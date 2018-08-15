Путин на Кавказе: молодежный форум «Машук — 2018». LIVE

Путин рассказывает, что его особенно трогает, что то, чем занимаются участники форума, не связано с «прагматическими интересами». «Бизнес — тоже хорошее дело, но он связан с прибылью. А деятельность волонтера, деятельность добровольца далека от прибыли», — говорит президент. Он предполагает, что это связано с тем, что на Кавказе чувство дружбы впитывают с «молоком матери». Говорит, что дело прославления героев России — важное дело, так как именно на их примерах и нужно воспитывать граждан «огромной великой России».

В общем, на комплименты президент не поскупился. Приветственное слово Путина при этом длилось всего несколько минут. Напоследок Путин сфотографировался с участниками на гигараму. Сеанса вопросов и ответов не было.