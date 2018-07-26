Личное и публичное: чем секс-скандалы опасны для Трампа

В расследовании ФБР об аферах и нецелевом использовании средств из избирательного фонда во время предвыборной кампании Дональда Трампа наметился новый прорыв — в распоряжении американской спецслужбы оказались записи беседы нынешнего президента США с его адвокатом Майклом Коэном, сделанные в сентябре 2016 года.

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На аудио будущий глава США и его юрист обсуждают выплаты фотомодели журнала Playboy Карен Макдугалл — якобы за молчание об их предполагаемом 10-месячном романе с Трампом в 2006-2007 году, когда миллиардер уже был женат на Меланье.

Подлинность записи подтвердил нынешний адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Разговоры записывал сам Майкл Коэн, который давно находится под пристальным вниманием спецслужб. Он же передал аудиофайлы сотрудникам ФБР. При этом бывший адвокат президента делал эти записи без ведома своего клиента (законы штата Нью-Йорк этого не запрещают).

Американские СМИ отмечают, что на некоторых из более чем 100 записей, сделанных Коэном, действительно слышен голос Дональда Трампа, хотя аудио весьма обрывочны.

Впрочем, у ФБР оказалась и одна запись содержательного разговора Трампа и Коэна — на ней слышно, что они обсуждают возможность покупки прав на историю Макдугалл о ее связи с кандидатом в президенты.

Модель якобы намеревалась продать эту информацию компании American Media Inc., которая владеет таблоидом National Enquirer. В записанной Коэном беседе они с Трампом говорят о $150 тыс. — предположительно, такую сумму издание заплатило бывшей модели Playboy за нелицеприятную историю о Дональде Трампе.

Нынешний адвокат президента США Рудольф Джулиани утверждает, что разговор его клиента и Коэна о возможности выкупить права на историю Макдугалл был очень коротким и длился не более двух минут. При этом он выдвигал противоречивые версии о том, кто именно должен был получить деньги: сначала Джулиани утверждал, что Трамп и Коэн хотели заплатить самой Макдугалл, потом заявил, что деньги предназначались National Enquirer.

В то же время он подчеркивает, что в итоге сделка так и не состоялась. Впрочем, таблоид так и не опубликовал материал, описывающий роман Дональда Трампа и модели журнала Playboy.

Сам президент США возмутился, узнав, что Коэн записывал их разговоры и передал эти аудиозаписи сотрудникам спецслужб.

«Какой адвокат будет записывать разговор с клиентом? Ужасно! Это впервые, слышали когда-то о таком? Почему запись так резко обрывается (обрезана) ровно перед тем, как я должен начать говорить хорошие вещи?» — негодовал он в твиттере.

Между тем адвокат Коэна Ланни Дэвис заявил, что вести запись разговоров с клиентами и коллегами — давняя «привычка» бывшего защитника Трампа. «У него есть обыкновение использовать свой телефон для записи разговоров вместо того, чтобы делать письменные заметки. Он никогда не собирался использовать эти записи и, конечно же, не собирался никого обманывать», — заявил Дэвис.

Он также отметил, что не намерен давать никаких комментариев касательно переданных ФБР аудиозаписей. «Мне больше ничего не нужно говорить или участвовать в каких-то шоу. Запись говорит гораздо лучше, чем я», — заявил адвокат Коэна.

Экс-адвокат Дональда Трампа давно находится в поле зрения американских спецслужб — ФБР интересует, знает ли Коэн о каких-либо еще попытках Трампа «купить» молчание женщин, которые располагают нелицеприятной информацией о нынешнем президенте Соединенных Штатов. Федеральное бюро расследований также намерено выяснить, использовались ли на эти нужды средства из избирательного фонда, поскольку это является нарушением закона.

Деньги для Сторми

В апреле текущего года сотрудники ФБР провели обыски в офисе, доме и гостиничном номере Майкла Коэна, причем наводку дал не кто иной, как спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года. Впрочем, обыски не имели прямого отношения к расследованию Мюллера.

