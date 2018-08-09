«Драконовские меры»: чем Москва ответит Вашингтону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает неприемлемой «увязку» новых санкций со стороны США с делом Скрипалей, сообщает РИА «Новости». По словам Пескова, Москва отвергает обвинения в своей причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Он заметил, что ответ Великобритании по поводу совместного расследования инцидента так и не получен.

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«И подобные рестрикции, собственно как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному прав», — сказал Песков.

О новых санкциях США против России 8 августа сообщило посольство России в США.

«Восьмого августа нашему (российскому. — «Газета.Ru») советнику-посланнику в Госдепартаменте [США] были объявлены новые «драконовские» санкции под надуманным предлогом «использования правительством Российской Федерации» нервно-паралитического вещества «Новичок» против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало», — говорится в комментарии посольства России в США.

Санкции, которые ввели американские власти из-за инцидента в британском Солсбери, предполагают запрет экспорта в Россию электронных устройств двойного назначения.

Первый пакет американских санкций, связанных с применением нервно-паралитического вещества «Новичок», от которого пострадали экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вступит в силу 22 августа.

Запрет распространится на поставки в Россию ряда электронных устройств и их частей. Также ограничительные меры коснутся испытательного и калибровочного оборудования — и в целом компонентов систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники, передает NBC News.

Новый запрет напоминает существовавший во время «холодной войны». Так, в 1949 году благодаря США был основан Координационный комитет по экспортному контролю (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, COCOM).

Он накладывал запрет на продажу современного оборудования в СССР. Согласно правилам, техника могла поставляться в Советский Союз лишь через четыре года после выпуска.

Чтобы обойти запрет, советское правительство активно использовало помощь подставных фирм, а также приобретало оборудование через дружественные третьи страны — такие, как Югославия.

Вероятно, подобная практика может быть использована, а аналогичное оборудование Москва сможет приобретать через Китай.

Вместе с тем председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что российская стороны может ответить на новые санкции США в сфере уникальных разработок.

«Ответные меры могут затронуть такие чувствительные сферы, как уникальные разработки», — цитирует Рябухина РИА «Новости».

Россия также может пойти на зеркальные запреты в отношении США. Речь, прежде всего, о прекращении поставок двигателей РД-180, которые используются на первой ступени ракет «Атлас-5».

Правда, потребность США в двигателях не столь велика. Недавно генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал, что его компания поставит в США шесть ракетных двигателей РД-180 к 2020 году. К тому же, прекращение поставок двигателей лишь даст дополнительный толчок «импортозамещению» в этой сфере — конгресс выделит дополнительное финансирование, и уже находящийся на поздней стадии тестирования американский аналог BE-4 может достаточно быстро заменить РД-180.

Более существенным ударом могла бы стать приостановка соглашения с США по поставкам титана, который используется для изготовления гражданских самолетов. Корпорация «ВСМПО-Ависма», согласно информации на ее сайте, обеспечивает до 35% потребностей Boeing, производящего не только гражданские, но и военные самолеты. Российский титан используется в двигателях Pratt & Whitney, GE Aviation, компрессорах Honeywell.

Разрыв этих производственных связей теоретически может стать самым сильным ударом по экономике США, ущерб мировой гражданской авиации будет колоссальным.

Но отечественная корпорация понесет таким образом невосполнимые потери — нигде больше в мире сопоставимого рынка для титана найти невозможно.

Россия может также полностью прекратить сотрудничество с США по программе МКС, что будет заключаться в прекращении полетов американских космонавтов на российских «Союзах». Своих кораблей после сворачивания программы Space Shuttle у США нет, и это ставит их в зависимость.

Кроме того, есть возможность полного прекращения сотрудничества — отстыковки российского сегмента станции и продолжения ее работы как самостоятельной российской орбитальной станции. В «Роскосмосе» эту возможность рассматривали, правда, после 2024 года, если США прекратят выделять средства на МКС.

Вместе с тем нежелание России возить американских космонавтов может ударить по ее международному престижу, так как МКС является прежде всего «международной» станцией. Кроме США и России, в проекте участвуют Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.

Еще одна ограничительная мера, которая есть в запасе у Москвы, — прекращение поставок в США российского урана, который обеспечивает до 20% потребностей американских АЭС.

В этом случае в США действительно образуется дефицит топлива, но от этого пострадают и российские обогатительные комбинаты. К тому же ограничить поставки российского урана мечтают и сами американские сенаторы, которые в своем законопроекте предусматривают такую возможность. Заменить российский уран можно поставками из республик бывшего СССР — Узбекистана и Казахстана, а также ряда европейских стран.

В то же время у Москвы есть еще возможность подождать 90 дней. Это время Вашингтон дает, чтобы получить от нашей стороны заверения, что она не применяет химическое и биологическое оружие и не собирается делать это в будущем. В случае если они не будут получены, Россию может ожидать вторая волна санкций — она станет более жесткой и может привести к понижению дипотношений и запретам на полеты «Аэрофлота» в Америку. В этом случае не стоит сомневаться, что Москва ответит зеркально, и это может привести к еще большей деградации отношений.

Вместе с тем Россия неоднократно отвергала причастность к инциденту в Солсбери и предлагала провести совместное расследование инцидента. Однако ни доказательств, ни сотрудничества в расследовании британская стороны не предоставила.