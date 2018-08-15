Игра за белых: как американцы вторглись в Россию

«Вы будете ступать по яйцам, внутри которых спрятан динамит. Храни вас господь», — напутствовал командующего американским корпусом генерал-майора Уильяма Грейвса военный министр Ньютон Бейкер.

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Командующим американским корпусом генерал-майор Грейвс стал случайно. Он собирался ехать во Францию, чтобы сражаться с немцами — шла Первая мировая война, — но по приказу военного министра оказался в России. В инструкциях, которые он получил от командования, говорилось, что его задача состоит в том, чтобы содействовать эвакуации Чехословацкого корпуса, охранять американское вооружение, а также помочь России «сформировать новое правительство».

Высадка во Владивостоке

Американский десант высадился во Владивостоке 15 августа 1918 года. Морские пехотинцы, уставшие от долгого плавания, сходили на пристань. На них с интересом смотрели прохожие.

К необычным военным в городе привыкли — в порту Владивостока принимали разные корабли — однако американцев в таком количестве здесь еще не было.

Вторжение американских войск означало для США разрыв отношений с Россией, хотя это можно было считать формальностью. В марте 1917 года Америка установила отношения с временным правительством, однако к августу 1918-го его уже не существовало, и сотрудники американских миссий покинули страну.

Впрочем, во Владивостоке, куда прибыл американский десант, и в Чите консульства США продолжали существовать — там большевиков не было.

Американцы в России

Участие в интервенции американских военных только подлило масла в огонь Гражданской войны, когда города переходили из рук в руки, а вчерашние красные переходили к белым и наоборот. Командующий американскими военными генерал-майор Грейвс стал очевидцем этих событий — позже он написал о своем пребывании в России книгу воспоминаний.

В ней можно найти немало симпатий к страдающим от войны людям и критических замечаний в адрес союзника, адмирала Александра Колчака. «Боевые действия в Восточной Сибири велись усилиями значительных групп крестьян и рабочих, некоторые из которых, вероятно, возглавлялись большевиками и назывались «партизанами», чтобы защитить себя и их семьи от зверств, совершенных колчаковскими войсками», — писал Грейвс в книге «Американский сибирский поход».

Контингент США недолго находился в России. Поражение колчаковских войск в конце 1919 года сделало их дальнейшее пребывание в стране бессмысленным. Эвакуация десанта с Дальний Восток завершилась 1 апреля 1920 года.

Мировой беспорядок

Американские военные были посланы на Дальний Восток президентом США Вудро Вильсоном. После падения царизма американский президент решил, что России нужно помочь в установлении демократического правительства.

Была и еще одна причина: в России, как свидетельствует американский историк Гибсон Белл Смит, в то время находились огромные запасы оружия, которое было приобретено еще царским правительством. Вильсон опасался, что оно может быть захвачено большевиками.

Согласившись на отправку экспедиционного корпуса, США, впрочем, пошли на поводу у союзников. Как свидетельствуют историки, Вудро Вильсон довольно долго колебался, прежде чем направить американских военных во Владивосток — это разрушало образ мудрого политика, который воздерживается от военных действий.

Несмотря на неприязнь Вильсона к большевизму, он во многом походил на Ленина, считает американский историк Артур Херман. В книге «Ленин, Вильсон и рождение нового мирового беспорядка» он пишет: «Вильсон вбросил США в самую грандиозную войну того времени — Первую мировую. Несколько месяцев спустя Ленин сверг демократическую революцию и поставил на ее место свою собственную большевистскую революцию. Оба они изменили историю так, что мир до 1917 года выглядит теперь странным и незнакомым».

Как отмечает автор, оба — и Вильсон, и Ленин — видели, что война «символизирует традиционный мировой порядок, погрязший в коррупции».

Исследовав личности, казалось бы, диаметрально противоположенных политиков, автор отмечает, что на обоих повлияли мировые философы. В случае Вильсона это был Георг Гегель, в случае Ленина — Карл Маркс, который сам в молодые годы находился под влиянием Гегеля.

Американские товарищи

Несмотря на военную интервенцию США, Владимир Ленин еще пытался увещевать американский пролетариат. Его письмо к американским рабочим было опубликовано 22 августа 1918 года в газете «Правда».

В письме он восхищался войной американцев против «угнетателей-англичан» и строил планы на будущее: «Мы знаем, что помощь от вас, товарищи американские рабочие, придет еще, пожалуй, и не скоро, ибо развитие революции в разных странах идет в различных формах, различным темпом (и не может идти иначе)».

Американские рабочие оказались равнодушны к словам Ленина, однако большевистскую революцию поддержал ряд левых интеллектуалов, включая автора книги «Десять дней, которые потрясли мир» публициста Джона Рида.

Американскому журналисту, ставшему летописцем большевистской революции, повезло. Он был знаком как с Лениным, так и с президентом Вильсоном, с которым беседовал о мексиканской революции.

Джон Рид умрет в 1920 году в Москве и будет похоронен у Кремлевской стены. Символом новых отношений советской России и США станет американский предприниматель Арманд Хаммер, который приедет в СССР торговать, несмотря на отсутствие у стран дипломатических отношений.

Они будут установлены только в ноябре 1933 года. Через десять лет на территории СССР вновь появятся американские военные — на этот раз с полного одобрения советских властей. С аэродрома под Полтавой летчики из США будут отправляться на бомбардировки военных объектов нацистов в Европе.