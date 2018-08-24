Санкционная волна: как Москву травят «Новичком»

В Федеральном регистре, официальном печатном органе правительства США, опубликовали документы о новых антироссийских санкциях, вводимых в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

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Новые санкции США против России затронут такие сферы, как кредитование, поставки оружия и оказание внешней помощи. Согласно проекту документа, США вводят запрет на предоставление помощи России. Исключением станет предоставление срочной гуманитарной помощи и поставок еды или других сельскохозяйственных продуктов.

Также вводится запрет на выдачу лицензий на поставки американского оружия российским государственным компаниям. При этом санкции не будут распространяться на сотрудничество России и США в космической сфере.

Еще одним пунктом станет запрет на «предоставление кредитов, кредитных гарантий или других мер финансовой поддержки» любыми государственными ведомствами и структурами США. Кроме того, Госдепартамент США решил запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по разделу «Национальная безопасность» (например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.). Однако и здесь есть исключения.

В прежнем режиме будут выдаваться лицензии на экспорт товаров и технологий, необходимых для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации.

Новые санкции США вступят в силу в понедельник, 27 августа.

Введение санкций было отложено почти на неделю. При этом анонсируя их в начале августа, Госдепартамент обещал, что они вступят в силу 22 августа. Ввести новые санкции против России американское правительство обязывает принятый в 1991 году закон «О контроле над химическим и биологическим оружием».

Согласно этому закону, США обязаны ввести санкции в отношении любой страны, которая, по их мнению, использовала химическое или биологическое оружие в нарушение международного права.

«Газета.Ru» пообщалась с заместителем директора Совета по внешней и оборонной политике и заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрием Сусловым, который рассказал, как новые санкции отразятся на позициях России и США, возможно ли ослабление санкционного режима и что может измениться после ноябрьских выборов в США.

— Как нынешние санкции Госдепа повлияют на российско-американские отношения?

— Я не думаю, что эти санкции как-то изменят существующую тенденцию к ухудшению отношений. Мы по-прежнему находимся в состоянии конфронтации, и в этом плане ничего не изменилось. Санкции Госдепа — это лишь один из промежуточных шагов, после которого последуют новые, другие, как со стороны администрации Трампа, так и со стороны Конгресса.

И, в этой связи, после вступления новых санкций в силу абсолютно ничего в российско-американских отношениях не изменится. Все будет так же, как и два месяца назад или полгода назад.

На самом деле в ближайшие несколько месяцев в российско-американских отношениях будут прослеживаться две тенденции. Первая тенденция — это санкционное давление, которое будет нарастать вне зависимости от того, что Россия делает или не делает. Причем, еще раз подчеркиваю, это давление будет нарастать и со стороны администрации, и со стороны Конгресса.

И вот именно этим характеризуется состояние российско-американских отношений, новая «холодная война». И поэтому здесь от новых санкций принципиально ничего не изменится. И от следующих санкций тоже принципиально ничего не изменится.

Даже понижение уровня дипломатических отношений, которое может произойти после второго этапа санкций, по сути дела уже произошло после того, как были высланы дипломаты из обеих стран и были закрыты консульские представительства России и США в Санкт-Петербурге и в Сиэтле. В то же время процесс понижения уровня дипотношений вряд ли дойдет до такой степени, чтобы оставить временных поверенных в делах или отозвать послов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев абсолютно прав в том, что это давление имеет целью ослабление противника. И, по сути дела, все эти санкции являются дополнительным инструментом общего давления на Россию, то есть экономической войной.

— То есть ослабления санкций в обозримой перспективе можно не ждать?

— Санкции неизбежны в условиях той внутриполитической баталии, которая продолжается и будет продолжаться в США. При этом в Белом доме все-таки пытаются не доводить санкции до тотального масштаба, как, например, в отношении Ирана.

Санкционное давление не прекратится. Но сильнее или страшнее оно становиться пока тоже не будет.

Для администрации Трампа крайне важно, особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, показать, что она не проводит дружественную политику в отношении России, а напротив — действует очень жестко.

А Конгресс будет и далее разыгрывать российскую карту, обвиняя Дональда Трампа, пытаясь его ослабить и, соответственно, вводить свои собственные санкции. Поэтому, скорее всего, и второй этап санкций, за «дело Скрипалей», будет принят. И те законопроекты, которые инициируют американские сенаторы, тоже будут приняты.

А параллельно с этим — вторая тенденция российско-американских отношений: это возобновление диалога, которое происходит уже сейчас и ярким свидетельством которого стала вчерашняя встреча секретаря Совбеза Николая Патрушева с советником президента США Джоном Болтоном в Женеве.

И это будут два абсолютно параллельные и не пересекающиеся процесса. Поэтому диалог будет худо-бедно вестись, по крайней мере, до начала следующего года, когда обновится состав Конгресса.

Если демократы получат большинство в обеих палатах, то, скорее всего, и этого диалога больше не будет. Зато санкций, которые будут вводиться, станет намного больше.

— А как будут развиваться события в случае, если сторонникам Трампа удастся победить на промежуточных выборах?

— Борьба между Трампом и старыми элитами будет продолжаться и после промежуточных выборов в конгресс, даже если на них победит Республиканская партия.

Но на самом деле, с точки зрения закона цикличности развития американской политической системы, сейчас демократы должны укрепить свои позиции. Потому что всегда на промежуточных выборах побеждает противоположная партия.

Поэтому я не думаю, что сейчас республиканцы вот так лихо смогут еще больше укрепить свое доминирование в конгрессе. Но, даже если это все-таки произойдет, старые элиты по-прежнему будут выступать против Трампа, и из числа демократов, и из числа республиканцев.

— И чем завершится эта борьба?

— Эта вот внутренняя борьба завершится обновлением элит, но это произойдет только через несколько президентских циклов. Следовательно, российская тема в США по-прежнему будет разыгрываться как тема внутриполитической борьбы.

Но все же если республиканцы сохранят свое доминирующее положение в конгрессе, положение в конгрессе, российская тема может несколько ослабнуть, хотя и не исчезнет полностью. И в этом случае, да, санкционное давление может чуть-чуть уменьшиться.

Но ни в коем случае оно не пойдет на спад. Потому что есть еще другая причина давить на Москву: все без исключения, и Трамп, и его оппоненты, сегодня рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу и как противника. И в этой связи давление будет нарастать.