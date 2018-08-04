Другое прошлое: какую историю учат в странах бывшего СССР

Представленный на этой неделе новый украинский учебник по географии вызвал бурную реакцию экспертного сообщества и интернет-пользователей. Абсурдность многих пассажей поразила даже украинских политиков — депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович заявил, что киевские власти пытаются строить страну «за счет внушаемого детям бреда, подменяющего реальные дела».

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Создатели учебника Петр Масляк и Светлана Капирулина, в частности, утверждают, что украинцы издревле снабжали страны по всему миру пшеницей: «Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую украинские переселенцы завезли в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, кормится весь мир».

Кроме того, украинцы якобы разработали теорию космических полетов, сделав для развития космонавтики «больше, чем все другие народы мира, вместе взятые». «Непреодолимая тяга к звездам — ​​это особенность украинского характера, — говорится в учебнике. — Наша нация дала миру Крылья».

Вдобавок авторы учебника настаивают, что украинское государство с древних времен существовало в одних и тех же границах, а сами украинцы — пишут они со ссылкой на неких «американских ученых» — «древнейшая нация мира».

Немецкие же историки, по словам Масляка и Капирулиной, называют украинцев не иначе, как «славянизированными германцами».

Украинские учебники регулярно радуют общественность новыми «перлами» — утверждение о том же «древнейшем в мире» украинском народе ранее появлялось и в учебнике по истории для седьмого класса, рекомендованном, кстати, минобрнауки Украины. Его авторы, Роман Лях и Надежда Темирова, пишут, что история украинского народа насчитывает ни много ни мало 140 тыс. лет, то есть украинцы, по их мнению, древнее неандертальцев.

Разумеется, в украинских учебниках истории отражена и версия Киева о том, что всесоюзный голод 1932-1933 годов, охвативший все ключевые зерновые районы СССР, являлся целенаправленным геноцидом украинцев и «тоталитарным террором», осуществленным советскими властями. Авторы школьных учебников утверждают, что за годы «голодомора» погибли до 12 миллионов украинцев, хотя с учетом демографической ситуации в стране это явное преувеличение.

Интересно и то, как авторы преподносят «русификацию», которая во всех учебниках указана как одна из основных черт советской послевоенной политики в УССР. Не ставя под сомнение стремление советских властей укреплять на Украине русское языковое преимущество, создатели учебных пособий по истории сами приводят факты, противоречащие их же утверждениям, например: «объем передач республиканского телевидения делился в языковом отношении напополам».

Стоит отметить, что в школьных учебниках большинства стран бывшего СССР Россия представлена в негативном свете

— ее называют «оккупантом» и «колонизатором», и только две постсоветские республики — Белоруссия и Армения — не обвиняют русских в геноциде своего населения.

Страны Балтии

Ожидаемо негативно Россию преподносят в школьных учебниках балтийских государств — Латвии, Литвы и Эстонии. В латышских учебных пособиях период пребывания в составе СССР — «советская оккупация» — описывается как целенаправленный «геноцид Москвы против народа Латвии». Занятно, что в учебнике для 12-классников показаны фотографии новых домов, построенных в годы СССР, которые сопровождаются следующей подписью: «Новые микрорайоны города, которые в других странах свидетельствуют о росте благосостояния государства, в Латвии стали символом оккупации». При этом в учебниках нет никакой информации о современной России.

Как и на Украине, школьники в странах Балтии узнают о «насильственной русификации» и попытках советских властей «уничтожить их идентичность» за счет активной миграции русскоязычного населения в этот регион.

Авторы эстонских учебников утверждают, что «в результате колонизаторской политики [СССР] некоторые районы Эстонии превратились в русскоязычные, и эстонское население из них практически исчезло». Говорится и о русификации Эстонии в XIX веке: в 1887 году русский язык был объявлен единственным дозволенным языком обучения в народных школах. Дети зачастую не понимали, о чем идет речь на уроках. Многие учителя были уволены за слабое владение русским языком».

Белоруссия

А вот в белорусских учебниках создание СССР и установление советской власти рассматривается как добровольное и суверенное решение белорусов. «Договор о создании СССР заключили между собой четыре независимые советские республики: БССР, РСФСР, УССР и ЗСФСР. Союз ССР создавался как добровольное объединение равноправных республик, как единое союзное государство», — пишет автор учебника истории Белоруссии с конца XVIII века по 1999 год Евгений Новик.

Период репрессий в СССР рассматривается осторожно, хотя и отмечается, что большое количество людей были расстреляны ни за что: «Защищая себя, государство в очень резкой форме вело борьбу против сил капиталистической реставрации. Значительное количество арестованных присуждались к расстрелу. При этом многие дела были сфальсифицированы», — говорится в книге того же Новика.

