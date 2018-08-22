«Дайте денег»: что требуют у России Эстония и Латвия

Россия «заплатит за годы советской оккупации», заявили министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Расначс. Прибалтийские страны планируют потребовать компенсацию у Российской Федерации как у правопреемника Советского Союза.

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По мнению Расначса и Рейнсалу, важно помнить «период советской оккупации». Рига и Таллин «уважают жертв оккупационных режимов» и ценят «совместную работу по толкованию исторического наследия» для обеспечения независимости Латвии и Эстонии, а также торжество «принципов демократии и верховенства закона».

Вопрос о денежной компенсации Эстония и Латвия готовы решать на уровне ООН.

Напомним, что в начале лета 2017 года посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что претензии стран Прибалтики к Российской Федерации в связи с «нанесенным в годы советской оккупации ущербом» несостоятельны и бессмысленны. Дипломат заявил, что никто из официальных российских лиц не будет всерьез обсуждать эту в корне бесперспективную проблему, особенно – в рамках дискурса «оккупации».

В 2015 году Литва, Латвия и Эстония подписали совместное заявление о необходимости возмещения «ущерба, причиненного советской оккупацией» российскими властями. Правительство Литвы ранее оценивало примерный «счет» страны, который она могла бы предъявить Москве, в $30 млрд.

Отметим, что период пребывания прибалтийских республик в составе СССР преподносится государственной пропагандой этих стран как «советская оккупация». В школьных учебниках Латвии, Литвы и Эстонии говорится, что красная Москва «проводила политику геноцида» по отношению к прибалтам. Кроме того, построенная в период СССР инфраструктура и городская среда интерпретируются в этих учебниках как «символ оккупации», а не свидетельство роста благосостояния страны.

Авторы эстонских учебников утверждают, что «в результате колонизаторской политики [СССР] некоторые районы Эстонии превратились в русскоязычные, и эстонское население из них практически исчезло». Говорится и о русификации Эстонии в XIX веке:

в 1887 году русский язык был объявлен единственным дозволенным языком обучения в народных школах. Дети зачастую не понимали, о чем идет речь на уроках. Многие учителя были уволены за слабое владение русским языком».

Советская тема вообще для стран Прибалтики стала «больной». В начале июня 2018 гола министерство иностранных дел Литвы «удивилось тому, что кто-то по сей день болен «имперской ностальгией» по СССР. В записи в твиттере литовского МИДа приводится ссылка на сайт немецкой спортивной компании Adidas, а точнее – на женскую майку красного цвета с надписью USSR и государственным гербом Советского Союза.

По мнению литовских дипломатов, крайне «неожиданно», что известная компания Adidas «тепло вспоминает» СССР. При этом на сайте компании значится, что майка была выпущена в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. Дизайнеры Adidas трансформировали винтажную футбольную «джерсийку» в «модное высказывание». Эта майка была вдохновлена спортивными майками, которые сборная СССР надевала в 1991 году.

Напомним, что в 2008 году Литва приняла закон, согласно букве которого за использование, демонстрацию и распространение символики СССР и Третьего рейха в местах массового скопления людей и на широкомасштабных мероприятиях нарушителям грозит административная ответственность.

На фоне подобной виктимизации Прибалтики, представления эстонцев, литовцев и латышей как жертв «советской оккупации», эстонская армия готовится к войне с Россией. По словам командующего силами специальных операций Эстонии Рихо Ухтеги, вооруженный конфликт с РФ видится им «неизбежным». Издание Politico, опубликовавшее это интервью, отмечает, что

«всеми эстонцами своего поколения, в том числе Ухтеги, движет очень личный опыт и история страны, в том числе период советской оккупации».

Глава эстонских спецсил также добавил, что в настоящее время существует недооценка того, насколько уязвимы страны Балтии к потенциальному вторжению России. В материале отмечается, что защитная доктрина Эстонии призывает к сопротивлению в случае вторжения, а Лига обороны стала основой для развивающейся национальной концепции «активного сопротивления». В Эстонии существует три основных элемента в структуре сдерживания и защиты: Лига обороны, эстонские силы специальных операций и гражданское население.