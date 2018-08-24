Под надзором США: парад в Киеве. LIVE

При этом абсолютно точно известно, что США на параде будет представлять советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

По словам посла Украины в США Валерия Чалого, помимо участия в параде Болтон во время своего визита также проведет встречи президентом Украины, премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром обороны.