Между тем распад Советского Союза в 1991 году преподносится в белорусских учебниках как в событие, достойное сожаления: «На руинах СССР возникло аморфное, нежизнеспособное Содружество Независимых Государств».

Средняя Азия

В Киргизии школьникам подробно рассказывают о восстании в Семиречье 1916 года, когда Российская империя издала указ о мобилизации мужского населения Средней Азии и Казахстана на «тыловые работы». Кстати, в 2013 году в республике вспыхнул скандал из-за «нетолерантного» описания тех событий в учебнике, написанном историком Муратом Иманкуловым.

Установление советской власти в Киргизии оценивается негативно, это характерно и для школьных учебников и в соседнем Узбекистане: «Если называть вещи своими именами, если провести параллели с мировой историей и практикой, то Узбекистан, по сути, представляет собой полуколониальную страну с однобокой, полностью зависимой от Центра деформированной экономикой».

Киргизские учебники описывают период пребывания в составе СССР как крайне неблагоприятный: «За всю свою трехтысячелетнюю историю кыргызский народ не был в таком жалком состоянии, как при продолжателях дела царского империализма — красных милитаристах».

При советской власти страна, как отмечают авторы учебников, превратилась в сырьевую базу, «уровень социального развития и социального обеспечения был намного ниже, чем у большинства европейских союзных республик».

В то же время в учебных пособиях уточняется, что вопреки советской системе стране все же удалось достигнуть определенных успехов — благодаря «стараниям трудолюбивого киргизского народа» были построены города и школы, достигнуты успехи в науке и искусстве.

Казахстан

В школьном учебнике по истории сказано, что присоединение Казахстана к России происходило в течение 135 лет, где-то — добровольно, где-то — посредством завоевания казахских земель. «Переселение представителей других национальностей в Казахстан началось в период царской власти и продолжалось в советское время», — говорится в пособии «Рассказы по истории Казахстана».

К установлению советской власти авторы казахских учебников относятся негативно, отмечая, что вхождение страны в состав Союза было насильственным и пресекло движение народов Туркестана к независимости. Период репрессий описывается как геноцид казахов.

Кстати, в отличие от учебников во многих бывших советских республиках, в казахских пособиях употребляется термин Великая Отечественная война. О ее начале школьники в Казахстане, вероятно, скажут то же, что и российские: «Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно, без объявления войны напала на СССР. Началась Великая Отечественная война».

Закавказье

Авторы учебников в Армении отмечают, что завоевание Россией Закавказья, с одной стороны, положило начало «эпохе колониализма», а с другой — ознаменовало и период расцвета национальной культуры. «Развитие экономической жизни обусловило и развитие градостроения. По чертежам армянских архитекторов построено множество зданий как в России, так и в Турции».

При этом в целом Россия якобы смотрела на Армению «как на колонию, делала из нее сырьевой источник и рынок сбыта товара».

Создание СССР описывается в учебниках как насильственное установление власти советов «на фоне угрозы турецкого завоевания». Гражданская война рассматривается как событие, происходившее в другом государстве. Авторы армянских учебников уделяют особое внимание тому, что в 1923 году советские власти несправедливо отсоединили от Армении и передали Азербайджану Нагорный Карабах: «Это было сделано именно таким образом, чтобы НКАО не имела границ с Арменией. Между Карабахом и Арменией образовался коридор в десятки километров…».

Азербайджан

Азербайджанские школьники изучают историю России в общей сложности 18 часов и выносят с уроков истории весьма негативные представления о нашей стране. Нахождение в составе Российской империи авторы учебников называют «невыносимым»: «Все царские чиновники на Кавказе с жадностью присваивали народное добро, оскорбляли национальные чувства людей».

Советская власть воспринимается ничуть не лучше — ее установление описывают как начало «оккупации в результате агрессии советской России», а русских обвиняют в геноциде азербайджанцев. Индустриализация, отмечают авторы учебных пособий, превратила страну в «сырьевую базу», а коллективизация была «продолжением имперской колониальной политики».

Азербайджанским школьникам объясняют, что «война с фашизмом» (термин Великая Отечественная война не используется) началась в результате борьбы великих мировых держав за господство. При этом в учебниках говорится, что СССР хотя и стал жертвой, преследовал свои тайные имперские цели.

«У Советского руководства в отношении Азербайджана был свой грязный план. Согласно этому плану, население Азербайджана должно было быть депортировано в Среднюю Азию и Казахстан. Причина — недоверие государства к азербайджанцам. М. Дж. Багиров сумел убедительными аргументами отговорить И. Сталина от этой затеи», — говорится в учебнике истории для одиннадцатиклассников.