Химия в отношениях: будет ли Москва отбиваться от санкций

Белый дом требует от Москвы в течение 90 дней предоставить доказательства, что на территории России не производится химическое оружие, и допустить на требуемые объекты международных инспекторов.

Если этого не произойдет, США введут против России жесткие санкции, которые могут включать в себя ограничения в торговле, понижение уровня дипломатических отношений и ограничение на полеты компании «Аэрофлот».

В своих требованиях Вашингтон руководствуется законом «о контроле над уничтожением биологического и химического оружия» от 1991 года, который дает право президенту США накладывать санкции против тех стран, которые, с точки зрения американских законодателей, «используют химическое или биологическое оружие в нарушение международного закона».

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Напомним, что США и Великобритания считают, что Россия использовала бинарное химическое оружие, известное как «Новичок», для отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Инцидент произошел 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери.

Москва, в свою очередь, заявляла, что оружие с таким названием в России и СССР не производилось, а формула его производства известна и в других странах.

Три года без химии

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность введения новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила химразоружение России еще три года назад.

Он подчеркнул, что в рамках ОЗХО Россия тогда получила подтверждение «всех мыслимых инспекций» того, что процесс химического разоружения в России завершен. Лавров также отметил, что Москва «не закрывает свои предприятия от инспекций», и инспекторы ОЗХО посетили все объекты.

Начало уничтожения более 40 тыс. тонн химического оружия было начато в 1993 году, когда Россия присоединилась к конвенции ОЗХО.

Стоит отметить, что в 1990-е годы средства на уничтожение химоружия в России выделяли и США. На тот момент на территории нашей страны находилось несколько объектов, где производили и испытывали химическое оружие.

В настоящее время все они закрыты. Среди них — и упоминавшийся в англоязычной прессе полигон в городе Шиханы (Саратовская область). Он был подведомственен «Государственному научно-исследовательскому институту органической химии и технологии». О том, что «Новичок» в советские времена был создан в Саратовской области, в Вольском филиале ГОСНИИОХТ, рассказывал российским и иностранным журналистам бывший сотрудник этого института Владимир Углев. В институте эти и другие заявления не комментировали.

В свое время полигоном командовал ныне покойный генерал Анатолий Кунцевич, который в 1990-е годы был советником президента России Бориса Ельцина по вопросам уничтожения химического оружия и принимал участие в переговорах высокого уровня.

В 1995 году ФСБ России предъявила обвинения генералу в попытке незаконного вывоза 800 кг химических реагентов для изготовления отравляющих веществ. В 1996 году обвинения были сняты.

Эксперты не исключают, что в те времена, когда контроль над объектами подобного уровня ослаб, отравляющиеся вещества могли попадать в руки преступников. В частности, химик Леонид Ринк, который неоднократно давал комментарии СМИ в связи с отравлением Скрипалей, в 1990-е годы проходил по делу об отравлении банкира Ивана Кивилиди.

Как выяснило следствие, ученый синтезировал опасные вещества и продавал их гражданам, связанным с криминалом. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий и осужден на год условно.

Инспектор по доброй воле

Пока неясно, может ли Россия согласиться на требование США и допустить инспекторов на интересующие их объекты в доказательство, что на них не производится запрещенных ОЗХО веществ.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» эксперт в области химоружия Ральф Трапп, в прошлом сотрудник технического секретариата ОЗХО, потенциальная возможность у Вашингтона сделать посетить химобъекты в России есть лишь в том случае, если есть сведения, что речь идет о полигоне, мощность которого превышала 1 тонну отравляющих веществ в год.

«Тогда есть законные возможности для его инспектирования, даже если он был закрыт или прекратил существование. В случае если на объекте будет что-то найдено это подлежит уничтожению под строгим контролем», — подчеркнул Трапп.

Если же, отмечает эксперт, речь идет о существующем объекте, на котором в свое время производилось химическое оружие, то такой объект не является предметом обязательной инспекции, и приглашение на него инспекторов — это предмет доброй воли. Открытие подобного объекта для инспекции может продемонстрировать, что подобные работы там не ведутся. Как отмечает эксперт, приглашение инспекторов на добровольной основе вполне вероятно.

У России есть также и другая возможность успокоить американцев — пригласить представителей ОЗХО провести визит технического содействия на вызывающий беспокойство объект, где ранее производилось химоружие.

Его цель, объясняет специалист, — получить рекомендации специалистов, нужно ли декларировать те или иные имеющиеся материалы на том или ином объекте как подпадающие под конвенцию. Подобный визит не является инспекцией в чистом виде, но поможет восстановить атмосферу доверия, говорит Трапп.

Эксперт объясняет, что вопрос, предпринимать все эти действия или нет, остается за Россией, однако он отмечает, что они помогли бы вернуть дискуссию в рациональное русло.

Не исключено, что если Москва и пойдет на подобные шаги, сделано это будет лишь по-принципу взаимности. Повод посетить аналогичные места в США есть, так как

Вашингтон пока еще не уничтожил все положенное по соглашениям химоружие. Недавно в российском МИДе напомнили, что сами США не спешат с уничтожением своего арсенала химоружия и остаются единственной страной-участником ОЗХО, обладающей значительными запасами боевых отравляющих веществ.

Глава МИД России Сергей Лавров также ранее отметил, что США, которые должны были подтвердить разоружение примерно в те же сроки, что и Россия, свои обязательства не выполнили. «Они опять попросили о переносе — теперь до начала 2020-х годов, так что, скорее, нужно говорить, что есть проблемы с химическим разоружением у США», — сказал Лавров.