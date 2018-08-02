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Удар по имиджу: в Кремле недовольны политикой Еревана

СМИ рассказали о «раздражении» Москвы действиями новых властей Армении

Преследования бывших руководителей Армении со стороны новых властей страны не нравятся Москве, пишут СМИ. При этом ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что правительство Армении нарушает обещания не преследовать предшественников. В армянском внешнеполитическом ведомстве в ответ заверили, что внутриполитические процессы не связаны с международными отношениями государства.

Политика Еревана по преследованию бывших руководителей Армении вызывает в Москве «особое раздражение», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах.

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В частности, сообщается, что недовольство в Кремле вызвали обвинения армянской стороны в отношении Юрия Хачатурова, генсека Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, Ереван не предупредил партнеров по военно-политическому блоку о том, что в отношении его генсека может быть выдвинуто обвинение.

«В Кремле это [привлечение к суду Хачатурова] сочли серьезным ударом по имиджу военного блока и не исключают, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны», — сообщает издание со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, кто станет занимать пост генсека организации. Вопрос о возможной замене Хачатурова в ОДКБ решат не ранее съезда Совета коллективной безопасности, который намечен на 8 ноября.

Однако пресс-секретарь армянского премьер-министра Арман Егоян заявил журналистам, что Армения намерена настаивать на своем председательстве в ОДКБ, несмотря на «раздражение» России. Квота на председательство Армении в организации рассчитана до 2020 года, напомнил Егоян.

Источник, близкий к структурам ОДКБ, в разговоре с «Коммерсантом» не исключил также, что

«попытка очернить Хачатурова и всю организацию инспирирована внерегиональными игроками».

Правительство премьер-министра Никола Пашиняна инициировало судебные преследования бывших высших должностных лиц страны в рамках разбирательств по делу о силовом разгоне акций протеста оппозиции в марте 2008 года.

На прошлой неделе суд в Ереване арестовал Юрия Хачатурова и бывшего президента страны Роберта Кочаряна после обвинений в свержении конституционного строя в Армении. Следствие подозревает их в совершении преступлений по статье «Узурпация государственной власти».

Никол Пашинян требует привлечь к ответственности тех, кто в 2008 году был причастен к разгону протестных акций, в их числе Кочаряна и Хачатурова, в то время командовавшего ереванским гарнизоном.

Сам Пашинян в 2010 году был арестован за организацию беспорядков.

Инцидент с арестом Хачатурова также поставил под вопрос реализацию второго пакета контрактов по поставкам в Армению российского оружия на сумму в $100 млн, который уже был согласован обеими странами.

Контракты включали в себя поставки стрелкового оружия, средств инженерной связи, транспорта, дивизиона комплекса «Искандер-Э» и истребителей Су-30СМ.

Напомним, что во вторник, 31 июля глава российского МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией в Армении.

По его словам, события последних дней «идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам».

На следующий день в МИД Армении отреагировали на критику со стороны Москвы. «Мы следим за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленных становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющихся внутриполитическими приоритетами правительства, — заявил пресс-секретарь ведомства Тигран Балаян. — Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении».

При этом он подчеркнул, что «внешнеполитические приоритеты страны нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений и повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС».

В то же время ситуация вызвала дискуссию в экспертном сообществе. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что в случае невыполнения Ереваном обещаний по отказу от преследования предыдущих властей Москва может отказаться от собственных обязательств в области обороны и безопасности.

«Мне кажется, России стоит из-за этого беспокоиться. Все-таки это наши союзники, они должны выполнять свои обязательства. Это приводит к ухудшению союзнических отношений. Нашим союзникам надо прекрасно понимать, что невыполнение обязательств с их стороны может привести к тому, что и Россия откажется выполнять те обязательства, которые берет на себя, в том числе по ОДКБ и в области безопасности и обороны», — пояснил он в эфире НСН.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, в свою очередь, сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикацию «Коммерсанта», однако то, что сегодня происходит, вряд ли можно назвать намеренными действиями, направленными на ухудшение связей России с Арменией.

«Не думаю, что это сделано специально. И не думаю, что нынешнее руководство Армении хотело спровоцировать конфликт через Хачатурова. Хотя это, конечно, не может не беспокоить», — приводит его слова ФАН.