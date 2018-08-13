«Удар в спину»: Эрдоган ищет новых друзей

«С одной стороны, вы говорите о стратегическом союзе, с другой — бьете в спину своего партнера. Мы не можем это принять», — заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя двукратное повышение пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий, о чем заявили США 10 августа.

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Объявленные США меры уже ударили по турецкой лире, вызвав ее падение. Меры, принятые США, стали частью экономического противодействия Турции, от которой Вашингтон требует освобождения американского пастора Эндрю Брансона, удерживаемого в Турции. Эксперты предполагают, что Анкара арестовала Брансона в качестве мести за нежелание американских властей выдать проповедника Фетхуллаха Гюллена, которого Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота летом 2016 года.

В ответ на арест американского пастора, США ввели персональные санкции против двух турецких министров, на, что Турция ответила зеркально.

Эрдоган дал понять, что не собирается останавливаться и предупредил Вашингтон, что политика США может привести к тому, что им придется искать новых союзников.

«В последние годы наше партнерство испытывалось разногласиями… Если Соединенные Штаты не начнут уважать суверенитет Турции и не докажут, что понимают опасности, угрожающие нашей стране, то партнерство может оказаться под угрозой»,

— отмечается в статье Эрдогана, опубликованной в The New York Times.

Столь резкие заявления турецкого лидера хотя и не говорят о полном разрыве с США, свидетельствуют о серьезном кризисе в отношениях двух государств. При этом во времена «холодной войны» Турция была надежным партнером США в противостоянии с СССР, хотя это противостояние давалось Анкаре нелегко.

Именно Турция стала косвенным фактором пикового противостояния СССР и США во времена Карибского кризиса. СССР втайне разместил свои ракеты на Кубе, желая надавить на США, разместившие свои ракеты вблизи советских границ — на территории Турции.

В настоящее время Турция — главный военный союзник США на Ближнем Востоке, здесь находится и крупная американская военная база. И пока США не вывели свою базу из Турции, преждевременно говорить о резком ухудшении отношений двух стран,

говорит эксперт-тюрколог, ведущий эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мовашев.

Однако санкции уже ударили по военному сотрудничеству двух стран: Конгресс наложил вето на поставку Анкаре американских истребителей пятого поколения. При этом часть деталей для них производится именно в Турции.

Комментируя эти решения, Мовашев подчеркивает, что цель подобных действий — не столько навредить Турции, сколько «насолить Трампу, разрушая его связи с внешним миром».

Что же касается турецкой экономики, то для нее потеря американского рынка будет весьма существенной, так как Вашингтон входит в пятерку торговых партнеров Анкары. Для США же Турция лишь на 32 месте среди торговых партнеров.

Вместе с тем эксперт уверен, что сложившаяся ситуация уже не даст вернуться к диалогу на прежнем уровне «Эрдоган будет пытаться наладить отношения с США, но будет также предпринимать усилия по дистанцированию от Вашингтона. Он будет стремиться и на север, и на восток, но пока неясно насколько эти попытки увенчаются успехом».

Продолжая пикировку с США, Эрдоган в последние дни начал делать реверансы в сторону Москвы. Он заявил, что готов перейти на расчеты с Россией в национальной валюте. В России, в свою очередь, заявили, что готовы перейти на либерализацию визового режима с Турцией, неясно, правда, коснется ли это турецких граждан, приезжающих в Россию.

Россия и Иран спешат на помощь

Не исключено, что в условиях ухудшения отношений с США Турция увеличит торговый оборот с Россией, где качественные турецкие товары легкой промышленности пользуются хорошим спросом.

Что же касается политических связей, то слишком тесное сближение вряд ли возможно, так как стороны не слишком доверяют друг другу. Союз в Сирии для России и Турции носит тактический характер, и ранее оба государства фактически находились по разные стороны баррикад в сирийском конфликте.

К тому же пока неясно, как будет действовать Анкара после победы над террористами в Сирии, поскольку Эрдоган настроен резко против сирийского президента Башара Асада. К тому же, Эрдоган неоднократно выступал с резкими заявлениями по Крыму и имеет рычаг воздействия на полуостров в виде турецкой диаспоры крымских татар.

В аналогичном тактическом союзе в Сирии Турция находится и с Ираном, однако в последние месяцы стороны сблизились и в других областях.

Оба государства выступают в защиту друг друга перед лицом американских санкций. Турция выступила с осуждением санкций против Ирана по ядерной программе. Тегеран недавно осудил санкции США против Турции, пообещав полномасштабную поддержку.

Тегеран, ослабленный санкциями и стоящий перед возможностью ухода из страны западных компаний, нуждается в инвестициях, и Турция здесь может стать хорошим партнером. Однако в случае если турецкие компании начнут массово работать на иранском рынке, это может угрожать им дополнительными санкционными мерами со стороны США.

Тем не менее, сближение Турции с Ираном, а также Россией и даже Сирией — это сценарий, который серьезно беспокоит Запад, отмечает обозреватель издания Business Insider Джим Эдвардс. «Со стратегической или военной точки зрения, ситуация «Эрдоган ищет друзей» может быть очень беспокойной», — пишет автор, отмечая, что всех потенциальных друзей Эрдогана объединяет одно — санкции США.

Маневрируя в отношениях с Вашингтоном, Турция может также рассматривать как тактического партнера и ЕС. Несмотря на то что политические отношения с лидером Евросоюза — Германией — оставляют желать лучшего, экономические связи сильны.

К тому же, у Турции есть и серьезный рычаг воздействия на ЕС в виде миллионов беженцев, которые она согласилась принимать по соглашению с европейскими странами.

Как пишет обозреватель британской Financial Times Лоуренсе Дазиано, ЕС и сами в сегодняшней ситуации могли бы использовать непростую ситуацию в Турции в собственных интересах.

Как отмечает автор, хотя сегодня в сравнении с долларом, евро является «маргинальной валютой», «турецкий кризис должен стать возможностью взглянуть на будущее владычество доллара», а также на отношения Брюсселя и Анкары «в более широком смысле». Именно сейчас, как констатирует автор, у Евросоюза появилась возможность «привнести европейские стандарты» в турецкое законодательство.

Пока неясно, выберет ли Эрдоган известный своей авторитарной политикой, путь «возвращения» к Европе, либо же будет стараться балансировать между интересами разных государств на манер Югославии времен Иосипа Броза Тито в эпоху противостояния двух блоков.

Часть сторонников Эрдогана, даже сравнивает его с основателем современной Турции Кемалем Ататюрком, и хотя оба политика полные антиподы, их аргумент в том, что Эрдоган — как и Ататюрк — ведет независимую политику.

«Кажется, Эрдоган находится на перекрестке исторических фигур и образа, который он хочет вылепить, учитывая те сложности, с которыми сталкивается Турция. Отбрасывая идеи кемализма, он уходит все дальше от Ататюрка или от «титоистской модели» из-за требований как внутренней безопасности — между различными частями страны, так и внешней безопасности», — говорит ведущий эксперт Gulf State Analytic в Вашингтоне Теодор Карасик.

По мнению эксперта, в настоящее время происходит формирование «эрдоганизма» — идеологии, которая будет нести в себе и груз прошлого, и геоэкономический сдвиг на Восток.

Как полагает тюрколог Мовашев, Эрдоган теоретически может стать «лидером атлантического восстания», и населению придется смериться с этим. «Правда, потом возникнут вопросы, почему растут цены на бензин, а объяснять это проблемами с США не получится. Не только ему, но и правящей партии. В политике не бывает непререкаемых авторитетов», — заключил собеседник «Газеты.Ru».