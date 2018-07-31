«Происходящее в Армении не может нас не беспокоить»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность в связи с политическим кризисом в Армении, указав на необходимость достижения компромисса всеми противоборствующими сторонами за столом переговоров.

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«Когда в Армении был политический кризис в мае этого года, с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий. Надеялись, что, опираясь на такой результат, все политические силы, прежде всего, новое руководство Армении, новые власти, будут и далее продвигать объединительные подходы, укреплять национальное согласие», — сказал дипломат.

При этом он заметил, что недавний арест бывшего президента Армении не позволяет думать, что дестабилизация ситуации в стране пошла на спад.

«События последних дней явно нарушают позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам.

Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства. Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения», — пояснил глава МИД РФ.

Он добавил, что за последние дни Москва несколько раз доводила свою озабоченность до армянского руководства, а также надежду на то, что ситуация в Армении пойдет по конструктивному пути.

Тремя днями ранее Ереванский суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сообщил его адвокат Арам Орбелян. Арест продлится два месяца, однако защитники Кочаряна намерены его обжаловать, заявил второй адвокат арестованного Рубен Саакян. Он также отметил, что его подзащитный спокойно отреагировал на решение суда.

Обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году было предъявлено Кочаряну, занимавшему в республике президентский пост с 1998 по 2008 год. 26 июля его вызвали на допрос в Специальную следственную службу Армении в качестве свидетеля, однако в результате обвинили в свержении конституционного строя республики, передает НСН.

Сам же Кочарян сказал, что предъявленные ему обвинения были сфабрикованы и сфальсифицированы. По словам политика, в суд его вызвали в качестве свидетеля. Но затем следователь сказал, что Кочаряну изменили статус и выдвинули обвинение.

По мнению Кочаряна, общественные настроения сейчас пытаются «переместить в правовое поле», чтобы таким образом получилось, что первый лидер Армении Левон Тер-Петросян выиграл президентские выборы в 2008 году, на которых за него проголосовали 21,5% граждан.

Вместе с Кочаряном в день допроса в качестве свидетеля явился и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров. Там ему вынесли аналогичное обвинение, однако своей вины он не признал.

Чуть ранее сообщалось, что мэр Еревана республиканец Тарон Маркарян подал в отставку после семи лет руководства городом. Исполнением обязанностей главы города временно занялся его первый заместитель Камо Ареян.

Ранее в армянской столице проходили митинги с требованием отставить Маркаряна. Глава города заявлял, что не будет покидать свой пост и продолжит руководить городом.

Кроме того, из-за обвинений в незаконном обогащении, а также уклонении от декларации имущества в розыск объявлены брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян и его дочь Ани Саргсян. Суд постановил арестовать брата бывшего президента. Его детям Ани Саргсян и Нареку вынесена более мягкая мера пресечения — подписка о невыезде.

В июне сторонники задержанного бывшего заместителя главы Минобороны Армении, депутата парламента Манвела Григоряна начали проводить акции протеста в Ереване, в частности — у стен здания Службы национальной безопасности, передает ФАН.

Григорян был задержан 16 июня по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия. Представители СНБ заявили, что в ходе обысков в его доме и на даче силовики изъяли большое количество оружия. В Республиканской партии Армении, депутатом которой является Григорян, его задержание объясняют политическими мотивами.