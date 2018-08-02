«Это не мой любовник»: дойдет ли Макрон до вотума недоверия

Национальное собрание Франции дважды отклонило вотум недоверия правительству страны. Добиться отставки правительства пытались фракция «Республиканцы» и объединенные силы коммунистов, социалистов и партии «Непокорившаяся Франция».

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Для принятия вотума была необходима поддержка 289 из 577 депутатов. Однако проект «Республиканцев» поддержали лишь 143 депутата. Вторым на голосование был поставлен вотум, вынесенный левыми силами парламента. Однако его поддержало еще меньшее число народных избранников — лишь 74 депутата проголосовали «за».

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что никаких шансов на то, что парламент примет вотум недоверия у оппозиции, не было. «Потому что у правящей партии «Вперед, Республика!» абсолютное большинство в нижней палате. Разочарование и недовольство среди населения хотя и растет, оно не находит пока адекватного политического выражения. Крайние оппозиционеры, и слева, и справа, представлены в парламенте очень скромно, они расколоты», — говорит эксперт.

Понимая это, президент Франции Эммануэль Макрон из-за вынесенных ему вотумов не переживал. Перед голосованием он заявлял, что инициатива по отставке правительства не может быть поддержана с учетом «реальности политических сил и политической арифметики».

Однако говорить о том, что власть Макрона незыблема, не приходится. В июле антирейтинг президента Франции побил свой рекорд.

По данным опроса Французского института изучения общественного мнения (IFOP), деятельностью Макрона на посту президента удовлетворены лишь 39% граждан Франции. Таким образом, он побил свой прошлый антирекорд, установленный в июне и августе 2017 года. Тогда рейтинг президента падал до 40%.

Кроме того, 61% французов, отвечая на вопрос, устраивает ли их Макрон на посту президента, заявили о «полном недовольстве». Больше всего президента критикуют сторонники «Демократического движения», «Республиканцев» и Соцпартии.

При этом оценка IFOP, можно сказать, еще достаточно оптимистична. Неделю назад французская газета Le Figaro писала, что рейтинг поддержки Макрона сейчас составляет всего 32%. Результаты опроса, проведенного Институтом изучения общественного мнения KANTAR Sofres в мае, тоже оказались неутешительными — к концу первого года президентства Макрона его рейтинг одобрения составил 34%.

По словам Рубинского, падение рейтингов Макрона связано с непопулярностью проводимых им и его правительством реформ. Профсоюзы недовольны его реформами трудового законодательства, что уже вызвало забастовки. Макрон также упразднил так называемый «солидарный налог на состояние». Его платили все граждане республики, чье суммарное состояние превышало €1,3 млн. Макрон также вернул практику налогообложения пенсионеров, лишил студентов льгот, а военным урезал финансирование.

«Положительных эффектов от его реформ — увеличение темпов роста, занятости — еще нужно ждать. А вот интересы социально уязвимых слоев населения эти реформы ощутимо затрагивают уже сейчас», — отмечает эксперт.

На фоне усугубляющегося кризиса доверия к власти Макрона, совершенно некстати для президента разгорелся скандал с участием его советника и охранника, который был задержан за применение насилия в отношении участника демонстрации 1 мая.

Все началось с публикации во французских СМИ видео, на которых мужчина в полицейском шлеме во время манифестаций сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется. В этом мужчине быстро узнали сотрудника Елисейского дворца, советника президента по безопасности и его личного охранника Александра Беналлу.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование инцидента. Кроме того, расследование проводит генеральная инспекция национальной полиции, а также парламентские комиссии, созданные в Национальном собрании и сенате.

Подробное разбирательство инцидента привело к тому, что ситуация стала выглядеть еще хуже, чем в начале.

Беналла собрал полный набор настоящего гангстера: выяснилось, что помимо незаконного ношения полицейской формы, он имел при себе незадекларированный в органах пистолет, а также пользовался автомобилем со спецсигналами, не имея на это прав.

На предварительном этапе следствия советнику президента были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.

Даже несмотря на то, что Беналла после инцидента был немедленно уволен из Елисейского дворца, СМИ стали подробно изучать жизнь человека, который, как выяснилось, был одним из самых доверенных лиц французского президента.

Дошло даже до того, что СМИ стали открыто обвинять Макрона в любовном романе с Беналлой. Президенту пришлось в срочном порядке оправдываться перед парламентом. «У Александра Беналлы никогда не было доступа к ядерным шифрам. Александр Беналла никогда не занимал 300-метровую квартиру в районе Альма. Александр Беналла никогда не был моим любовником», — заявил президент.

Однако избежать репутационных издержек Макрону не удалось — «дело Беналлы» уже называют самым большим скандалом за президентство Макрона.

И это действительно так. Именно из-за проблем со своим уже бывшим охранником французский лидер был вынужден отложить запланированную конституционную реформу.

«Сам по себе эпизод не так уж важен, но для оппозиции он стал настоящей находкой. И вот, вместо голосования по необходимой Микрону конституционной реформе, теперь идет обсуждение необходимости чисток в Елисейском дворце и даже возможной реорганизации правительства», — рассуждает Юрий Рубинский.