«Ставки высоки как никогда»: Трамп сделает Америку правой

Фильм с названием «Трамп на войне» будет выпущен 9 сентября, за два месяца до промежуточных выборов в США. И его главный призыв — «голосуй за сторонников Трампа» — вполне четко прослеживается даже в трейлере.

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Картина выйдет под эгидой продюсерской компании Бэннона Victory Films. Известно, что у политика немало связей в Голливуде, где он успел в свое время сделать несколько проектов. Героями 75-минутного фильма станут сторонники Трампа — бывший помощник Кори Левандовски, экс-сотрудник администрации Трампа Себастьян Горка, который также, как и Бэннон, был ранее уволен из Белого дома.

В трейлере фильма, опубликованном на портале Axios, демонстрируются кадры митингов в поддержку Дональда Трампа — молодые люди в красных кепках «Вернем Америке величие». Среди них немало и афроамериканцев, таким образом, авторы фильма хотят продемонстрировать, что им чужды идеи расизма.

Бэннон покажет кино

Как следует из ролика, идея фильма — показать, что сторонники Трампа — это люди, которые противостоят демократам — кстати, их в фильме показывают чуть ли не «врагами народа».

«За что они выступают? За то, чтобы вернулись боевики ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ — «Газета.Ru»). У них нет ответов», — говорит закадровый голос.

Чтобы закрепить эту мысль, вторая часть трейлера демонстрирует кадры антитрамповских протестов — с погромами, людьми в масках и поджогами. «Нет Трампу, нет войне, нет Соединенным Штатам Америки», — выкрикивают противники Трампа.

«Выборы в 2018 году — снова про Дональда Трампа. Потому что они [демократы] напуганы. Они напуганы тем, что он сделал. Напуганы экономикой, которую он создал», — говорит закадровый голос в трейлере. Среди других достижений Трампа за два года его президентства в трейлере перечисляются «историческая налоговая реформа», самый низкий за всю историю уровень безработицы среди афроамериканцев, защита границ и, «возможно, лучшая за долгие десятилетия» внешняя политика.

При этом красной нитью в фильме проходит идея, что победа демократов на промежуточных выборах приведет к борьбе за импичмент президента, вместо реформ и процветания США.

«На этих выборах ставки для нашей нации высоки как никогда», — говорит один из спикеров фильма. Сам Бэннон считает, что промежуточные выборы — это «референдум» о доверии президенту США.

Дата выхода фильма также выбрана неслучайно и ставит своей целью напомнить об «отрыве» демократов от народа. 9 сентября 2016 года Хиллари Клинтон заявила, что «половина сторонников Трампа — жалкие расисты, гомофобы, исламофобы и сексисты». Сказанное во время предвыборной гонки, это высказывание вызвало большой скандал и критику в адрес Хиллари Клинтон и всей Демократической партии США.

Идеи «бэннонизма» живут и побеждают

Автор фильма Стивен Бэннон считается одним из главных идеологов так называемых «альтернативных правых», которые выступают с националистической повесткой, видя в ней альтернативу глобализму и либерализму.

Занимая пост советника президента США, Бэннон пытался придать «трампизму» идеологическую базу, основанную на изоляционизме и американском национализме.

Противники Бэннона в либеральных СМИ, наоборот, использовали определение «бэннонизм», характеризуя эту идеологию как символ протекционизма, национализма и неприятия к СМИ.

Когда Бэннон стал главным стратегом Белого дома, его сразу же записали в «настоящего президента», который наполнял «политически пустого» Трампа радикально правой повесткой дня. В твиттере даже набирал популярность хэштег #PresidentBannon (#ПрезидентБэннон).

Однако «борьба за душу» Трампа успехом не увенчалась — Бэннон был уволен с должности, проиграв аппаратную битву советникам Трампа — зятю Трампа Джареду Кушнеру и дочери Иванке.

