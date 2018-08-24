Отвлекающая война: что спасет Трампа от импичмента

Отвечая на вопрос ведущей телеканала Fox News Эйнсли Эрхардт о возможности импичмента, президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, как можно объявить импичмент человеку, который делает «хорошую работу».

«Если я когда-либо подвергнусь импичменту, я думаю, что рынок рухнет, я думаю, что все будут очень бедными», — сказал он.

В новейшей истории США импичменту чуть не подвергся президент США Билл Клинтон. Супруг главной соперницы Трампа Хиллари Клинтон мог быть отстранен от должности сразу по двум обвинениям: препятствовании правосудию и лжесвидетельстве в скандале со стажеркой Белого дома Моникой Левински.

Реклама

Клинтон: удар по импичменту

В августе 2018 года исполнилось ровно 30 лет со дня знаменитого выступления перед нацией президента США Билла Клинтона, в котором он признался, что состоял в «неподобающих» отношениях со стажеркой Белого Дома Моникой Левински. За историю с Левински ухватился независимый прокурор Кеннет Стар, который до этого уже многие месяцы вел расследование в отношении различных злоупотреблений со стороны Клинтона.

В декабре 1998 года процедура импичмента уже была запущена в нижней палате конгресса. Именно в это время президент США принял решение нанести ракетный удар по Ираку.

Целями атаки стали объекты, на которых предположительно производилось оружие массового уничтожения. «Голосование по импичменту приостановлено, в то время как Клинтон ударил по Ираку», — с таким заголовком в декабре 1998 года вышла газета The New York Times.

Предположение, что Клинтон использует удар по Ираку специально, чтобы отвлечь внимание от процедуры импичмента, высказывали его противники. «Республиканцы подвергли сомнению мотивы г-на Клинтона, поскольку их корни надо было искать в его политическом выживании в должности, чем в мировой безопасности», — писала The New York Times.

Эту же идею подхватывала немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Было ли это судорожной попыткой спасти шею…?»

Несмотря на то, что импичмента удалось избежать, месяц спустя Клинтон решил закрепить свое положение сильного лидера, отдав приказ о бомбардировке Югославии. Поводом стали обвинения в адрес президента Югославии Слободана Милошевича в этнических чистках в Косово.

«Неясно, могли бы решения президента по Косово быть другими, если бы он не был отвлечен своими политическими и правовыми проблемами. Но ясно, что его проблемы дали ему меньше поля для маневра, чтобы принять решение. Дипломатия, которая в значительной степени зависела от военных угроз, еще сильнее уменьшала пространство для маневра», — писала New York Times в апреле 1999 года.

В отличие от своего предшественника, Трамп находится в лучшем положении: угроза импичмента витает в воздухе, но пока не стала реальностью. Все будет зависеть от того, какие показания дадут против президента США влиятельные члены его команды: бывший адвокат Майкл Коэн и политтехнолог Пол Манафорт.

Как отмечало ранее американское издание The Star Tribune, Трамп хорошо усвоил «искусство отвлечения внимания» от проблем, приводя в пример один из ярких твитов президента США, касавшийся президента Ирана Хасана Роухани: «Президенту Ирана Роухани: больше никогда не угрожайте Соединенным Штатам, в противном случае вы столкнетесь с такими последствиями, с которыми еще никто не сталкивался в истории».

Конфликт с Ираном: можно, но трудно

Один из главных врагов администрации Трампа, Иран, на первый взгляд кажется хорошей мишенью для начала «отвлекающего» конфликта. США не скрывают своей враждебности к Тегерану и периодически используют жесткую риторику по отношению к этой стране. Пока Вашингтон ограничивается лишь экономическими мерами — выйдя из ядерной сделки, он давит на европейских союзников, чтобы и те прекратили сотрудничество с этой страной.

Сам Трамп не является сторонником военных мер, однако в окружении президента США есть немало политиков, которые не исключают подобной возможности в ситуации с Ираном.

