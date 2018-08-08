Кризис в Израиле: арабы не признают «еврейское государство»

Закон, цель которого — юридическое закрепление за евреями статуса государствообразующей нации, вызвал протесты арабской части населения Израиля. Они обратились в Верховный суд с требованием отменить закон, который, по их мнению, ущемляет права арабского населения, а это 20% от всех жителей страны, подчеркивает The Washington Post.

Как отмечают авторы петиции, закон носит «расистский и колониальный» характер. Против него выступают и живущие в Израиле друзы, а также представители бедуинов, которые, правда, дистанцируются от арабов.

Закон также вызвал большую критику со стороны израильской левой оппозиции, а также части европейских политиков, которые говорят, что он ущемляет права меньшинств.

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Несмотря на это, министр юстиции Израиля Аелет Шакед сомневается, что судьи большинством голосов примут решение в пользу авторов петиции. «Я очень надеюсь, что этого не случится», — сказала министр, которую цитирует Jerusalim Post.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принятый закон не наносит урона национальным меньшинствам. «Израиль — национальное государство еврейского народа. Израиль — еврейское и демократическое государство. Равенство прав граждан Израиля закреплено во многих законах, включая Основной закон о достоинстве и свободе человека».

Как отметил премьер во время выступления в кнессете, «без закона о национальном характере государства невозможно обеспечить будущее Израиля как еврейского национального государства для грядущих поколений».

Принятый закон готовился давно — еще при власти покойного ныне премьер министра Израиля Ариэля Шарона. Несмотря на то что Израиль был создан евреями-переселенцами именно как «еврейское государство», де-юре этот статус был закреплен только недавно.

Закон, за который проголосовало большинство депутатов, имеет статус «основного закона» — аналог «конституционного» — в связи с отсутствием в Израиле формальной конституции.

«Необходимо понять, что Израиль как государство создавалось быстрыми темпами и поэтому многие законы создаются только сейчас, но существующую картину мира это не меняет», — говорит «Газете.Ru» Ариэль Бульштейн, член политбюро правящей партии «Ликуд».

Причиной создания нормативного акта в свое время стала правовая коллизия — в судебные инстанции обратилась зажиточная арабская семья граждан Израиля, которые пожаловались на отказ в приобретении земли в одном из еврейских поселений. Судьи при рассмотрении жалобы указали на то, что еврейский характер государства в законе не закреплен.

Как объясняет глава ближневосточного бюро телеканала RTVI, политический обозреватель Евгений Сова, цель закона — закрепить право на национальное самоопределение за евреями, которые составляют большинство населения.

Сторонники закона, говорит эксперт, опасаются возможности создания каких-либо национальных автономий, которые могут «подвергать сомнению саму суть смысла существования Израиля как еврейского государства».

По мнению Бульштейна из партии «Ликуд», необходимость в законе назрела давно, так как он лишь отражает положение вещей. Политик приводит в пример ряд европейских государств — таких, как Ирландия и Дания, в конституциях которых закреплен их национальный характер: «Необходимо определить права большинства не нарушая прав меньшинств».

При этом сами жители Израиля признают, что граждане-неевреи лишены некоторых прав — таких, как, например, невозможность регистрировать гражданские браки с евреями на территории Израиля.

Оппоненты закона уверены, что новые положения фактически узаконивают такую дискриминацию.

У судей Верховного суда отныне не будет причин принимать иски граждан-неевреев, ссылаясь на закон о национальном характере Израиля как еврейского государства.

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Противники закона из числа арабских граждан Израиля критикуют его за фактическое понижение арабского языка, лишая его статуса официального. По их мнению, это ставит их в унизительное положение, однако сторонники закона указывают им, что ни русский, ни английский язык также не имеют подобного статуса.

Стоит отметить, что после того как закон был принят, спикер кнессета Юлий Эдельштейн отклонил письмо о сложении полномочий от депутата «Объединенного арабского списка» Ваэля Юниса, которое было написано на арабском. Депутат написал прошение в знак протеста против принятия закона.

Спикер попросил депутата написать письмо на иврите, сказав, что «не может подписать бумагу, которую не может прочесть». Спикер написал в твитере, что «уважает арабский язык», но вопрос носит «фундаментальный характер».

Принятие закона может еще больше обострить противоречия между евреями и израильскими арабам, которые и без того с негодованием встретили решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Претензии к закону есть и друзов, народность которых берет свое начало от шиитской ветви исмаилитов. Всего их в стране проживает более 140 тыс.

Друзы известны своей лояльностью к государству Израиль. В отличие от израильских арабов, они служат в армии, а один из представителей этой народности является министром. Представители общины друзов считают, что в законе должны быть оговорены их равные права с евреями Израиля, однако разработчики закона не пошли на их требования, считая, что это вызовет аналогичные претензии со стороны других нацменьшинств.