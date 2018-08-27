«Европа должна реагировать на санкции США»

Германия примет новую внешнеполитическую стратегию по отношению к США, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Глава германского МИДа собирается продвигать эту стратегию с помощью года Германии в США — он начинается 3 октября.

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Выступая в Берлине, Маас заявил, что пришло время «трезво, критично и даже самокритично» пересмотреть трансатлантическое партнерство с Вашингтоном. Он отметил, что американские власти заставляют формулировать ответы на санкционную политику.

«Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать», — сказал Маас.

В своей статье в газете Handelsblatt министр также заявил, что

Соединенные Штаты и страны Европы отдаляются друг от друга на протяжении многих лет.

Общие интересы и ценности постепенно сходят на нет и заменяются новыми, частными для Европы и США моментами. По словам Мааса, Европа начала стараться нормализовать отношения «с Востоком» еще до избрания Дональда Трампа на пост президента США. Кроме того, глава МИД ФРГ выступил против стратегии ожидания, предполагающей, что рано или поздно власть в США сменится и отношения вновь нормализуются.

Вместо этого Маас предлагает в качестве фундамента для новых отношений с Вашингтоном выбрать идею сбалансированного сотрудничества, в котором учитываются интересы всех партнеров. При этом в тех вопросах, где США переходят черту, по словам Мааса, необходимо создавать противовес.

«По этой причине нам важно укрепить европейскую автономию путем создания независимых от США платежных каналов, создания Европейского валютного фонда и независимой системы SWIFT», — говорится в статье Мааса.

Как сообщает ФАН, главная цель внешней политики Германии, согласно этой стратегии — создание «сильной и независимой Европы».

Хайко Маас скептически относится к проводимой президентом США Дональдом Трампом внешней политике. Теперь Германия не будет скрывать разногласия с Вашингтоном, заявил он еще в июне в интервью Suddeutsche Zeitung.

По мнению Мааса, на какие-либо договоренности, достигнутые ранее с США, полагаться нельзя. Особенно это касается болевых точек в европейско-американских отношениях — выхода США из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном, начала торговой войны с Европой.

Как сообщает НСН, Маас заявил — односторонние шаги наносят ущерб всему европейскому континенту. Стоит отметить, что, по словам словам немецкого министра, президент США Дональд Трамп целенаправленно принимает такие решения.

В то же время глава МИД отметил, что за пределами Европы Соединенные Штаты Америки сохраняют статус самого близкого партнера Германии. Одновременно Хайко Маас подверг Трампа жесткой критике за то, что глава Белого дома позиционирует США как страну, которая находится выше других государств.

«Лишь объединив усилия с Францией и другими европейскими странами, можно достичь баланса с США. Европейский Союз должен стать краеугольным камнем международного порядка, партнером для всех тех, кто привержен ему. Она предназначена для этого, потому что компромисс и баланс лежат в ее ДНК», — заявил глава германского МИДа.

По его словам, в интересах Европы — укрепление европейской части Североатлантического альянса (НАТО). Это необходимо сделать не из-за пошлин Трампа, а потому, что Евросоюз и НАТО больше не может полагаться на Вашингтон в той же степени, как это было раньше.

При этом непредсказуемые поступки американского президента привели в итоге к сближению Москвы и Берлина, полагают в газете Handelsblatt. По данным издания, выход США из ядерной сделки по Ирану привел к «закономерному» сближению ФРГ и РФ. Схожие заявления звучат и в Бундестаге: глава немецкой Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила о важности российской стороны как партнера по диалогу.

По словам Налес, многие существующие в мире конфликты не могут быть решены без участия России. Она подчеркнула, что с российской стороной нужен «интенсивный диалог», добавив, что действия американского лидера Дональда Трампа могут вызвать «цепную реакцию».