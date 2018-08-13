Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что причиной отделения Крыма от Украины, а также конфликта в Донбассе стало отсутствие сплоченности украинского народа.

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Он подчеркнул, что в военных конфликтах ключевую роль играет дух народа. При этом политик указал, что быстрого пути разрешения конфликта на востоке Украины не существует.

«С войны всегда ведут два пути. Есть путь победы, а есть путь капитуляции, третьего не дано. Мир наступает и после первого пути, и после второго. Только это мир оккупации, когда у вас нет своей Родины, своей страны, народа», — сказал бывший украинский лидер.

Ющенко также посетовал на то, что у действующего украинского руководства нет четкого плана действий в нынешней кризисной ситуации, а также отсутствует правовая база, которая помогла бы «одержать победу».

Политик также обратил внимание на несоответствие заявлений Киева в отношении Москвы и реальных внешнеторговых показателей Украины, передает РИА «Новости».

«Россия в 2014 году первый торговый партнер Украины, в 2015, в 2016, в 2017. Вы уточните, вы правда воюете? Вы правда собираетесь освобождать территории? Такие действия несимметричны и неадекватны», — пояснил политик.

По его заверению, украинские власти пренебрегают дипломатическими инструментами для решения своих проблем.

«В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы», — резюмировал Ющенко.

Двумя неделями ранее другой бывший президент Украины — Леонид Кравчук — обвинил нынешние власти страны в обмане простого народа, и сказал, что не хочет иметь ничего общего с украинским лидером Петром Порошенко, передает ФАН.

Политик указал, что он и другие бывшие президенты Украины — Виктор Ющенко и Леонид Кучма – «порой, но не часто» проводят встречи с Порошенко. Но сам Кравчук не участвует в проведении государственной политики и «даже доволен» этим, поскольку «привык выполнять обещанное».

«А на сегодняшний день, к сожалению, слова и дела не совпадают. При этом обещают и обманывают откровенно и цинично. Я не хочу участвовать в формировании политики с такими обещаниями», — пояснил политик.

За месяц до этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов после учений «Северная крепость – 2018» указа, что в каждой области на Украине будут созданы бригады территориальной обороны, также отдельные подразделения Нацгвардии и пограничных войск. По его словам, это позволит подготовить полумиллионный резерв для ВСУ.

В то же время источник в Черниговском военном комиссариате заявил, что у Киева попросту нет денег на реализацию идеи. Леонид Кравчук же указал, что Киеву следует не наращивать военную мощь, а начинать разрешать конфликт в Донбассе мирным дипломатическим путем, передает НСН.

«Я встречаюсь с людьми разного уровня (это и нынешние, и бывшие чиновники), я не слышал от них ни одного заявления или формулировки желания войны. Они все говорят о том, как добиться мира, как сесть за стол переговоров с Путиным и определить, чтобы не было того горя, которое есть сегодня в Украине.

Более 12 тысяч людей погибли, 2 миллиона лишены жилья. Нам война не нужна.

Я — за то, чтобы между Украиной и Россией были нормальные отношения. А для этого надо проявить мудрость, волю и желание», — сказал политик.

Тогда же Кравчук заявил, что Украина должна принять закон об импичменте президенту, который будет действовать как постоянный механизм контроля. Политик высказал мнение, что любой, избираемый народом президент, должен находиться под контролем и системным давлением на его деятельность, чтобы не возникало желания отступить от демократических норм прав человека и демократических свобод.

«Когда человек чувствует отсутствие давления народных масс и демократических органов, он волей-неволей теряет контроль над собой и начинает вести деятельность, которая часто граничит с нарушением и законов, и конституции», — заявил Кравчук.

По его мнению, такой закон на Украине следовало принять давно, но сделать это не давали «прежние президенты» — Кучма и Ющенко. Не хочет этого и Порошенко. Потому что закон является «дамокловым мечом» над главой государства.

«Закон должен быть принят — это конституционная норма. Президент не должен бояться импичмента, он должен работать так, чтобы служить народу, тогда и не будет бояться», — заключил первый президент Украины.