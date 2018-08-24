Под надзором США: парад в Киеве. LIVE

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Речь Порошенко подошла к концу. Начинается церемония вручения государственных наград и присвоения высших офицерских званий. Многим награды вручаются посмертно.
Порошенко объявляет минуту молчания и молебен по украинским солдатам, погибшим в Донбассе. Траурная минута не обошлась без политической агитации: «Мы не забудем и не простим то, что сделал российский агрессор», — говорит украинский президент.
Пошли предвыборные речи. Порошенко заявляет, что «пока он стоит во главу Украины», евроинтеграция и независимость страны не подлежит сомнению. В качестве доказательства Порошенко обещает внести в Верховную Раду законопроект о стратегических ориентирах Украины.
«Слава Богу, мы выстояли», — говорит Порошенко, перечисляя «грехи России», в которых своего соседа обвиняет Киев: попытки расчленить Украину, разделить украинский народ, «загнать свободолюбивый народ обратно в имперскую тюрьму», помешать украинской евроинтеграции.
Министр обороны доложил Порошенко о готовности войск к параду. Президент начинает свою речь с поэтической минутки, зачитывая отрывок из народной украинской песни.
Полторак проезжает мимо полков иностранных государств, чья численность заметно меньше украинских полков. В этот момент с аэродромов поднимается украинская авиация.
Полторак приветствует женский полк. Сильно отличающийся от мужского возглас «Героям слава!» толпа зрителей встречает одобрительными криками и аплодисментами.
А вот и звучит то самое новое приветствие украинской армии. Полторак скандирует: «Слава Украине!». Войска с небольшой задержкой отвечают ему: «Героям слава!».
Мимо полков проезжает автомобиль с министром обороны Украины Степаном Полтораком. Военная часть парада все ближе.
По завершении исполнения гимна, начинается массовый молебен. На российских парадах такого тесного взаимодействия армии и церкви конечно не встретить.
Выглядит парад конечно торжественно. Украинцы поднимают свой флаг и хором затягивают: «Ще не вмерла Украина».
Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Крещатик для того, чтобы принять парад.
Стал известен список гостей парада. Если верить украинским СМИ, Киев сегодня посетят представители оборонных ведомств Австрии, Азербайджана, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Словакии, США, Германии, Швеции, Чехии и Черногории. Действительно, 18 стран, как и обещал Полторак.
Далеко за упоминанием России ходить не пришлось. Диктор телеканала «112 Украина», описывая парад практически сразу же упоминает «российского агрессора».
Тем временем, на улицах Киева уже все готово к параду. Летчики заходят в кабины самолетов, мимо выстроенных полков проезжает украинское командование.
Еще одно знаковое событие сегодняшнего дня — украинская армия поменяет воинское приветствие советского образца на лозунг националистов «Слава Украине!» — «Героям слава!».
Этот же лозунг весной 1941 года был принят как приветствие членами «Организации украинских националистов» и «Украинской повстанческой армии» (ОУН — УПА, обе организации запрещены в России).
При этом абсолютно точно известно, что США на параде будет представлять советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
По словам посла Украины в США Валерия Чалого, помимо участия в параде Болтон во время своего визита также проведет встречи президентом Украины, премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром обороны.
Однако сегодняшний украинский парад интересен не столько в военном плане, сколько в политическом.
Киев посетят представители западных государств. Кто именно — до сих пор неизвестно. Предположительно, ими могут быть министры обороны тех, стран, чьи войска примут участие в параде.
Министр обороны Украины Степан Полторак также утверждает, что к украинским войскам на параде присоединятся 18 подразделений из других стран.
«Много там стран будет, практически те же, которые были в прошлом году. Но будут и другие представители. США, Канады, Великобритании, Польши, Германии, Грузии, Молдовы. Будет 18 делегаций и 300 военнослужащих других стран», — заявил он.
Кроме того, в центр столицы приедет модернизированный танк «Ятаган». Удельная мощность Т-84-120 составляет 26 л.с./т, что, как заявляют разработчики, значительно превышает показатели танков Т-64, Т-72, российского Т-90 и некоторых машин стран НАТО.
Впрочем, несмотря на заявляемые характеристики, первый смотр танка обернулся неудачей. Во время репетиции парада, 22 августа, «Ятаган», выпущенный для участия в турецком тендере в единственном экземпляре, заглох и задымился посреди дороги. Боевая машина стояла посреди улицы около двух часов и время от времени дымилась. В итоге ее забрал специальный эвакуатор на базе «КрАЗ».
Фоторепортаж: Новейший украинский танк сломался по пути на репетицию парада в Киеве
На параде также будут продемонстрированы полученные ВСУ этой весной американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
Во время парада в День Независимости впервые публично представят новый транспортный самолет Ан-178. Также ожидается презентация новых образцов вооружения и военной техники, созданных украинскими ОПК. В их числе выделяют ракетное и артиллерийское вооружение: ОТРК Сапсан, систему залпового огня Ольха, автоматизированную систему залпового огня Верба, 155-мм САУ Богдана, модернизированные танки Т-64БВ, оперативно-тактический комплекс «Гром-2», бронированный многофункциональный автомобиль повышенной проходимости «Барс-8».
Среди них будут и женские подразделения, сформированные из курсанток Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.
Откроют парад ветераны и участники военной операции, которую Киев ведет против ополченцев Донбасса.
Главным событием сегодняшнего дня определенно является военный парад, который начнется в Киеве в 10 утра. В этом году в праздничных мероприятиях примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Всего по Крещатику пройдут 24 парадных расчета, представляющие подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований.
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