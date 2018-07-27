Беспорядки в Армении: следствие нашло виновных

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров не признал вину по делу о беспорядках 1 марта 2008 года в Ереване. Об этом он заявил в суде в ответ на вопрос одного из журналистов.

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Ранее специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила ему обвинение в «свержении конституционного строя» в 2008 году.

Следователи также обратились в Ереванский городской суд первой инстанции, чтобы избрать в качестве меры пресечения арест обвиняемого, сообщили в пресс-службе армянской ССС.

«На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1–2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», — подчеркнули в следственной службе.

В распоряжении секретариата ОДКБ пока нет информации об обвинениях властей Армении в отношении Юрия Хачатурова, сообщил ТАСС пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. «Как и было ранее сообщено, в июле генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров отбыл в Ереван для дачи показаний в качестве свидетеля по событиям 1-2 мая 2008 года. Иной информацией секретариат ОДКБ не располагает», — отметил он.

Следователи не уточняют, какую роль Хачатуров играл в событиях 2008 года. Впрочем, известно, что 1 марта 2008 года он командовал ереванским гарнизоном вооруженных сил (ВС) Армении. Пост генерального секретаря ОДКБ он занимает с 2017 года.

Обвинение было предъявлено Хачатурову после того, как он пришел на допрос в ССС в качестве свидетеля 26 июля. Вместе с ним к следователям явился и бывший президент республики Роберт Кочарян, занимавший данный пост с 1998 по 2008 год. Как и Хачатурову, Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году. По его делу следователи также обратились в суд, настаивая на избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого, 3 июля, в качестве обвиняемого по делу о свержении конституционного порядка в Армении был привлечен бывший министр обороны республики Микаел Арутюнян. Его объявили в розыск в рамках уголовного дела. По сообщению руководителя ССС, сейчас Арутюнян находится за пределами страны.

«В ходе осуществленных действий погибли восемь гражданских лиц и два служащих полиции. Мирная демонстрация была разогнана. Существенный урон был нанесен международному рейтингу Армении. В отношении обвиняемого Арутюняна объявлен розыск. В суд представлено ходатайство о его аресте», — подчеркнули в пресс-службе ССС.

19 февраля 2008 года в Армении состоялись президентские выборы, по официальным итогам которых победителем стал Серж Саргсян. Однако результаты не устроили жителей республики, и по Армении прокатилась волна масштабных протестов.

Уличные акции организовали сторонники первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, также претендовавшего на высший государственный пост на выборах 2008 года. Среди организаторов бунта в республике был и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. Жертвами столкновений митингующих с органами правопорядка стали восемь демонстрантов и двое полицейских, еще 33 сотрудника полиции были госпитализированы. Всего после беспорядков 2008 года за помощью к медикам обратились около 230 человек. Протесты закончились после того, как Кочарян ввел в стране режим чрезвычайного положения — он вступил в силу в ночь на 2 марта.

Тогда Пашиняна объявили в розыск, и вскоре он добровольно сдался властям. В январе 2010 года он был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. Уже в мае следующего года Пашиняна амнистировали в честь двадцатилетия независимости Армении.

Уже будучи премьером республики, 20 июля текущего года, Пашинян сказал, что процесс над Кочаряном не должен превратиться в «политическую расправу».