что не смог ни один другой президент, — фантастическую встречу КНДР и США…, потому что он действовал согласно своей воле и решимости, не колебался и не слушался беспрекословно своих помощников», — говорится в статье, опубликованной в середине августа.

В Пхеньяне понимают, что главный ключ к урегулированию ситуации находится в США, и поэтому пока не спешат обращаться к другим региональным игрокам, включая Россию. Недавно помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что главы КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, вероятнее всего, не приедут на Восточный экономический форум.

В беседе с «Известиями» Ушаков рассказал о появившихся сообщениях о том, что межкорейский саммит пройдет в даты проведения ВЭФ. Ожидается, что переговоры состоятся 12-13 сентября.

Стоит отметить, что на фоне трений между КНДР и США отношения Северной и Южной Кореи обретают позитивную динамику. Стороны активно налаживают диалог и обмениваются визитами. Недавно Республика Корея предложила КНДР выступить единой командой на Олимпиаде-2020 в Токио.

По мнению экспертов, налаживая отношения с Сеулом, Пхеньян рассчитывает, что сосед-союзник США поспособствует урегулированию отношений с Вашингтоном. Однако сам Трамп дает понять, что главным рычагом воздействия на КНДР он видит Китай.

По словам американского президента, торговые споры между Вашингтоном и Пекином только тормозят процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Трамп также отметил, что визит Помпео в КНДР состоится, когда «торговые отношения США с Китаем будут урегулированы».

По мнению обозревателя телеканала CNN Ю Джей Фишера, США, используя торговые войны с КНР, хотят добиться от Пекина уменьшения торговых отношений с Северной Кореей. Сейчас на Китай приходится 90% всей торговли КНДР.

Сокращение взаимной торговли может привести к трудностям в отношениях двух стран в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян. Поездка запланирована на сентябрь 2018 года. Как пишет обозреватель CNN, удачный визит стал бы для Ким Чен Ына «крупной дипломатической победой».