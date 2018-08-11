«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»

Украинский флаг никогда впредь не поднимется ни над Ялтой, ни над Крымом – так ответил вице-спикер Крымского парламента Ефим Фикс на соответствующее заявление президента Украины Петра Порошенко, передает НСН.

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«Никогда украинский флаг не будет развиваться априори ни над Ялтой, ни над Крымом. Пусть Порошенко занимается Украиной. Те месяцы, которые ему остались в качестве президента, пусть он занимается своими делами и не лезет в наши дела», — сказал политик.

Дискурс касается слов Порошенко, выразившего надежду на поднятие флага в Ялте.

«Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина Украинского государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму будет поднят сине-желтый флаг и звучать гордое «Еще не умерла Украины ни слава, ни воля», — написал украинский лидер в фейсбуке.

Чуть ранее Порошенко рассказал, что поручил дипломатам составить новую резолюцию по поводу статуса Крымского полуострова новую резолюцию по поводу статуса Крымского полуострова к следующей сессии Генассамблеи ООН.

Реагируя на это, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара указал, резолюция не будет иметь влияние на реальный статус полуострова. Он заметил, что украинская сторона занимается «спекуляциями», поднимая вопрос Крыма.

«Чего мы только не слышали за последние годы от президента Украины относительно возвращения Крыма! Но все это пустые слова, риторика, которая даже уже у международного сообщества не вызывает особой реакции», — заявил Ганжара.

Он добавил, что таким образом Порошенко пытается отвлечь внимание украинцев от реальных проблем страны в преддверии президентских выборов. Ганжара отметил, что такие спекулятивные заявления будут продолжаться.

В прошлом месяце Порошенко пообещал «возродить морскую славу» своей страны и поднять украинский флаг над Севастополем.

«Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а государственный флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя», — заявил украинский лидер.

Россияне напомнили Порошенко о том, что он давал уже сотни обещаний. И все они так и остались нереализованными.

«Обещал украинцам космоцентр, членство в ЕС и НАТО, зарплаты ВСУ по 1000 гривен в день, приличный флот», «Видно, на Украине еще не устали от его «перемог», «Напомните Порошенко, что было с теми, кто пытался захватить Севастополь», — говорится в комментариях в соцсетях.

В ответ на это сенатор от Севастополя, член комитет Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева отметила, что заявление Порошенко не повлечет за собой никаких последствий, передает ФАН.

«Порошенко может сделать сколько угодно заявлений на подобную тему, забывая о том, что жители Севастополя и Республики Крым сделали свой выбор в 2014 году

— поэтому поднимать флаг он может только на территории Украины, создавая «администрации» Крыма и Севастополя в Херсоне», — заявила парламентарий.

По словам сенатора, Порошенко может поднять украинский флаг только на территории различного рода квазиструктур, которые в действительности не имеют никакого отношения к полуострову.

«Что касается полуострова, к территории Украины он не относится. Мы с вами обсуждаем эту тему, но никаких правовых последствий и реальных действий за заявлениями Порошенко не последует. Петр Алексеевич Порошенко забывает, что когда в 2014 году он приезжал в Крым, жители полуострова чуть ли не на руках отнесли его в аэропорт, дав ему возможность уехать.

Ему стоит вспомнить, как развивались события в 2014 году, чтобы вообще не делать пустых и глупых заявлений», — резюмировала член верхней палаты парламента.

В начале июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2014 году на Украине наблюдались все признаки ведения США «гибридной войны», которая в Крыму закончилась провалом.

Военный описал «гибридные действия» как давление одного государства на другое без применения силы, к которым отнес контроль над СМИ и киберпространством, санкции, поддержку внутренних волнений, совершение терактов спецподразделениями.

По мнению министра, эти методики США и Великобритания, обладающие «глобальными и всепроникающими СМИ», опробовали еще в 1991 году в Ираке, а затем в Югославии, Ливии, Чечне и недавно в Сирии.

«Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в Крыму, где, напротив, состоялся референдум … в присутствии сотен представителей тех же американских СМИ», — заявил глава российского оборонного ведомства.