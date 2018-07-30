Президент Белоруссии Александр Лукашенко чувствует себя хорошо, а все сообщения о его якобы инсульте не имеют под собой реалистичных оснований, рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

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«Прокомментирую эту информацию одним словом: «Ерунда». Могу еще добавить в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: «Не дождетесь», — приводит слова представителя белорусского лидера НСН.

В понедельник 30 июля в украинских СМИ появилась информация о том, что президент Белоруссии был госпитализирован с инсультом, в связи с чем не выполнял свои обязанности с 28 июля и отменил все встречи. В свою очередь в пресс-службе президента заявили о проведении Лукашенко нескольких встреч и переговоров в этот период.

Лукашенко известен, как адепт натурального питания и внимания к здоровью своей нации. Так, в апреле нынешнего года он рассказал о том, сколько нужно пить вина в день.

«Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков (отучать). Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин. Это полезно, если один-два бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко раскрыл подробности своей белковой диеты.

«Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая», — сказал политик.

Он уточнял, что между основными приемами пищи есть и небольшие перекусы.

Президент обратил внимание на то, что вместе с правильным питанием важно заниматься спортом — около двух часов в день.

Белорусский лидер подчеркнул, что питается он теми же продуктами, что и все белорусы.

«Я ем то, что едите и вы, только в совсем малых количествах», — отметил Лукашенко.

Он уточнил, что покупает продукты в обычных магазинах, иногда и на рынке.

В 2015 году Лукашенко заявил на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Жужанной Якаб, что граждане его страны не уделяют внимания своему здоровью, поскольку избалованы бесплатной медициной.

«Все бесплатно, государство носит на руках каждого человека. Я многократно напоминал о необходимости заботиться о своем здоровье каждому белорусу, так как для страны затратно решать уже появившиеся у граждан проблемы со здоровьем», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что «государство с заботой относится к любому человеку, что исключает ситуацию, когда под забором умирает человек, если у него нет страховки».

В свою очередь, Якаб заявила, что страны ВОЗ интересует опыт Белоруссии в здравоохранении. Кроме того, Лукашенко указывал, что проблема бытового пьянства требует в Белоруссии более строгого подхода. Политик заявлял, что на лечение от алкоголизма, наркомании и курения тратятся значительные бюджетные средства, государство несет экономические потери. В этой связи президент подчеркивал, что порядок, дисциплина, самосознание должны присутствовать во всех коллективах.

«И прежде всего в умах и душах людей. Необходимо прививать человеку культуру поведения, не допускающую разгильдяйства и пьянства. Эта работа должна проводиться непрерывно и целенаправленно», — рассказывал Лукашенко.

Он также постоянно призывает питаться белорусской продукцией, указывая на ее высокое качество.

«Давайте будем ходить в белорусском, нормальном белье, одежде, полотенца будем использовать белорусские и пищу белорусскую. По пище-то уже проблем нет. Уже все поняли, что значит белорусское, даже далеко за нашими границами. Нет, надо «Гуччи»! У нас ведь чистая продукция, мы ГОСТы сохранили. Ведь питание и одежда — это здоровье человека», — отмечал Лукашенко.

В 2014 году Лукашенко перенес операцию на коленном суставе. Операция была плановой, но из-за плотного графика президента ее не получалось провести ранее. Причиной хирургического вмешательства стала полученная на хоккейной тренировке травма, передает ФАН.