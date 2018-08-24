«Народ восстанет»: как Трампа защищают от импичмента

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что в случае объявления импичмента главе Соединенных Штатов американский народ поднимет восстание.

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«Вы можете объявить импичмент только по политическим причинам, и американский народ восстанет против этого», — приводит слова Джулиани телеканал Sky News.

Он также заявил, что уверен в отсутствии причин для объявления импичмента и назвал лжецом бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, который накануне дал показания против главы государства.

Бывший мэр Нью Йорка и давний приятель Трампа, Джулиани известен громкими заявлениями в защиту нынешнего президента США. Он неоднократно выступал в поддержку президента США на телевидении — правда, порой оказывая ему скорее «медвежью услугу».

Именно Джулиани заявил журналистам, что порнозвезде Сторми Дэниелс действительно заплатили за молчание о ее связи с Трампом. При этом юрист подчеркнул, что то были личные деньги Трампа, а не средства из фонда кампании.

Тем самым Джулиани поставил президента США в неловкое положение, так как тот вообще отрицал, что факт выплаты Дэниэлс имел место. Вдобавок Джулиани допустил, что денежные средства от президента США Дональда Трампа могли получать и другие женщины. В итоге Трамп признался, что эти деньги он заплатил из собственного кармана.

Трампа и Джулиани связывают многолетние приятельские отношения. Как отмечает в своей нашумевшей книге об американском президенте «Огонь и ярость» журналист Майкл Вольф, когда Трамп оказывался в сложном положении, «Джулиани был рядом в своем боевом неистовом и беспощадном стиле».

Во время предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп даже рассматривал кандидатуру Джулиани на пост госсекретаря США. Правда, потом экс-мэр сам снял свою кандидатуру. Стоит отметить, что в 2008 году Джулиани тоже пытался участвовать в президентских выборах, однако получил слишком мало голосов для вступления в предвыборную гонку.

Джулиани всячески показывает свою лояльность Трампу, которая проявляется в агрессивной тактике защиты. Он, в частности, заявил, что президент США не должен подчиняться специальному прокурору Роберту Мюллеру даже в случае, если тот вызовет его в суд. По его словам, президент может использовать 5 поправку к Конституции США, в которой говорится, что «лицо не должно принуждаться свидетельствовать против себя». Как пояснил Джулиани, «отцы-основатели создали иммунитет для президента, и президент не может быть привлечен к суду».

Сейчас в окружении Трампа больше всего опасаются, что ударом по главе США станут показания его бывшего адвоката Майкла Коэна. Последний уже пообещал рассказать комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера все, что ему известно.

23 августа бывший советник президента США Дональда Трампа во время избирательной кампании Майкл Капуто заявил в эфире CNN, что американский лидер близок к возможному процессу его импичмента.

По словам Капуто, импичмент может состояться после показаний, которые дал Коэн, в отношении которого ведется федеральное расследование. В частности, адвокат признался, что по указанию президента США Дональда Трампа выплатил денежные средства за молчание о связях с политиком американской порноакрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугалл.

Тем временем сам президент США предупредил своих противников о возможных последствиях импичмента — в интервью каналу Fox News Трамп заявил, что национальные рынки обвалятся в случае, если демократы добьются его импичмента. Отвечая на вопрос ведущей Эйнсли Эрхардт о возможности импичмента, президент США заявил, что не знает, как можно объявить импичмент человеку, который делает «хорошую работу».

«Если я когда-либо подвергнусь импичменту, я думаю, что рынок рухнет, я думаю, что все будут очень бедными», — сказал Трамп.

Согласно конституции США, отстранение президента от должности возможно в случае совершения им государственной измены, получения взяток, а также «совершения тяжелых преступлений и проступков».

Если Трампа можно будет подвести под две последние статьи благодаря показаниям Коэна, процедура импичмента будет запущена. Однако произойти это может, только если демократы получат большинство мест в палате представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре текущего года. Но даже в этом случае сторонники импичмента вряд ли получат необходимые две трети голосов в сенате.