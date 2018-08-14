«Свихнувшийся»: помощница рассказала правду о Трампе

Книга «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа», отрывки из которой уже опубликовали американские издания, содержит различные эпизоды встречи Омаросы Манигол-Ньюман, которая занимала пост замдиректора по коммуникациям, с президентом США Дональдом Трампом. В частности, она утверждает, что в 2017 году стала свидетельницей того, как Трамп съел секретную записку. Президент, правда, опроверг эту историю и назвал экс-помощницу «жалким человеком».

Миловидная американка Омароса Манигол-Ньюман давно знакома с президентом США — она была участницей его шоу «Подмастерье». На нем тогда еще будущий президент отбирал себе помощников для ведения бизнеса, а неугодных провожал словами «Вы уволены».

Правда, сам президент США Дональд Трамп назвал свою бывшую помощницу Манигол-Ньюман «чокнутой» и заявил, что она «со слезами на глазах» умоляла его дать ей работу в Белом доме. Об этом американский президент написал в своем твиттере.

Реклама

«Чокнутая Омароса, которую три раза увольняли с реалити-шоу «Подмастерье», на этот раз уволена окончательно... Она со слезами на глазах умоляла меня взять ее на работу, я согласился», — написал Трамп.

По его словам, сотрудники Белого дома ненавидели ее, отметив, что Манигол-Ньюман была «злобной и неумной». Трамп также написал, что она говорила о нем только «замечательные» вещи до тех пор, пока не лишилась своего поста.

Вероятнее всего, именно уровнем доверия Трампа к Омаросе, которую часто можно видеть на фотографиях рядом с ним, можно объяснить, что ей каким-то образом удавалось фиксировать на диктофон разговоры в Белом доме. Один из них был записан прямо в Ситуационной комнате — помещении, где президент и руководство страны обсуждают вопросы секретного характера.

О том, что Манигол-Ньюман пишет книгу о Трампе, стало известно еще в декабре 2017 года, однако, как утверждалось, книга должна была быть посвящена отношениям Трампа и его супруги Миланьи.

Автор утверждает, что глава администрации Белого дома Джон Келли обещал ей контракт в $15 тыс. за молчание, однако она не пошла на это — в книге экс-помощница характеризует Трампа как «расиста» и утверждает, что тот использовал унизительное производное от слова «негр».

Также она говорит, что у президента происходило «помутнение сознания».

«Все, что нам нужно помнить, это то, что Трамп любит ненавидеть. Он преуспевает в критике и оскорблениях. Он наслаждается хаосом и смятением. Оскорбления его в твиттере только подпитывают его и дают силы его сторонникам. Чтобы разоружить его, держите его эго на голодном пайке», — пишет Манигол-Ньюман в своей книге.

Белый дом уже опроверг многие факты, изложенные в книге, как не соответствующие действительности. Издание The Washington Post также подчеркивает, что часть изложенного в книге — непроверенная информация.

Однако интерес, отмечают американские СМИ, представляет не книга Омаросы как таковая, а сделанные ею в Белом доме записи, которые не только могут дать понять, как принимаются решения в администрации президента США, но и стать оружием в руках противников Трампа.

Адвокат Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулианни уже назвал произошедшее «нарушением национальной безопасности». Не исключено, что автору может грозить преследование в судебном порядке. Адвокаты Белого дома намерены «наказать» бывшую помощницу президента США за тайную запись разговора Трампа с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

По данным телеканала ABC News, юристы изучают, какие меры они могут предпринять по отношению к Манигол-Ньюман.

Как отмечается, в частности, Белый дом планирует запретить Манигол-Ньюман публикацию других записей. Однако она уже предложила себя в качестве ценного информатора спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет дело о «российском вмешательстве». Так, Омароса сказала в эфире MSNBC, что обладает большим количеством аудиозаписей разговоров Трампа с другими сотрудниками Белого дома.

«Если его (Мюллера. — «Газета.Ru») офис попросит, я поделюсь всем, что они захотят», — заявила она.

Новую книгу уже сравнивают с ранее опубликованной книгой «Огонь и Ярость», написанной профессиональным журналистом Майклом Вульфом. В ней он также приводит немало критических фактов в отношении президента США и ставит под сомнение его компетентность.

Определенную ценность труд Вульфа представляет в связи с тем, что одним из его источников был Стив Бэннон, работавший в администрации Трампа, — его даже называли идеологом «альтернативных правых» в администрации Белого дома. Считалось, что он имел большое влияние на Трампа.

Свои мемуары, где он также критически отзывается о Трампе, выпустил и экс-глава ФБР Джеймс Коми. Он пишет в них, что президент США требовал от него «личной преданности» и намекал на необходимость прекращения расследования в отношении его помощника по нацбезопасности генерала Майкла Флинна.