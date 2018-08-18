«Прекращение сообщения с Россией убьет Украину»

Главный урон от приостановки железнодорожного сообщения Украины с Россией, в первую очередь, понесет сама украинская сторона, пояснил депутат Верховной рады Дмитрий Линько.

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Он сравнил действия Киева с методикой шахидов, которые взрывают противника, но погибают сами. Это, по мнению парламентария, делает и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, останавливая движение поездов в Россию. Линько подчеркнул, что Россия, при этом, скорее всего, не ощутит особых неудобств.

«На войне есть такое понятие, как шахид — можно подорвать себя, сделать хуже врагу — ранить его, но ты, в конце концов, умрешь. Так вот, такими шахидскими методами воевать не стоит. Мы можем сделать очень плохо, но мы от этого умрем», — указал нардеп.

По его мнению, прекращение обоюдного транспортного сообщения между двумя странами в настоящий момент является «неадекватной реакцией», однако Линьков назвал необходимым «пропагандировать, чтобы люди не ездили в Москву».

Бывший украинский парламентарий Алексей Журавко, работавший в Верховной раде в V и VI созывах, согласился с мнением Линько о губительности для Украины намерения Омельяна, передает ФАН.

«Для Украины разрыв транспортного сообщения с Россией означает медленную и мучительную смерть. Если в Россию перестанут ходить поезда и автобусы, Украина потеряет колоссальные доходы не только для государственного бюджета, но и для кошелька простых граждан, которые ездят в Россию зарабатывать», — сказал политик.

При этом он добавил, что сравнение с шахидом не совсем правильное, поскольку ущерба противоположной стороне нанесено, вероятно, не будет.

«В отличие от Украины, для экономики России хуже не станет, если Киев отменит поезда и автобусы. Но для него это будет просто самоубийство, а не поступок шахида. Украина подорвется на своей же мине», — детализировал Журавко.

Пропаганду нежелательности поездок в Россию он также посчитал бессмысленной.

«Большая часть населения Украины имеет неразрывные семейные связи с жителями России и помнит нашу общую историю. Поэтому никакая пропаганда не возымеет ожидаемого эффекта. Согласно последним соцопросам, более половины украинцев выступают за дружбу с Россией — потому что без нее Украина не выживет. Поэтому я уверен, что рано или поздно Украина воссоединится с Россией», — указал Журавко.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов также заявлял, что в экономическом плане транспортное сообщение с Украиной для России не очень важно.

«Людей жалко. Украинцы ездят в Россию и обратно, чтобы наполнить дохлую украинскую экономику хоть какими-то деньгами. А Киев, закрыв этот путь, будет, как говорится, бомбить собственные города», — подтвердил парламентарий.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько назвал политическим заявление Омеляна, который увидел плюсы в возможном прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

По мнению российского депутата, подобные заявления могут быть связаны с началом «активного периода» на фоне предстоящих парламентских и президентских выборов на Украине, а не с реальной оценкой обстановки, передает НСН.

«Мне кажется, человек с адекватной позицией такое заявлять не может. Пострадают миллионы людей, которые работают в России», — сказал Бидонько.

Он добавил, что помимо неудобств для украинских граждан, отмена автобусов и поездов принесет и материальные убытки. По его данным, пассажиропоток из Украины в Россию в настоящее время — «одно из наиболее наполняемых железнодорожных сообщений».

Ранее стало известно, что Министерство транспорта РФ разработало и подготовило ответные меры на случай прекращения Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. Об этом рассказал глава ведомства Евгений Дитрих. При этом он выразил сомнение, что украинская сторона решится на такой шаг.

«В первую очередь такого рода меры повлекут невозможность граждан России и Украины пользоваться услугами транспорта. Кроме неудобств и дискомфорта это ничего другого не повлечет», — указал министр.