Один из ярких представителей этой группы — советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который придерживался радикальных взглядов по отношению к Ирану еще при администрации Буша и не скрывал, что удар Израиля по ядерным объектам Ирана может быть решением проблемы. «Да, есть риск ответного иранского удара, но суннитские арабские государства, хотя и могут публично покритиковать Израиль, на самом деле будут очень довольны», — говорил «Газете.Ru» сам Болтон, когда работал в экспертном сообществе.

Ранее автор журнала Foreign Policy Стефен Волт предрекал, что в случае, если Трамп решится пойти на военный конфликт, он произойдет именно с Ираном.

«Я бы сказал, [это будет] Иран, по двум причинам. Во-первых, в Северной Корее уже есть ядерное оружие, а у Ирана нет, поэтому риски войны с первым государством бесконечно велики», — писал Волт в апреле 2018 года в статье «Как начать войну: Пять легких шагов».

Гипотетически предлогом для удара по Ирану может быть расторжение ядерной сделки и начало работы Тегерана над ядерным оружием. Однако сегодня подобный вариант развития событий маловероятен: Иран сохраняет приверженность ядерной сделке, что подтверждает МАГАТЭ, и подобный сценарий не поддержат даже ближайшие союзники США.

Причиной для силовой акции против Ирана может стать какой-нибудь инцидент в Персидском заливе с участием иранских или американских ВМС, но в полномасштабный конфликт он вряд ли перерастет.

Конфликт с Китаем: Тайвань в уме

Китай — еще одна держава, которая после прихода к власти Трампа стала объектом его жесткой риторики. Пока противостояние с КНР происходит в сугубо экономической плоскости, однако в новой военной доктрине США Китай называют «ревизионистской державой». Ранее в беседе с «Газета.Ru» директор центра Atlantic Council и бывший прогнозист Национального совета по разведке США Мэтью Берроуз рассказывал, что не исключает конфликта между КНР и США, даже несмотря на взаимную зависимость этих стран:

«Если посмотреть на Первую мировую войну, было очень много зависимости в те времена, и это все равно не помешало начать войну. Я предполагаю, что США и Китай могут быть вовлечены в войну, хотя, конечно это не самый вероятный сценарий».

Между тем эксперты считают, что даже если начнется конфликт с КНР, он будет иметь ограниченный характер.

Причиной может стать внезапная эскалация ситуации вокруг союзного Вашингтону Тайваня или же островов в Китайском море, где Пекин активно наращивает военную инфраструктуру. Причем спровоцировать его может любая сторона.

В годы «холодной войны» и после ее окончания конфликт США и КНР из-за Тайваня представлялся вполне вероятным, однако, как отмечает военный эксперт Института Катона Гален Карпентнер, если в то время у Пекина было мало возможностей противостоять США, то сейчас КНР вложила большие средства в модернизацию своих вооруженных сил.

«Сегодня вмешательство США в спасение Тайваня все еще, вероятно, будет успешным, но оно будет гораздо более опасным и будет стоить гораздо дороже, а также обойдется большей кровью. Еще через несколько лет перспективы успеха будут еще более неопределенными», — писал автор в своей статье, опубликованной в феврале 2018 года в журнале American Conservative.

КНДР: поезд ушел

Еще пару месяцев назад, до исторического саммита между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, конфликт между США и Северной Кореей был весьма вероятен. Искать повода было не нужно: импульсивный руководитель КНДР активно выступал с воинственными заявлениями, а также осуществлял демонстративные пуски ракет.

Однако встреча Трампа и Кима, если не привела к крупным изменениям, то по крайней мере снизила возможность военного конфликта с КНДР. Пхеньян также прекратил ядерные испытания и начал налаживать отношения с союзником США Южной Кореей.

Развязывание военных действий против КНДР будет для Трампа полной потерей лица, так как налаживание отношений с этой страной — полностью его заслуга. Впрочем, нельзя исключать, что повод может дать и сама КНДР, учитывая непредсказуемость северокорейского режима.