«Мегафонная дипломатия»: зачем Госдеп вызвал Жирнова «на ковер»

Посольство России в США прокомментировало вызов временного поверенного в делах РФ в США Дмитрия Жирнова в Госдепартамент, чтобы потребовать у него «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую внутреннюю политику. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В заявлении ведомства подчеркивается, что ни о каком ответе с российской стороны не может идти речь, так как не существует предмета обвинения. При этом отмечается, что в течение последних двух лет российская сторона много раз на разных уровнях указывала на несостоятельность подобных обвинений, который не были подкреплены доказательствами.

«Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», — говорится в сообщении российского диппредставительства в США.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что своими действиями Госдеп фактически оказывает помощь тем американским политическим элитам, которые эксплуатируют в своих целях тему так называемого российского вмешательства в избирательный процесс в США.

О том, что в Госдепартамент был вызван российский дипломат Дмитрий Жирнов, в своем твиттере сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт. По ее словам, временного поверенного в делах России в США вызвал помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл из-за якобы «агрессивной» политики Москвы в отношении Вашингтона.

В то же время Науэрт пояснила, что в США ждут комментария «на попытки Кремля использовать социальные сети для пропаганды насилия и раскола». Именно подобные действия, которые Вашингтон приписывает России, и являются проявлением «агрессивного вмешательства» во внутриполитический процесс в США.

Вызов Жирнова в Госдеп с требованием «объяснить использование аккаунтов в соцсетях» очевидно связан с недавним сообщением фейсбуке о выявлении и удалении десятков аккаунтов, которые отличались «скоординированным недостоверным поведением».

В компании отметили, что из социальных сетей Facebook и Instagram удалены 32 страницы и аккаунта. По словам руководства соцсети, данные страницы обманывали пользователей, а ведущие их лица скрывали свои личные данные и цели действий.

В соцсети подчеркнули, что обнаруженные страницы и аккаунты были связаны с протестами, которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе. В данный момент в Facebook не смогли установить, кто стоит за этими аккаунтами.

Госдеп приветствовал решение компании Facebook об удалении нескольких аккаунтов, управляемых из-за пределов США. По словам Науэрт, удаленные аккаунты разжигали «рознь и насилие» в США. «Мы призываем все технологические компании применить такой же подход к этой проблеме», — написала она.

Американский президент Дональд Трамп на фоне этих новостей заявил, что помимо России в дела США вмешиваются и другие страны. «Это очень много людей. Мы должны остановить это. Мы должны прекратить вмешательство и не дать всем напасть на нас», — сказал американский президент.

Он также заявил, что, хотя с Северной Кореей отношения у США складываются хорошо, они тоже, возможно, пытаются повлиять на внутренние дела Соединенных Штатов.

По мнению Трампа, в настоящее время вмешательство со стороны внешних сил становится наиболее активным. А с ростом экономики США объемы вмешательства будут только расти.

В России отрицают причастность официальных властей страны к какому-либо вмешательству во внутренние дела США. Глава МИД России Сергей Лавров назвал выводы доклада американского сената по разведке о возможном вмешательстве российской стороны в выборы в США через мемы в фейсбуке «смешными».

По словам Лаврова, он считает подобные обвинения проявлением «запредельной паранойи». «Мне просто смешно, когда я слышу, что смешными картинками пытаются подорвать американскую демократию», — сказал Лавров.

Министр добавил, что российская сторона не «выдумывала» соцсети и не настаивала на том, чтобы они были открыты для всех желающих.