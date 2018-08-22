Порно и махинации: почему адвокат сдал Трампа

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн пошел на сделку со следствием по делу о финансовых преступлениях. Как сообщает CNN, Коэн сдался и пришел с повинной к агентам ФБР незадолго до слушаний по своему делу.

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Напомним, Коэна, которые долгие годы представлял интересы Дональда Трампа, подозревают в финансовых махинациях — в частности, незаконном получении кредитов на сумму в $20 млн. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Коэн скрыл получение траншей от ряда компаний — таким образом, его также подозревают в неуплате налогов. В случае, если обвинения будут доказаны, Коэн может получить 65 лет тюремного заключения.

Как отмечают американские СМИ, Коэн уже признался следователям, что участвовал в нелегальном финансировании предвыборной кампании «по поручению кандидата» — то есть Дональда Трампа.

Именно Коэн улаживал ситуацию с порнозвездой Сторми Дэниэлс, с которой у будущего президента США была интрижка в годы, когда он уже был женат на Меланье. За молчание в прессе ей была выплачена сумма в $130 тыс. 21 августа он рассказал агентам ФБР, что указание заплатить Дэниэлс было получено от Трампа.

При этом ранее сам Трамп заявлял, что ничего не знал о выплатах порнозвезде. Этой же версии до сих пор придерживался нынешний адвокат Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. В одном из интервью Джулиани сказал, что «Трамп изначально не знал о платеже, который Майкл Коэн перевел Сторми Дэниелс».

Коэн также заявил следователям, что Трамп велел ему заплатить за молчание еще одной женщине — модели Playboy Карен Макдугалл. Записи, на которых Коэн говорит о выплатах, были среди материалов, изъятых сотрудниками ФБР у бывшего юриста Трампа в связи с уголовным расследованием. Всего у Коэна было изъято 12 аудиозаписей и направлено федеральным прокурорам. При этом записи Коэн вел тайно.

Если история с Дэниэлс не выбила Трампа из седла, то, узнав, что Коэн, который работал с ним многие годы, записывал их разговоры, стало поворотным моментом.

Как писала ранее газета The Washington Post, после публикации разговоров между Трампом и Коэном началась «открытая война». Издание отмечало, что раньше Коэн был очень лоялен к Трампу, и даже говорил, что «примет на себя пулю» за американского президента. Однако «вечная преданность» в мире Трампа имеет свои пределы, отмечает издание.

Явка Коэна с повинной была ожидаемой, так как еще в июне адвокат заявил в интервью ABC, что если ему нужно будет выбирать между верностью президенту Трампу и своей семьей, он выберет семью. Он рассказал, что его жена, дочь и дети для него — «самое главное, и так всегда будет».

Это признание было воспринято как подтверждение того, что Коэн может дать показания спецпокурору Мюллеру. Ранее он уже получил от Коэна признание, что Дональд Трамп заранее знал о встрече своего сына и российского адвоката Натальи Весельницкой в «Трамп-тауэре» в 2016 году.

Как отмечают американские СМИ, в случае, если Коэн начнет давать показания на Трампа, это может стать серьезным ударом по президенту и его администрации. По мнению адвоката порнозвезды Сторми Дэниэлс Майкла Авеннати, у Коэна есть информация, которая будет «разрушительной» для лидера США.

Обозреватель CNN Крис Силлиза даже сравнивала отношения Трампа и Коэна с отношениями главного тренера по баскетболу и его ассистента. Тренер понимает, что его помощник делает все возможное и невозможное, чтобы привлечь в команду лучших игроков, действуя праведными и неправедными методами. Тренер покрывает его, но в случае если помощника поймали на чем-то незаконном, он начинает валить все на ассистента.

В среду, 21 августа, присяжные признали виновным еще одного экс-советника Трампа — Пола Манафорта.

По мнению присяжных, он виновен в пяти случаях налогового мошенничества, двух случаях банковского мошенничества и эпизоде с непредставлением информации о банковских счетах за рубежом. За эти преступления он может быть осужден на десятки лет, так как в США наказания суммируются.