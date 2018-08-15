Путин на Кавказе: молодежный форум «Машук — 2018». LIVE

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Путин рассказывает, что его особенно трогает, что то, чем занимаются участники форума, не связано с «прагматическими интересами». «Бизнес — тоже хорошее дело, но он связан с прибылью. А деятельность волонтера, деятельность добровольца далека от прибыли», — говорит президент. Он предполагает, что это связано с тем, что на Кавказе чувство дружбы впитывают с «молоком матери». Говорит, что дело прославления героев России — важное дело, так как именно на их примерах и нужно воспитывать граждан «огромной великой России».
В общем, на комплименты президент не поскупился. Приветственное слово Путина при этом длилось всего несколько минут. Напоследок Путин сфотографировался с участниками на гигараму. Сеанса вопросов и ответов не было.
«Он идет», — с придыханием говорит ведущий на главной сцене.
Участники пообещали Путину подарить книгу про героев России. Продолжают рассказывать о своих проектах, а также периодически просят о фото.
Имя девушки — Шейхо-Аллор Алина. Она, кстати, была волонтером на чемпионате мира по футболу — 2018.
Вот так, кстати говоря, шатер и выглядит.
Девушка, приехавшая из Сирии, передает Путину благодарность от всего сирийского народа. Благодарит и от себя лично за возможность жить в России. «Здесь есть электричество, вода», — говорит она. Президент в ответ слегка улыбается. На этой ноте президент переходит в шатер героев, где общение должно продолжиться.
Путин говорит о том, что каждый год в России пропадает большое количество языков, наречий, литературы. Вспоминает, что в СССР были программы сохранения языков. «Надо возрождать», — заявил Путин. Неожиданно рядом с ним оказался молодой волонтер, занимающийся этой проблемой.
Путин прибыл на форум, но на главной сцене пока не появился. Разговаривает с небольшой группой волонтеров. «Вы все Северного Кавказа, или есть другие регионы?», — интересуется президент. Участники говорят, что есть маленькая федеральная квота.
Судя по поступающей информации, президент РФ прилетел в лагерь.
Пока президент еще не появился на сцене, участников форума развлекают ведущие. Конечно, никто не разойдется. Путин должен встретиться с участниками уже совсем скоро, а пока что все ожидают.
А вот в таких палатках живут участники форума.
Впрочем, через некоторое время лезгинку сменила калинка-малинка.
Корреспондент «Газеты.Ru» пока находится в пресс-центре. Участников же развлекают у главной стены форума. Ведущий призывает всех станцевать главный танец Кавказа — «громкую, горячую лезгинку». Играет музыка. «Ингушетия, не стесняемся!» — кричит ведущий. Видимо, ожидание Путина все-таки действует, и участники все же стесняются.
Корреспондент «Газеты.Ru» уже успел ознакомиться с экспозицией. Это фото — со стенда, посвященного трезвости.
На эко-тропе Путину представят проекты участников. Первым на его пути окажется «Трезвая Россия». Его представители борются с продажей контрафактного алкоголя, а также ратуют за повышение возраста продажи спиртных товаров. В качестве бонуса — карта самых пьющих регионов России. Спойлер: Кавказ — самый трезвый.
Общение Путина с молодежью на подобных мероприятиях, в целом, напоминает формат прямой линии. Особенно острых политических вопросов по федеральной повестке как правило ожидать не стоит. Все-таки обычно участников встречи заранее готовят и инструктируют. В прошлом году президент общался с участниками лагеря «Таврида», который собрал представителей творческой молодежи. Путина просили поддержать фильмы молодых режиссеров, подумать над квотами для молодых композиторов, спрашивали о деловом стиле и о том, каково руководить самым «большим оркестром» в мире.
В ходе посещения форума Владимир Путин осмотрит выставку «Эко-тропа по России — стране возможностей». Такое название экспозиции неслучайно — данный месседж в последнее время активно продвигает федеральный центр. После эко-тропы Путин собирается коротко пообщаться с участниками форума. Для журналистов это как правило самая интересная часть.
Особенность форума «Машук» в том, что он организован Агентством по делам национальностей и проводится для молодежи СКФО. Смена лагеря, которую посещает президент, посвящена волонтерству. Напомним, что именно волонтеры стали одним из обязательных элементов мероприятий с участием Путина в последнее время. Их активно задействовали в его избирательной кампании, а потом пригласили на инаугурацию.
Летом в России традиционно проходит целый ряд молодежных лагерей. Начало этому было положено еще на «Селигере», куда изначально приезжали представители движения «Наши». Однако со временем этот формат расширился. А позже федеральные власти отказались и от «Селигера», на смену ему пришли другие форумы, на которых представители власти напрямую общаются с молодежью.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Пятигорск, чтобы посетить молодежный образовательный форум «Машук — 2018».
Ожидается, что российский лидер встретится с участниками форума, а также осмотрит выставки и экспозиции.
Форум «Машук» — один из крупнейших на Северном Кавказе, проводится с 2010 года. За эти годы в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В этом году здесь собрались почти 2 тыс. участников из России и других стран.
«Газета.Ru» расскажет в режиме реального времени, о чем спросят президента участники форума, а также о главных событиях этого дня. Оставайтесь с нами.