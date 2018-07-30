Крылья Украины: эксперты оценили учебник по географии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович заявил, что был шокирован, прочитав новый украинский учебник по географии для 8-го класса. По его словам, киевские власти пытаются строить страну «за счет внушаемого детям бреда, подменяющего реальные дела».

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Среди особенно запомнившихся пассажей Рабинович отметил заявление о «генетической трипольской» пшенице, которую украинцы с древних времен якобы экспортируют по всему земному шару, кормя весь мир.

Он также был поражен информацией о космической программе Украины и ее достижениях в космосе (у Украины нет собственного космодрома, а единственный спутник на орбите Земли — студенческий наноспутник PolyITAN-1. — «Газета.Ru»). Авторы учебника пишут, что «украинцы дали человечеству Крылья», а теорию космических полетов якобы «разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы».

При этом Рабинович заявил, что в учебнике есть и правильные, по его мнению, изречения. К примеру, депутат оценил слова о том, что украинцы «веками создавали самые мелодичные песни», и ни у одной нации мира нет «двухсот песен, как у Украины». Хотя заявление авторов учебника, что именно украинские народные песни «заложили основы европейской музыки», вызвало у Рабиновича скепсис.

Российские и украинские политологи и общественные деятели поясняют, почему украинские власти одобрили учебник с такими сомнительными заявлениями.

Так, украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что через пособия подрастающему поколению на Украине пытаются внушить особое значение страны в мировой истории и подчеркнуть ее преемственность Руси.

«То, что мы видим сегодня в учебниках — это восстановление этого «корневища», которое было у истоков, возврат к истокам. Соединить современную Украину через Украину Богдана Хмельницкого с ОНР [Одесская народная республика]. Через ОНР соединить ее с Русью, и стать наследниками Руси. Как она в истории называлась — Киевская Русь. Учебники этой цели и подчинены», — приводит слова эксперта НСН.

Народный депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров отметил, что многое в данном учебники не соответствует действительности.

«Беда не в том, что есть глупые люди, которые пишут такие учебники, дело в том, что это поощряется со стороны власти и принимается со стороны министерства образования. И это все будут изучать дети. Они в школе, по сути, познают азы всего. То, что им заложат в детстве в школе, то у них в голове и останется, мало кто потом будет разбираться и искать первоисточники, этим они будут жить дальше. А чем они будут жить? Тем, что границы Украины не менялись тысячелетиями, что не соответствует действительности? Или тем, что мы (Украина. — «Газета.Ru») внесли в развитие космической отрасли больше, чем другие страны вместе взятые? Это тоже абсолютно не соответствует действительности. Одно дело немного приукрасить какой-то факт, а другое — если это не имело места быть, а мы вписываем это в учебники», — сказал Спиридон Килинкаров в эфире Sputnik.

Он также подчеркнул, что этот учебник не единичный случай неправильной трактовки исторических событий. По его словам, проблема носит системный характер. Ситуация с образованием на Украине не может не повергать в ужас, уверен Килинкаров.

«А если посмотреть, кто пишет сказки — это же бред бредовый. Хочется спросить: что эти писатели курят и что они пьют? В голове у нормального здравомыслящего человека такая идея даже родиться не может. Нивелируется полностью авторитет украинской школы. Я просто в ужасе от того, что происходит: даже на уровне министерства образования не нашлось ни одного человека, который бы публично высказался против. Никто не сказал: «Ребята, что же вы делаете? Вы же фактически навязываете детям идеи на уровне «шизофренической фантазии», а мы это вписываем в учебники истории, географии…», — посетовал он.

Журналист и публицист Анатолий Вассерман заявил, что в украинских учебниках не рассказывается о многих великих людях и достижениях только потому, что они связаны с Россией.

«Когда бело- и малороссы осознавали себя частью русского народа, они достигали вполне значимых успехов. То есть все их достижения связаны с их русскостью. К примеру, один из крупнейших русских военачальников Иван Паскевич был малороссом. Канцлер Российской империи, то есть практически второе лицо в государстве, Александр Безбородко — тоже малоросс. Реальных примеров много. Но поскольку все эти достижения связаны с Россией, то их не упоминают в современных украинских учебниках. Вместо них сочиняют всякий бред. И депутат Рабинович совершенно прав в своих оценках», — пояснил Вассерман ФАН.