«Трамп активно опирался на него в ходе предвыборной кампании, так как вокруг Бэннона была многочисленная группа сторонников. Но мне кажется, что ему предложили уйти, чтобы он не слишком заслонял самого президента», — говорит «Газете.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

После увольнения Бэннона из Белого дома, The New York Times писала, что «ситуация резко ухудшилась» задолго до дня отставки, которая произошла год назад — 18 августа 2017 года. Приближенные к Трампу советники призывали президента уволить Бэннона, а люди, близкие к бывшему главному стратегу, в свою очередь, призывали его уйти в отставку, писала газета, ссылаясь на источники.

В январе 2018 года Бэннон также перестал работать на портале Breitbart News, который он ранее сделал ресурсом «альтернативных правых».

Считается, что Трамп уволил Бэннона по двум причинам. Во-первых, он подозревал своего советника в сливах информации СМИ, а во-вторых — был раздражен тем, что многие успехи его президентства приписывали именно Бэннону.

После увольнения, Трамп поблагодарил Бэннона за работу, однако вскоре отношения между ними испортились на глазах у всей Америки. Причиной тому стала публикации книги журналиста Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», в которой Бэннон называет встречу Дональда Трампа-младшего с «русскими» в июне 2016 года «предательской».

Трамп обрушился на Бэннона с жесткой критикой. «Он сошел с ума», — заявлял президент о своем помощнике.

«Стив Бэннон не имеет никакого отношения ко мне или к моему президентству. Когда его уволили, он не только потерял работу, но и сошел с ума», — писал президент в твиттере.

По его словам, вклад Бэннона в победу на президентских выборах минимален. Кроме того, по словам Трампа, бывший советник не имел никакого влияния в Белом доме. «Стив редко встречался со мной один на один и только притворялся, будто у него есть влияние, чтобы одурачивать людей», — отметил американский президент.

Критика скандальной книги со стороны Трампа продолжалась довольно долго. За это время он успел назвать Бэннона и «лентяем», и «брошенной собакой», и даже утверждал, что его советник «плакал, когда его увольняли, и умолял о работе».

Однако все эти оскорбления были игрой в одни ворота. Бэннон никогда не позволял себе плохих слов в адрес президента. В январе этого года он решил принести извинения президенту и его сыну. По его словам, Трамп-младший — «патриот и хороший человек», а комментарии по поводу встречи с «русскими» касались Пола Манафорта. «Я сожалею, что долгий ответ с моей стороны по поводу некорректных сообщений, касающихся Дона Трампа-младшего, отвлек внимание от исторических достижений президента», — добавил Бэннон.

Поддержка Трампа со стороны Бэннона не прекращалась никогда. «Президент Трамп не только доработает до конца срока, он победит в 2020 году, набрав 400 голосов выборщиков», — обещал Бэннон после своей отставки.

На следующий день после увольнения Бэннон заявил, что может быть «более эффективным», находясь вне Белого дома, для продвижения повестки Трампа. «С теми, кто стоит на нашем пути, мы будем воевать», — многозначительно сказал он.

Судя по всему, новый фильм Бэннона — и есть та самая поддержка со стороны. «Когда я вступил в команду Трампа в августе 2016 года, его рейтинг упал на 12, 14, 16 пунктов. Демократы думали, что я клоун. Они никогда не воспринимали всерьез Трампа. Мы застали их врасплох. И мы можем вновь достичь этого», — сказал Бэннон представляя трейлер своего нового фильма.

Идеологически заряженный фильм — не единственный вклад Бэннона в поддержку Трампа. Как отмечает издание Politico, бывший идеолог также основал общественное движение «Граждане за американскую республику», которое нацелено на помощь «трампистам» в ведении политической кампании.

Как полагает Юрий Рогулев из Фонда имени Франклина Рузвельта, Бэннон может принести гораздо больше пользы Трампу, находясь вне администрации, так как обладает неформальным статусом и большей свободой рук. Эксперт отмечает, что идеи, которые высказывает Бэннон, «отражают молчаливое большинство американцев».

«Он голос и рупор людей, которые когда-то имели экономическое благосостояние, а сейчас чувствуют себя в забитом положении и считают, что их интересы ущемляются в противовес интересам меньшинств», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».