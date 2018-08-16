Грязная война: «враги народа США» атакуют Трампа

Более 100 американских изданий скоординировались, чтобы в четверг опубликовать редакционные статьи, в которых они дадут ответ на неоднократные нападки президента США Дональда Трампа на СМИ.

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Кампания была организована газетой Boston Globe, редакционная коллегия которой обратилась к СМИ по всей стране с просьбой написать редакционную статью, осуждающую враждебность президента к СМИ.

«Эта грязная война со свободной прессой должна закончиться», — говорится в обращении.

«Мы опубликуем 16 августа редакционную статью об опасности нападения администрации президента на прессу и просим другие издания принять решение опубликовать свои собственные редакционные статьи в тот же день. Издания, независимо от их политики, могли бы сделать мощное заявление, объединившись ради защиты своей профессии и той важной роли, которую СМИ играют в правительстве ради людей и благодаря людям. Наши слова будут отличаться. Но, по крайней мере, мы можем согласиться с тем, что такие нападения на прессу вызывают тревогу», — говориться в обращении.

Изданий, которые примут участие в кампании, может оказаться намного больше, чем сто. Эта цифра называлась выпускающим редактором Globe Марджори Притчард в интервью для CNN еще в субботу, 11 августа.

Известно, что к акции присоединились как крупные издания, типа Houston Chronicle, Miami Herald и Denver Post, а также и небольшие еженедельные газеты. Кампания также была поддержана Американским обществом редакторов новостей.

Акция станет первым скоординированным ответом журналистов на действия Дональда Трампа, который с завидной регулярностью вступает в конфликты со СМИ и отдельными корреспондентами, обвиняя их в публикации «фальшивых новостей».

Война Трампа со СМИ началась с самого начала его президентства. Самая популярная тема в твиттере американского президента — знаменитые «фейковые новости» и те СМИ, которые он относит к этой категории — то есть почти все. Словосочетание fake news фигурировало в твитах Трампа более 300 раз.

В ноябре прошлого года Трамп даже придумал собственный конкурс на получение «премии за фейковые новости», результаты которого опубликовал в том же твиттере 17 января. Главный приз достался The New York Times. В тройку «фейковых СМИ» по версии Трампа также вошли ABC News и CNN.

Постоянная травля со стороны президента неизбежно окажет свое влияние на СМИ, писал журналист Алексей Ковалев в статье для экспертно-аналитического центра Карнеги еще после инаугурации Трампа.

«У американских журналистов происходит масштабная переоценка ценностей. Перед нами президент, который, во-первых, открыто враждебен журналистам, нарушая все существовавшие негласные контракты между прессой и Белым домом. Во-вторых, пресса ему не очень-то и нужна: подписчиков у его твиттера больше, чем у самых крупных СМИ», — отмечал Ковалев.

В последние месяцы Трамп в своей борьбе против СМИ начал переходить границы.

В начале июля Трамп выложил в Twitter смонтированное видео, на котором он будто бы избивает человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица. Американский лидер поставил к данной записи хештеги #FraudNewsCNN («сфабрикованные новости CNN») и FNN («Fake News Network», «Лживая новостная сеть»).

Уже не только журналисты, но и правозащитники мирового уровня говорят, что риторика Трампа по отношению ко СМИ опасна для общества.

Уходящий с поста главы Совета по правам человека (СПЧ) ООН Зейд Раад аль-Хусейн в интервью газете The Guardian сравнил риторику американского лидера по отношению к представителям СМИ с подстрекательством к насилию.

По словам аль-Хусейна, нынешняя администрация американского президента «обособилась» от предыдущих администраций в том, что касается отстаивания прав человека в мире, а выход американской стороны из СПЧ ООН иллюстрирует отсутствие «глубокой приверженности правам человека».

Он также подчеркнул, что кампания Трампа против СМИ может привести к нанесению вреда журналистам и самоцензуре. «И в данном контексте это становится очень близким к подстрекательству к насилию», — заявил правозащитник.

В экспертном докладе организации по свободе слова ООН также отмечается, что нападки президента США на СМИ нарушают базовые нормы свободы печати и рискуют стать катализатором для реального насилия, направленного против журналистов.

«Эти нападки противоречат взятым страной на себя обязательствам уважать свободу СМИ и международные права человека», — говорится в совместном заявлении экспертов Дэвида Кэя и Эдисона Ланца. Они также отметили, что

увеличение вероятности нападения на журналистов в связи с поведением американского президента вызывает особую озабоченность.

Риторика Трампа привела к тому, что отношение к журналистам в американском обществе оказалось на рекордно низком уровне. Согласно социальному опросу, проведенному компанией Ipsos в августе, число американцев, испытывающих небольшое или значительное доверие к СМИ сократилось на 30 процентных пунктов с конца 1970-х годов.

Почти треть американцев (29%) согласны с утверждением американского лидера Дональда Трампа, что «СМИ — враг американского народа». Из этого числа респондентов — большинство республиканцев (48%). Кроме того, четверть американцев (26%) считает, что президент США должен иметь полномочия закрывать новостные агентства, которые «плохо себя ведут».

В Белом доме, судя по всему, не собираются отказываться от своей риторики. Пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс в ходе недавней встречи с журналистами отказалась признать, что СМИ не являются врагами народа.

«Я здесь для того, чтобы говорить от лица президента. Он ясно дал понять свою точку зрения», — сказала Сандерс. Она также назвала ироничным то, что нападки прессы на риторику Трампа часто сами становятся причиной снижения уровня дискуссии в стране.