«Взрыв устроил один человек»

Посольство США в Китае уточнило информацию о взрыве, которые произошел возле здания диппредставительства в Пекине 26 июля. Инцидент произошел около 13.00 (8.00 мск) на пересечении улиц Тяньцзе и Аньялуо.

«По данным сотрудника региональной безопасности посольства, взрывное устройство привел в действие один человек», — говорится в заявлении посольства США в Китае, размещенном на сайте ведомства.

Также по информации американских дипломатов, в результате инцидента пострадал только сам нападавший. Материального ущерба взрыв не принес. В настоящий момент охрана дипмиссии усилена, однако визовый центр уже возобновил свою работу.

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Кроме того, на сайте представительства США в КНР указано, что «местная полиция среагировала» на нештатную ситуацию.

Ранее в сети было опубликовано видео, на которых видно, что на месте взрыва было задымление, собралась большая толпа.

По данным китайской газеты Global Times, нападавший — 26-летний мужчина по имени Цзян, уроженец Тонглиао, автономного региона Внутренняя Монголия на севере Китая. Мужчина зажег взрывчатку на переходе, однако бомба взорвалась у него в руке. Нападавший доставлен в больницу.

По словам свидетелей, пекинская полиция забрала нападавшего и усилила охрану близлежащей территории. К визовому центру выстроилась очередь.

Ранее появлялись сообщения о женщине, которая якобы предприняла попытку совершить атк самосожжения сразу же после взрыва. Однако эта информация не подтвердилась.

Причины, побудившие нападавшего совершить взрыв, неизвестны. Предполагается, что мужчине отказали в выдаче визы, однако подтверждения этих сведений также нет.

Нападения в столице Китая происходят редко. Это первый серьезный инцидент с 2013 года, как отмечает BBC News. Тогда на площадь выехал автомобиль, жертвами которого стали пять человек. Власти Китая возложили ответственность за произошедшее на мусульманских сепаратистов.

Попытки взрывов американских консульств на территории других стран происходили неоднократно. В 1998 году одновременно прозвучали взрывы в зданиях дипмиссий США в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания). Ответственность за теракты тогда взяла на себя организация «Исламская армия освобождения святых мест», заявившая, что взрывы были ответом на восьмую годовщину иракской агрессии в Кувейте, число жертв тогда превысило 200 человек, многие получили тяжелые ранения.

В 2004 году в Ташкенте, столице Узбекистана, у здания американского посольства произошли три взрыва, подготовленные террористами-смертниками, погибли девять человек. В 2017 году в Киеве произошел взрыв на территории посольства. Инцидент квалифицировали как террористический акт, жертв не было.

Внутренняя Монголия, откуда, предположительно, мужчина, совершивший взрыв у посольства США в Пекине 26 июля 2018 года, — автономный район на севере Китая, основанный в 1947 году. В 1966 году во Внутренней Монголии началось искоренение монгольских традиций в связи с началом культурной революции. Монгольский язык в большей мере был заменен китайским. Происходило закрытие и разрушение буддийских храмов. Велась пропаганда против МНР и СССР. Во время столкновений 1967-1969 годов были убиты более 20 тыс. монголов и более 300 тыс. ранены. Предлогом репрессий и нападений объявлялась борьба с Народно-революционной партией Внутренней Монголии, основанной в 1925 году. Доля монгольского населения за время вооруженных столкновений уменьшилась. Монгольские территории были возвращены под юрисдикцию автономного района лишь в 1979 году. В настоящее время приток китайского населения не останавливается. Главной целью является освоение ресурсов территории, а так же развитие инфраструктуры и туризма. Все это продолжает разрушать традиционный уклад и культуру монгольского населения. Однако с тех пор конфликтов между Пекином и автономным районом не возникало. На территории Внутренней Монголии выходят газеты и журналы на китайском и монгольском языках.