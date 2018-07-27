Курсы валют$ 62.85 (-0.093) 73.20 (+0.009)
Москва: +28°C
«Это нарушение прав»: Ассанжа выгонят из Лондона

Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство

Президент Эквадора Ленин Морено подтвердил, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу придется покинуть посольство этой страны в Лондоне. Переговоры с Великобританией на это счет уже ведутся. Ассанж опасается, что может быть выдан США, где ему грозит длительный тюремный срок за публикацию секретных документов.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, что ему в конечном итоге придется покинуть диппредставительство этой страны в Лондоне.

«Это даже нарушение прав человека — оставаться столько времени в убежище. Единственное, чего мы хотим — это гарантия того, что жизни [Ассанжа] ничего не угрожает. Мы это уже обсуждали и продолжаем обсуждать с юристами Ассанжа и британским правительством»,

— цитирует заявление Морено РИА «Новости».

Реклама

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Эквадора близки к тому, чтобы выдворить Ассанжа из своего посольства в Лондоне. Вместе с тем замглавы МИД Эквадора Андрес Теран отметил, что переговоры по этому вопросу еще не достигли «финального этапа».

Создатель портала WikiLeaks находится на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он живет в достаточно стесненных условиях и имеет возможность гулять только в небольшом дворике миссии.

Эквадорским властям обеспечение знаменитого постояльца обходится недешево. Это государство потратило по меньшей мере $5 млн на обеспечение безопасности Ассанжа. Эквадор нанял агентов, которые проверяют всех посетителей основателя WikiLeaks. Они также следят за всеми действиями самого Ассанжа.

В посольстве его посещали известные люди, в том числе приятельница актриса Памела Андерсен. При этом слухи об их романе бывшая «спасательница Малибу» опровергала. «Да, мы друзья. Джулиан — очень интересный человек и очень смелый. Разве есть что-то сексуальнее мужества? Я люблю его, и все же я бы не назвала это романом. В моей жизни уже есть роман, но разве один мужчина справится со всем? Один для общения, один для любви. Я люблю Джулиана, но у меня уже есть партнер», — рассказывала Андерсон, отвечая на слухи об ее отношениях с Ассанжем.

Недовольство властей Эквадора также вызывает тот факт, что Ассанж продолжает распространять информацию, которая может навредить самому Эквадору.

В марте 2018 года Эквадор лишил Ассанжа, укрывающегося в посольстве страны в Лондоне, средств связи с внешним миром посредством сети интернет: «Эта мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими странами», — отмечается в документе посольства.

Ассанж зарекся от тюрьмы

Ассанж опасается, что может быть выдан США, где его может ждать долговременное тюремное заключение за публикацию секретных документов американского Госдепа. В одном из них, в частности, говорилось о расстрелам армией США мирных граждан во время военного конфликта в Ираке.

Правда, когда президентом был Барак Обама, США помиловали осведомителя Ассанжа Челси Мэннинг (ранее — Брэдли Мэннинг), которая отбывала 35-летний срок за публикацию секретных документов Пентагона.

Стоит отметить, что Ассанж ранее обещал предстать перед американским судом только в том случае, если Вашингтон помилует Мэннинг.

В 2017 году Ассанж дал интервью российскому журналисту Владимиру Познеру. На его вопрос, почему он не попросил убежища в России, Ассанж ответил: «Эквадор никогда не воспринимался как противник Запада, а если бы я попросил убежища в России, это было бы использовано в той кампании, которую вела западная пресса».

Кроме того, Ассанж может опасаться и преследования со стороны Швеции. Летом 2010 года там началось следствие из-за обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам. Следует отметить, что Ассанж признал, что между ним и истицами была интимная связь, однако обвинения отверг, поскольку, с его слов, все его действия в отношении них были по обоюдному согласию. Весной 2017 года власти Швеции закрыли дело против основателя WikiLeaks.