«Это нарушение прав»: Ассанжа выгонят из Лондона

Президент Эквадора Ленин Морено заявил основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, что ему в конечном итоге придется покинуть диппредставительство этой страны в Лондоне.

«Это даже нарушение прав человека — оставаться столько времени в убежище. Единственное, чего мы хотим — это гарантия того, что жизни [Ассанжа] ничего не угрожает. Мы это уже обсуждали и продолжаем обсуждать с юристами Ассанжа и британским правительством»,

— цитирует заявление Морено РИА «Новости».

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Ранее в СМИ появилась информация, что власти Эквадора близки к тому, чтобы выдворить Ассанжа из своего посольства в Лондоне. Вместе с тем замглавы МИД Эквадора Андрес Теран отметил, что переговоры по этому вопросу еще не достигли «финального этапа».

Создатель портала WikiLeaks находится на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он живет в достаточно стесненных условиях и имеет возможность гулять только в небольшом дворике миссии.

Эквадорским властям обеспечение знаменитого постояльца обходится недешево. Это государство потратило по меньшей мере $5 млн на обеспечение безопасности Ассанжа. Эквадор нанял агентов, которые проверяют всех посетителей основателя WikiLeaks. Они также следят за всеми действиями самого Ассанжа.

В посольстве его посещали известные люди, в том числе приятельница актриса Памела Андерсен. При этом слухи об их романе бывшая «спасательница Малибу» опровергала. «Да, мы друзья. Джулиан — очень интересный человек и очень смелый. Разве есть что-то сексуальнее мужества? Я люблю его, и все же я бы не назвала это романом. В моей жизни уже есть роман, но разве один мужчина справится со всем? Один для общения, один для любви. Я люблю Джулиана, но у меня уже есть партнер», — рассказывала Андерсон, отвечая на слухи об ее отношениях с Ассанжем.

Недовольство властей Эквадора также вызывает тот факт, что Ассанж продолжает распространять информацию, которая может навредить самому Эквадору.

В марте 2018 года Эквадор лишил Ассанжа, укрывающегося в посольстве страны в Лондоне, средств связи с внешним миром посредством сети интернет: «Эта мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими странами», — отмечается в документе посольства.

Ассанж зарекся от тюрьмы

Ассанж опасается, что может быть выдан США, где его может ждать долговременное тюремное заключение за публикацию секретных документов американского Госдепа. В одном из них, в частности, говорилось о расстрелам армией США мирных граждан во время военного конфликта в Ираке.

Правда, когда президентом был Барак Обама, США помиловали осведомителя Ассанжа Челси Мэннинг (ранее — Брэдли Мэннинг), которая отбывала 35-летний срок за публикацию секретных документов Пентагона.

Стоит отметить, что Ассанж ранее обещал предстать перед американским судом только в том случае, если Вашингтон помилует Мэннинг.

В 2017 году Ассанж дал интервью российскому журналисту Владимиру Познеру. На его вопрос, почему он не попросил убежища в России, Ассанж ответил: «Эквадор никогда не воспринимался как противник Запада, а если бы я попросил убежища в России, это было бы использовано в той кампании, которую вела западная пресса».

Кроме того, Ассанж может опасаться и преследования со стороны Швеции. Летом 2010 года там началось следствие из-за обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам. Следует отметить, что Ассанж признал, что между ним и истицами была интимная связь, однако обвинения отверг, поскольку, с его слов, все его действия в отношении них были по обоюдному согласию. Весной 2017 года власти Швеции закрыли дело против основателя WikiLeaks.