Тогда у Коэна конфисковали документы и личную переписку с Трампом.

В результате этих обысков в руки сотрудников спецслужбы попали и бумаги о выплатах порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) за неразглашение информации о ее романе с Трампом в 2006 году.

Об отношениях с миллиардером рассказала сама актриса, а позже Коэн заявил, что заплатил ей за молчание $130 тыс. за несколько дней до выборов в 2016 году, причем это были его личные средства. Эту версию подтвердил Рудольф Джулиани, который тоже не стал отрицать факт выплаты, подчеркивая, что то были деньги Трампа, а не средства, выделенные на ведение кампании. По словам Джулиани, у адвокатов кандидата в президенты были средства на разные расходы, из которых были взяты эти деньги.

Кстати, после скандала вокруг связи Клиффорд с американским президентом дела порноактрисы шли не очень хорошо. В середине июля ее арестовали прямо во время выступления в стриптиз-клубе в американском городе Колумбус. Клиффорд обвинили в том, что она позволила посетителю прикоснуться к себе, тогда как законы штата Огайо запрещают трогать обнаженных или полуобнаженных танцоров всем, кто не является членами их семей.

Намекая на прогремевшую на весь мир историю с Трампом, адвокат порноактрисы Майкл Авенатти заявил, что задержание Клиффорд было подстроено и политически мотивировано. В итоге, правда, ее освободили под залог, но на этом беды не кончились — 24 июля муж Клиффорд Глендон Крейн подал документы на развод. Кроме того, он намерен получить опеку над их семилетней дочерью и долю в совместно нажитой собственности.

Защитник Трампа стал для него угрозой

В Белом доме всерьез опасаются, что Майкл Коэн может рассказать о своем бывшем клиенте очень многое. Источник в администрации Трампа рассказал газете The Washington Post, что есть неопределенность касательно того, какой еще вредоносной информацией о президенте располагает его адвокат.

«Общий настрой внутри и вне здания [Белого дома] таков, что если что-то [связанное с Трампом] имело место, то именно этот человек [Коэн] знает об этом и готов все сдать», — заявил собеседник издания. В Белом доме также отмечают, что консультанты Трампа обсуждают, стоит ли добиваться запрета на разглашение содержания сданных Коэном записей через суд.

По словам доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина,

Трамп уже привык к ситуации постоянного давления, которые он неизменно называет фейковыми атаками. Эксперт подчеркивает, что их учащение напрямую связано с предстоящими в ноябре промежуточными выборами в конгресс.

«До выборов осталось всего три месяца. Поэтому СМИ и политики, поддерживающие демократов, будут нападать на республиканцев и самого президента просто потому, что он сам оставляет поле для критики. Я думаю, что до ноября это будет постоянная история», — полагает Топорнин, отмечая при этом, что нападки противников вряд ли отразятся на политике Трампа.

В то же время эксперт считает расследование спецпрокурора Мюллера куда большей угрозой для нынешнего главы США. Однако в случае если будет доказано, что Трамп использовал средства кампании на то, чтобы заставить молчать Клиффорд или Макдугалл, последствия тоже будут серьезными. «Это уже куда более серьезное нарушение, которое тянет на уголовное преступление. Но опять-таки нужно все это доказать и главное подтвердить, что в этом был задействован лично Трамп», — констатирует Николай Топорнин.

Еще один фактор, всерьез беспокоящий американского президента, — то, как последние скандалы повлияют на его брак, ведь о его супружеской неверности трубят все мировые СМИ.

Предположительная интрижка с той же Макдугалл имела место в 2006 году, когда будущий президент США уже год как состоял в браке со своей нынешней супругой Меланьей — и в том же году у пары родился сын Баррон. Кстати, если верить прессе, роман с Клиффорд датируется тем же периодом.