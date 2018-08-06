«Проделки США»: как Мадуро повезло с покушением

В Венесуэле задержаны сотрудники венесуэльских, аргентинских и испанских изданий. «11 журналистов и сотрудников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили», — говорится в заявлении национального союза работников печати Венесуэлы.

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При этом ранее власти страны сообщили, что по подозрению в причастности к покушению на президента страны Николаса Мадуро было задержано шесть человек.

Венесуэльский лидер пережил попытку покушения в минувшие выходные, что уже было расценено как теракт. Нападавшие планировали атаковать Мадуро с помощью дронов со взрывчаткой во время его выступления в столице страны Каракасе.

Фоторепортаж: На президента Венесуэлы совершено покушение с помощью дронов __is_photorep_included11884051: 1

За покушение ответственность на себя взяла «Фланелевые солдаты», радикальная группировка, основанная экс-офицером полиции и противником действующего президента Венесуэлы Оскаром Пересом, убитым в 2018 году. Отмечается, что часть организаторов покушения на Мадуро уже были задержаны.

Сам Мадуро заявил, что за покушением на него стоят правые силы Венесуэлы и Колумбии. По его словам, ряд организаторов покушения живут в США. Более того, он выразил уверенность, что реакция Вашингтона доказывает причастность к теракту и самих США.

«Никто не действует, если знает, что поддержки со стороны североамериканской империи не будет. То, что США позволили себе неоднозначный ответ и не осудили нападение, является синонимом их участия [в покушении]», — цитирует Мадуро агентство AVN.

Вместе с тем ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отверг всякую возможность в причастности страны к инциденту в Каракасе. Болтон также заявил, что Вашингтон готов рассмотреть доказательства в отношении людей, которые проживают на территории США и могут быть причастны к покушению на президента Венесуэлы, сообщил Fox News.

По его словам, если у властей Венесуэлы есть предметные доказательства в отношении «людей, живущих в США», Вашингтон готов их рассмотреть.

Кругом враги

Независимо от того, стоят ли за попыткой покушения на Мадуро внешние силы, является ли это дело внутренней оппозиции, или покушение — лишь имитация, власти уже стали закручивать гайки, о чем говорят задержания журналистов.

В свою очередь, представители оппозиции заявили, что власть хочет использовать произошедшее, «чтобы отвлечь внимание общественности в стране и за рубежом от социального и экономического кризиса», а также подвернуть репрессиям тех, кто противостоит руководству «демократическими методами», говорится в заявлении «Широкий фронт — свободная Венесуэла», которое цитирует ТАСС.

Экс-замглавы российско-венесуэльского делового совета Владимир Семаго, отмечает на своей странице в фейсбуке, что

«покушение (попытка) выглядит как инструмент, который все будут использовать в своих интересах».

В сложившихся обстоятельствах, говорит знающий политическую элиту страны Семаго, для Мадуро обвинения в адрес Колумбии — попытка подлить масла в огонь застарелого конфликта, который «существует в рамках давних разночтений, но сегодня Мадуро может еще раз сказать, что «враги не дремлют».

Обострение отношений Венесуэлы и Колумбии произошло в 2015 году — тогда из Колумбии в соседнюю страну проникли различные вооруженные группировки. Несмотря на то что, в основном, это контрабандисты, Мадуро заявил, что группировки используются властями Колумбии для дестабилизации ситуации в его стране.

Более того, в причастности к покушению на него Мадуро обвинил лично президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Колумбийские власти эти подозрения отвергают, при этом самому Сантосу пребывать в президентском кресле осталось недолго — он уходит со своего поста 7 августа, уступая место новому главе государства.

Покушение на президента Мадуро произошло в момент острого экономического кризиса, которым охвачена Венесуэла. В стране растет безработица, не хватает продовольствия, население в массовом порядке эмигрирует в соседние страны.

Понимая, что необходимо предпринимать срочные меры, Венесуэла даже позволила легально обменивать валюту по курсу черного рынка в обменных пунктах. Одновременно Каракас заявил о начале девальвации, убрав с новых купюр пять нулей.

Кроме того, Мадуро уже объявил о грядущих больших переменах в стране. Возможно, речь идет о реформах, однако пока неясно, о каких. Вместе с тем покушение дает Мадуро возможность не идти на перемены, объясняя, что сделать это тяжело в подобных обстоятельствах.

«Он может объяснить это тем, что хотел как лучше, а враги хотят его убить»,

— говорит Семаго, полагая, что никаких серьезных планов реформ у президента нет.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Латинской Америки Эмиль Дабагян считает, что в этой ситуации Мадуро еще больше «укрепит свою власть».

Плохой хороший человек

Мадуро, ставший преемником харизматичного Уго Чавеса, был избран президентом Венесуэлы в 2013 году. В мае 2018 года он был избран на второй срок, набрав 67% голосов. Оппозиция заявляла о том, что выборы были нелегитимным, аргументируя это низкой явкой на выборах (46%), а США ввели против Каракаса новые экономические санкции.

Против власти Мадуро выступает подконтрольный оппозиции парламент, но Мадуро в пику ему создал Конституционную ассамблею — орган, где большинство принадлежит его сторонникам.

В Венесуэле, охваченной кризисом, фактически сложилась ситуация двоевластия, констатирует Дабагян. Однако пока неясно, как Мадуро распорядится новым президентским сроком, который закончится в 2024 году, рассуждает эксперт.

Как отмечает ученый секретарь Института Латинской Америки РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Розенталь, пока сложно прогнозировать, как сложится ситуация для президента на волне покушения.

Эксперт полагает, что хотя Мадуро может начать закручивать гайки, пользы в данных условиях это ему не принесет. Эксперт напоминает, что венесуэльский лидер уже пошел на некоторую либерализацию, выпустив в июне из тюрьмы ряд политических заключенных, что, по мнению эксперта, говорит о его «готовности идти на компромисс».

Самому же Мадуро в рядах правящей элиты не просматривается, и, хотя не все «чависты» согласны с ним, именно Мадуро «более-менее легитимная фигура», с которой придется иметь дело и сторонникам, и оппозиции, продолжает Розенталь.

При этом даже само покушение может оказаться «выдумкой режима»,

Полагает ведущий эксперт Института Катона в Вашингтоне. «Однако независимо от того, кто его совершил, спор, несомненно, будет использоваться Николасом Мадуро для преследования политических врагов и отвлечения от серьезного экономического кризиса, охватившего эту страну», — рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Знакомый с Мадуро, предприниматель Семаго называет его «хорошим человеком», который искренне предан идеям, но неспособным пойти на серьезные изменения. Они станут возможны при полной смене политической системы, а ждать этого придется долго, предрекает эксперт.

«Для этого должна быть крайняя степень обнищания, а до этого пока не дошло. В Венесуэле — хороший климат, и там долго можно жить на минимуме», — говорит Семаго. При этом он призывает Россию присматриваться к новым людям в стране уже сейчас, чтобы остаться «добрыми друзьями» с Венесуэлой даже после смены режима.