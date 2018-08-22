Президент под огнем: Трампу готовят импичмент за Россию

После того как экс-адвокат президента США Майкл Коэн, а также политтехнолог Пол Манафорт оказались под ударом правосудия, Дональд Трамп оказался в крайне затруднительном положении, которое может закончиться для него импичментом, пишет американская пресса.

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Коэн заключил сделку со следствием по делу о неуплате налогов, а также незаконном получении траншей размере $20 млн, а Манафорта признали виновным в нескольких эпизодах налогового и банковского мошенничества.

Однако именно дело Коэна представляет для Трампа наибольшую опасность — экс-юрист президента признался, что за молчание платил крупные суммы денег женщинам, состоявшим в интимной связи с Трампом.

Собственно, главный состав преступления даже не в самих выплатах, а в том, что Коэн заявил, что делал это «по просьбе кандидата в президенты». Он не называл имени этого «кандидата», но американские СМИ абсолютно уверены, что им является Дональд Трамп.

Сам факт выплат — при согласии сторон — не является в США преступлением, если речь идет о рядовых гражданах. Однако если будет доказано, что деньги были переданы в рамках кампании Трампа, то это будет считаться серьезным правонарушением, поскольку личные пожертвования кандидата в президенты, согласно законодательству, не могут превышать $2,7 тыс.

Комментируя дело Коэна, Трамп заявил телеканалу Fox News, что узнал о выплатах о якобы интимной связи лишь постфактум. Деньги, как рассказал Трамп, были его личными средствами, а не взяты из избирательных фондов.

В твиттере же Трамп подчеркнул, что нарушения финансирования его избирательной кампании, в которых признался его экс-адвокат, не являются преступления. Однако обращает на себя внимание явно оборонительная позицию, которую занял Трамп, отметивший, что предвыборная кампания его предшественника Барака Обамы тоже шла с финансовыми нарушениями, которые, несмотря ни на что, «были легко урегулированы».

Коэн обеспокоен

Коэн настроен решительно и даже открыл сбор пожертвований на популярной краудфандинговой платформе для оплаты судебных издержек.

По его словам, он пошел на сделку со следствием, чтобы получить возможность продолжить рассказывать правду об американском президенте Дональде Трампе.

«Майкл Коэн 21 августа принял решение взять на себя юридическую ответственность и продолжить говорить правду. Майкл решил поставить свою семью и свою страну на первое место. Теперь Майклу нужна ваша финансовая помощь, чтобы оплатить судебные издержки», — цитирует РИА «Новости» описание миссии фонда.

Обозреватель издания The Washington Post Дженнифер Рубин отмечает, что

признания Коэна являются «сокрушительным ударом» по Трампу, так как он может обладать важной информацией о связях президента США с Россией.

Пока Коэн рассказал лишь об одном эпизоде, косвенно связанном с Москвой — речь идет о встрече членов команды Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой. Адвокат рассказал, что Трамп знал об этой встрече, хотя и говорил обратное.

Этого случая явно недостаточно, чтобы обвинить Трампа в «связях с Россией», однако американские журналисты полагают, что у Коэна больше информации. Он сам заявил, что готов встретиться со спецпрокурором Робертом Мюллером и рассказать все, что знает.

Ситуация вокруг Коэна означает, что комиссия Мюллера по расследованию «российского вмешательства» в американские выборы продолжит работу с удвоенной силой. «Даже если нет никакой связи с Россией, у этой истории есть продолжение. У комиссии Мюллера появляется второе дыхание», — говорит «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

У вас паралич

Откровения Коэна могут привести к тому, что окружение Трампа начнет от него дистанцироваться, что фактически привет к «параличу государственной власти», считает Васильев. Как пример, он приводит ситуацию с президентом США Ричардом Никсоном, который после «уотергейтского скандала» лишился поддержки своего окружения.

Проблемы ждут и Республиканскую партию, которой в преддверии промежуточных выборов придется держаться подальше от своего однопартийца. Все это наносит удар по «трампизму» как по идеологии.

Американист, политический обозреватель Михаил Таратута, в свою очередь, склонен оценивать события более осторожно. «Я не думаю, что это чем-то закончится, однако все будет зависеть от того, что расскажет Коэн».

Показания Коэна могут стать основой для запуска процедуры импичмента против Трампа.

Адвокат Коэна Лэнни Дэвис сказал журналистам, что если для Коэна выплата денег вошла в состав преступления, «почему это не является таковым для Дональда Трампа?»

Согласно конституции США, отрешение президента от должности возможно в случае совершения им государственной измены, получения взяток, а также «совершения тяжелых преступлений и проступков». Если Трампа можно будет подвести под две последние статьи благодаря показаниям Коэна, процедура импичмента будет запущена.

Однако произойти это может, лишь если большинство по итогам выборов в нижней палате получат демократы. Но даже в этом случае вряд ли сторонники импичмента получат необходимые две трети голосов в сенате.

Несмотря на то что скандалы вокруг Коэна и Манафорта пока мало касаются России, они представляют собой определенный вызов и для Кремля. Налаживать отношения в этих условиях бесполезно, как и создавать любые долгосрочные договоренности, которые не могут быть выполнены. В этой связи Москве не остается ничего другого, кроме как спокойно выждать исхода промежуточных выборов, которые могут как и ослабить, так и укрепить положение Трампа.