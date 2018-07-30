Россия погубила: Макфол пожаловался на крах научной карьеры

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что визовые санкции, примененные к нему в РФ, погубили его академическую карьеру. Отвечая на вопрос ведущего телеканала MSNBC о том, как саммит Путина и Трампа может изменить его жизнь, дипломат констатировал, что его жизнь «уже изменилась».

Реклама

Он напомнил, что является профессором Стэнфордского университета и был профессором почти 30 лет. Макфол подчеркнул, что практически все его исследования были о России, куда ему запретили въезд в 2016 году. «Моя жизнь и академическая карьера, касающаяся написания [работ] и проведения исследований — между прочим, настоящих исследований, с данными — кардинально изменились из-за того, что я попал в этот список «врагов Путина», — пожаловался Макфол.

Сейчас экс-послу запрещен въезд в Россию с формулировкой «за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона».

Макфол узнал о применении к нему персональных ограничительных мер ноябре 2016 года — по его словам, причиной стали его связи с экс-президентом США Бараком Обамой.

Кроме того, 17 июля бывший американский посол попал в число сотрудников спецслужб и госслужащих США, которых Генпрокуратура РФ подозревает в причастности к незаконной деятельности основателя британского фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера, осужденного в России за мошенничество. По словам начальника управления Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, в 2009-2010 годах под руководством Майкла Макфола «компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы по ходу следствия о деле Магнитского».

Макфол являлся послом США в Москве в период с 2012 по 2014 годы. Стоит отметить, что до этого у него за плечами было много лет академической деятельности, но не было опыта дипломатической работы. До приезда в РФ Макфол работал советником президента США Барака Обамы по России.

По словам директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева, назначение Макфола на пост американского посла в РФ было политическим. «Назначения послов бывают двух видов: бывают послы профессиональные и назначение дипломатическое — профессиональное, а бывает назначение политическое, когда человек не имеет прямого отношения к дипломатической работе. И то, и другое, практикуется во многих странах, — поясняет эксперт. — Макфол, как известно, был советником у президента Обамы и был назначен послом в России — и это было типичное политическое назначение».

Майкл Макфол прибыл в Россию 14 января 2012 года, сменив Джона Байерли, представлявшего интересы Вашингтона в РФ с 2008 года. Первым делом после прибытия в Москву он провел ряд встреч с российскими гражданскими активистами и с представителями оппозиции.

Уже 17 января новый американский посол принял российских политиков и представителей гражданского общества, среди которых были, в том числе, сопредседатель «Парнаса» Борис Немцов, а также представители «Яблока», «Справедливой России», КПРФ и ряда общественных движений.

После приема у здания американского посольства участников встречи уже поджидали активисты движения «Наши», набросившиеся на оппозиционеров с расспросами о содержании беседы с Макфолом. Российские телеканалы раскритиковали посла США за то, что он начал свою миссию в РФ со встреч с оппозицией.

В беседе с «Газетой.Ru» Юрий Рогулев отмечает, что Макфол сам усложнил свое пребывание в России. «Вместо того чтобы нанести визиты в официальные институты и организации, чтобы провести переговоры, он начал с прямо противоположного. Чем, конечно, осложнил свои собственные контакты с официальными органами российской власти», — констатирует эксперт.

Как объяснил сам Макфол, для американских дипломатов подобные встречи являются обычной практикой. Однако деятельность нового посла привлекла пристальное внимание российских СМИ, которые обвинили посла в «продвижении оранжевой революции в России». Против Макфола сыграла написанная им в период профессорства книга «Россия. Незаконченная революция» об оранжевых революциях, также вызвавшая недовольство со стороны Кремля.

Когда Макфол пришел в Белый дом с администрацией Обамы, у президента была конкретная стратегия, которую назвали «перезагрузкой» — она предполагала налаживание отношений США и России, — вспоминал бывший посол США в интервью «Газете.Ru». В опубликованной в мае 2018 года книге «От холодной войны к горячему миру. Американский посол в России Путина» Макфол писал, что в 2011 году, когда он получил назначение послом в Россию, реализация этой стратегии застопорилась.

«Я стал послом для продвижения перезагрузки, и вместо этого я председательствовал на ее кончине», — констатировал дипломат в своей книге.

В интервью «Газете.Ru» американский посол также рассказывал, что, когда он был послом, про него говорили, будто он приехал, чтобы «свергнуть власть Путина». «МИД выпустил инструкцию, чтобы со мной не встречались члены правительства. Губернаторам рекомендовали не принимать меня», — рассказывал Макфол.

По мнению Юрия Рогулева, главной неудачей Майкла Макфола как посла в РФ стало превратное понимание функций дипломата. «Он весьма специфически понимал ту работу, которую ему нужно выполнять на должности посла Соединенных Штатов. Посол — это представитель своей страны, и его прямой обязанностью является установление контактов, организация общения и обменов, содействие улучшению отношений между странами», — рассуждает американист.

Макфол же уделял главное внимание российским реалиям и российским политическим процессам, констатирует Рогулев, напоминая о встречах американского посла с представителями российской оппозиции в самом начале его миссии.

«В этом и состояла его неудача как посла — он превратно понимал ту функцию, которую должен выполнять посол, и занимался если не подрывной деятельностью, то попыткой оказать влияние на внутриполитические процессы в самой России вместо того, чтобы устанавливать контакты и улучшать отношения», — заключил эксперт.