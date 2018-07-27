Хан или пропал: Пакистан выбирает своего «Трампа»

Победу на парламентских выборах в Пакистане одержала основанная Имраном Ханом еще в середине 1990-х годов партия «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»), По предварительным данным, партия займет 110 из 272 мест в пакистанском парламенте.

Правда, победа партии Хана далась не без труда — правящая партия «Пакистанская мусульманская лига» экс-премьер-министра Наваза Шарифа назвала победу соперников «вопиющим мошенничеством».

Партия заявила, что будет бороться против признания итогов голосования «всеми политическими и юридическими вариантами для исправления беззакония», пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководство этой «Пакистанской мусульманской лиги».

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Победа Хана, за чемпионскими успехами которого следил весь Пакистан, по мнению экспертов, символизирует усталость страны от политических и экономических кризисов.

Хан или пропал?

Оставив крикет — один из самых популярных видов спорта в стране, — Хан активно занимается политикой с 1996 года. Он стал одним из самых поддерживаемых политиков в стране, а его митинги неизменно собирали тысячи сторонников. Правда, с тех времен как его фото появлялось в гламурных журналах, а поклонницы охотились за его автографом, сам Хан изменился.

«В мире Имран Хан по-прежнему известен как чемпион по крикету, который привел Пакистан к победе на чемпионате мира 1992 года. Однако с тех пор он стал последователем консервативного ислама и недавно женился на своей духовной наставнице, которая скрывает свое лицо под чадрой», — пишет The Guardian.

Часть сторонников Хана, которые придерживаются менее радикальных взглядов, отвернулась от него из-за недавних заявлений, в которых он защищал юридическую систему движения «Талибан». После этих высказываний экс-спортсмен даже получил прозвище «Хан Талибов».

Кроме того, противники Хана также обвиняют его в том, что он добился победы при помощи пакистанских военных, и открыто называют его креатурой пакистанских силовиков. В части пакистанского общества существует настороженное отношение к армии, руководство которой неоднократно совершало перевороты, приводя к власти своих ставленников.

Хотя у нового премьера в отличие от его предшественников есть богатое прошлое в виде знакомств со знаменитостями и влиятельными людьми, он в любом случае будет зависеть от генералов, считают эксперты. «Пакистанские военные, которые привели Хана к власти, хотят вернуть свои инвестиции», — говорит ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик. Эксперт также напоминает, что многие пакистанские премьеры не смогли долго удержаться у власти.

Сам Хан, похоже, хорошо понимает, в какую игру ввязался. В автобиографической книге «Пакистан: Личная история», опубликованной в 2011 году, он сам упоминает об этом. «Пакистан — это страна, где политика всегда была игрой для преступников и желающих незаконно обогащаться, и любой, кто бросит вызов этому статус-кво — даже человек с моей популярностью — может быть арестован», — писал политик.

Индия, Афганистан, США

В Индии также воспринимают Хана как ставленника военных. Дели уже давно находится в напряженных отношениях с Пакистаном — эти два государства уже давно стоят на грани военного конфликта. Государственный министр Индии Радж Кумар Сингх также заявил, что

выборы в Пакистане были «сфальсифицированы» в пользу военных, а отношения между Индией и Пакистаном не улучшаться при правлении Имрана Хана.

Между тем, Хан в своих предвыборных речах заявлял, что хотел бы наладить диалог с Индией и урегулировать один из главных болезненных вопросов — ситуацию вокруг Кашмира. Территория этой области на северо-западе полуострова Индостан является предметом споров между двумя государствами и местом периодических военных столкновений.

Хан даже заявил, что если индийская сторона «сделает один шаг навстречу, мы сделаем два, но нужно начать».

Улучшению отношений Пакистана и Индии могут помочь коммерческие проекты и торговые связи считает ведущий эксперт Gulf State Analytics Карасик.

В настоящее время экономическая ситуация в Пакистане достаточно тяжела — национальная валюта переживает девальвацию за девальвацией, резервы тают, и стране придется обращаться за кредитами МВФ. Как пишет Bloomberg со ссылкой на пакистанскую аналитическую группу Insight Securities, стране потребуется от $10-$15 млрд от МВФ. Для получения этих средств Пакистан должен будет ужесточить монетарную политику, а также пойти на ряд структурных реформ.

Еще одним вызовом для Хана станет Афганистан, где Пакистан многие годы поддерживал радикальное движение «Талибан», боровшееся против афганского правительства.

Как отмечает эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко, Пакистан сегодня должен приложить усилия, чтобы создать условия для переговоров с талибами и перегрузить отношения с Афганистаном. «Нельзя с одной стороны говорить о переговорах, а с другой — подстрекать талибов. Посмотрим, выберет ли Хан честную политику», — так эксперт в беседе с «Газетой.Ru» характеризует подход Пакистана к ситуации в Афганистане.

Возможно, к проведению если не честной, то более реалистической политики в Афганистане, новое руководство Пакистана подтолкнут США. Вашингтон, который еще недавно обвинял Москву в ведении переговоров с лидерами умеренных талибов, сам недавно начал с ними переговорный процесс.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, заместитель госсекретаря по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс побывала недавно в Катаре, где провела переговоры с представителями талибов.

Эксперты отмечают, как Вашингтон, так и Москва рассматривают талибов как меньшее зло — по сравнению с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые хотят превратить Афганистан в часть «халифата», расположенного на территории сразу нескольких мусульманских государств.

Трамп и Хан близнецы-братья

Вашингтон уже заявил, что будет работать с новым руководством Пакистана в целях «продвижения безопасности, стабильности и процветания в Южной Азии», говорится в сообщении госдепа США.

За этими официальными словами, возможно, скрывается сигнал о налаживании отношений, которые в последнее время серьезно деградировали.

Но при этом недавно The New York Times отмечала, что Дональд Трамп, судя по всему, не скрывает своего «ястребиного» взгляда на Пакистан, считая, что это государство поддерживает террористическую деятельность. В этой связи Вашингтон заморозил пакет военной помощи в размере $1,3 млрд.

США будут ждать, пока в Пакистане сформируется правительство, чтобы начать диалог. Сам Хан незадолго до победы выражал достаточно скептическое отношение к Трампу, сравнив возможную встречу с ним с «горькой пилюлей», которую нужно выпить: «Не знаю, сможем ли мы вести диалог — в этом я не уверен, однако мы должны работать с США».

Ведущий советник в американском Университете Джона Гопкинса, в прошлом — директор афганского и пакистанского направления в Белом доме Шамила Чаудхари отмечает в статье в журнале Time, что пока Вашингтон видит в Пакистане «проблему, которую нужно решать, а не страну, с которой нужно строить диалог».

При этом эксперт называет самого Хана «американским Трампом» и отмечает, что между обоими политиками есть немало параллелей — оба многие годы были в мире шоу-бизнеса, не занимали политических постов и являются популистами.

«И Хан, и Трамп часто грубят в своих политических заявлениях и не боятся последствий», — подчеркивает Чаудхари. О том, каковы между ними сходства и каковы различия, оба политика вскоре могут убедиться лично, когда встретятся в сентябре в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи ООН.