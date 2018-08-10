Афины отзывают посла из Москвы

Греция отзывает своего посла Андреаса Фриганаса из Москвы. Это решение принял лично министр иностранных дел Греции Никос Котзиас.

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Дипломат вернется в Афины в ближайшие дни, а в российскую столицу будет направлен другой посол, приводит РИА «Новости» слова источника в греческом правительстве.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что пока преждевременно говорить о том, действительно ли Афины отозвали посла, необходимо дождаться официальной информации. Тем не менее, по его словам, сложности между странами по ряду причин могут возникать.

«Несмотря на происходящее в Греции вокруг наших дипломатических структур, разумеется, если посол действительно был отозван, я уверен в том, что наши отношения с Грецией будут дружескими.

Прежде всего, стороны будут заниматься урегулированием и разрешением тем разногласий, которые существуют между двумя странами. Как Москва, так и Афины заинтересованы в выстраивании конструктивного диалога, связи между нашими государствами уходят вглубь своими корнями даже не в столетия, а в тысячелетия. Я надеюсь, что все сложности так или иначе будут урегулированы в ближайшее время», — цитирует ФАН сенатора.

Напряженные дипломатические отношения с Грецией у России начались в июле нынешнего года. Тогда Афины сообщили о высылке из страны двух российских дипломатов «за противоправные действия против национальной безопасности», еще двум запретили въезд на греческую территорию.

Как отмечалось, такие действия Греции являются ответом на незаконное вмешательство российских дипломатов во внутренние дела страны.

«Среди обвинений Афин в адрес дипломатов — попытки сбора данных и распространения дезинформации, а также подкуп государственных чиновников», — говорилось в материале.

Также указывалось, что действия греческой стороны не являются «ударом грома с ясного неба», так как речь идет о якобы скоординированных действиях, которые должны были усилить влияние России на территории страны.

Кроме того, россиянам вменялась в вину поддержка митингов против сделки Греции с Македонией.

«Дипломатические источники отмечают, что решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России», — писали местные СМИ.

В деле также фигурировало Императорское православное Палестинское общество — российская гуманитарная организация, возглавляемая первым директором ФСБ России Сергеем Степашиным и связанная с Русской православной церковью.

В ответ на это Москва сообщила о зеркальных мерах — ответной высылке греческих дипломатических сотрудников.

«В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греции в РФ Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан», — говорилось в сообщении МИД России.

Позднее стало известно, что Россия запретила въезд руководителю политического бюро министра иностранных дел Греции Йоргосу Сакеллариу.

Также анонсировалась высылка торгового представителя посольства Греции Адамантиоса Каритианоса и ответственного за коммуникационную службу дипмисии Афин Андреаса Такиса, передает НСН.

Вскоре в Русской православной церкви сообщили, что консульство Греции отказало в выдаче виз российским священникам без объяснения причин.

«Еще в начале года мы с семьей купили тур. Хотелось детишкам показать Афон со стороны моря. Ну и конечно подспудно было желание провести пару дней на Святой горе. Мы подали документы на шенгенскую визу на всю семью. Я, матушка и шесть детей, одному из них три года. Матушке и детям сразу дали визу, а вот мне пришел отказ — мол, нет обоснований пребывания на территории Греции», — рассказал настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей.

Он подчеркнул, что это произошло несмотря на купленный билет и полностью оплаченный тур. Протоиерей также отметил, что дважды подавал документы в консульство Греции — один раз через туроператора, второй — самостоятельно.

Священник указал, что его случай является не первым, и добавил, что знает об аналогичных историях других священников.

Позднее МИД России опроверг сообщение греческой газеты Kontra News о связи Москвы с подготовкой беспорядков в Салониках.

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что статья под заголовком «Кто разрабатывает план срыва международной выставки-ярмарки в Салониках» вышла в греческом издании 23 июля.

«Ссылаясь на анонимный источник в спецслужбах Греции, издание утверждает, что некие греческие банды уличных хулиганов, «финансируемые из черных касс [президента России Владимира] Путина», ведут подготовку к протестным акциям в Салониках», — указали в МИД РФ.

Москва также отметила, что у автора текста «все хорошо с фантазией», и указала, что в статье «нет ни слова правды».