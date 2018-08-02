Удар по имиджу: в Кремле недовольны политикой Еревана

Политика Еревана по преследованию бывших руководителей Армении вызывает в Москве «особое раздражение», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах.

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В частности, сообщается, что недовольство в Кремле вызвали обвинения армянской стороны в отношении Юрия Хачатурова, генсека Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, Ереван не предупредил партнеров по военно-политическому блоку о том, что в отношении его генсека может быть выдвинуто обвинение.

«В Кремле это [привлечение к суду Хачатурова] сочли серьезным ударом по имиджу военного блока и не исключают, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны», — сообщает издание со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, кто станет занимать пост генсека организации. Вопрос о возможной замене Хачатурова в ОДКБ решат не ранее съезда Совета коллективной безопасности, который намечен на 8 ноября.

Однако пресс-секретарь армянского премьер-министра Арман Егоян заявил журналистам, что Армения намерена настаивать на своем председательстве в ОДКБ, несмотря на «раздражение» России. Квота на председательство Армении в организации рассчитана до 2020 года, напомнил Егоян.

Источник, близкий к структурам ОДКБ, в разговоре с «Коммерсантом» не исключил также, что

«попытка очернить Хачатурова и всю организацию инспирирована внерегиональными игроками».

Правительство премьер-министра Никола Пашиняна инициировало судебные преследования бывших высших должностных лиц страны в рамках разбирательств по делу о силовом разгоне акций протеста оппозиции в марте 2008 года.

На прошлой неделе суд в Ереване арестовал Юрия Хачатурова и бывшего президента страны Роберта Кочаряна после обвинений в свержении конституционного строя в Армении. Следствие подозревает их в совершении преступлений по статье «Узурпация государственной власти».

Никол Пашинян требует привлечь к ответственности тех, кто в 2008 году был причастен к разгону протестных акций, в их числе Кочаряна и Хачатурова, в то время командовавшего ереванским гарнизоном.

Сам Пашинян в 2010 году был арестован за организацию беспорядков.

Инцидент с арестом Хачатурова также поставил под вопрос реализацию второго пакета контрактов по поставкам в Армению российского оружия на сумму в $100 млн, который уже был согласован обеими странами.

Контракты включали в себя поставки стрелкового оружия, средств инженерной связи, транспорта, дивизиона комплекса «Искандер-Э» и истребителей Су-30СМ.

Напомним, что во вторник, 31 июля глава российского МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией в Армении.

По его словам, события последних дней «идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам».

На следующий день в МИД Армении отреагировали на критику со стороны Москвы. «Мы следим за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленных становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющихся внутриполитическими приоритетами правительства, — заявил пресс-секретарь ведомства Тигран Балаян. — Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении».

При этом он подчеркнул, что «внешнеполитические приоритеты страны нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений и повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС».

В то же время ситуация вызвала дискуссию в экспертном сообществе. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что в случае невыполнения Ереваном обещаний по отказу от преследования предыдущих властей Москва может отказаться от собственных обязательств в области обороны и безопасности.

«Мне кажется, России стоит из-за этого беспокоиться. Все-таки это наши союзники, они должны выполнять свои обязательства. Это приводит к ухудшению союзнических отношений. Нашим союзникам надо прекрасно понимать, что невыполнение обязательств с их стороны может привести к тому, что и Россия откажется выполнять те обязательства, которые берет на себя, в том числе по ОДКБ и в области безопасности и обороны», — пояснил он в эфире НСН.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, в свою очередь, сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикацию «Коммерсанта», однако то, что сегодня происходит, вряд ли можно назвать намеренными действиями, направленными на ухудшение связей России с Арменией.

«Не думаю, что это сделано специально. И не думаю, что нынешнее руководство Армении хотело спровоцировать конфликт через Хачатурова. Хотя это, конечно, не может не беспокоить», — приводит его слова ФАН.