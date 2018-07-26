Поплатился за прогул: Железняк уходит в отставку

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк подал заявление об отставке со своего поста, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Источники «Газеты.Ru» ранее говорили, что, скорее всего, демарш единоросса во время голосования по пенсионной реформе закончится отставкой с его партийного поста.

Официально Железняк не пришел на голосование за пенсионную реформу в первом чтении, поскольку был на больничном. Вместе с тем руководитель фракции Сергей Неверов заявил, что пока что депутат не предоставил больничный на день голосования. Поэтому, по словам партийца, неявка Железняка пока что считается «прогулом».

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«Газета.Ru» ранее писала, что руководство партии неоднократно давало сигналы, что отказ поддержать повышение пенсионного возраста будет иметь определенные последствия для единороссов.

Собеседники «Газеты.Ru» в партии не расценивают больничный Железняка как достаточно извиняющее обстоятельства. Источник, близкий руководству ЕР, в частности, говорил, что и сам Железняк тоже не будет прятаться за больничный как предлог остаться на своем партийном посту.

Еще один собеседник, близкий руководству партии, напоминает, что председателем ЕР является премьер-министр Дмитрий Медведев, и партийцы действительно должны были поддержать своего лидера.

Источники уверены, что Железняк покинет пост заместителя секретаря генсовета партии в ближайшее время. Сам Железняк на запрос «Газеты.Ru» не ответил.

На своей позиции единоросс занимался международной деятельностью партии. Один из источников, знакомый с депутатом, предполагает, что Железняк и сам должен был понимать, что за подобный демарш последует необходимость покинуть партию. Он предполагает, что причиной таких действий могло стать то, что сам единоросс устал от своего текущего положения и чувствует себя невостребованным. Кроме того, больше года назад появились разговоры, что Железняк мог перейти на работу в администрацию президента в качестве куратора взаимодействия с парламентом, однако назначение так и не состоялось.

В 1990-е выпускник Нахимовского военно-морского училища Сергей Железняк занимался бизнесом в сфере наружной рекламы. В политику пришел в 2007 году в качестве депутатам Госдумы от ЕР. Уже в 2011 году он возглавил комитет по информационной политике. В декабре переизбрался в новый состав Думы, где вскоре стал вице-спикером.

Позже также стал и замсекретаря генсовета ЕР Сергея Неверова. Однако впоследствии влияние Железняка в партии, по информации «Газеты.Ru, стало падать. В 2016 году Железняк переизбрался в Госдуму по Перовскому одномандатному округу.

Несмотря на то что Железняк останется депутатом, собеседники «Газеты.Ru» считают, что его шансы переизбраться в 2021 году теперь будут значительно ниже. Будучи замсекретаря генсовета, он мог рассчитывать на серьезную поддержку партии. По мнению источника, если бы он развернул активную работу на своем направлении, то мог бы рассчитывать и на поддержку секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака. При этом собеседник не исключает, что

некоторые другие силы могли обещать Железняку свою поддержку при отказе от голосования по пенсионной реформе.

Впрочем, по некоторым данным, единоросс написал свое заявление еще до голосования по пенсионной реформе после разговора с Турчаком.

Политолог Константин Калачев считает, что поступок Железняка продиктован «личным желанием». «Вероятно, это желание усилил стиль работы нового руководства партии. Он ведь решил уйти сразу после встречи с Турчаком», — считает эксперт.

Также Калачев добавил, что единоросс много сделал для партии и может себе позволить уйти таким образом. «Я думаю, что он остается сторонником президента. Если ЕР остается партией Путина, то взаимодействие будет, но возвращение маловероятно. Но Железняк точно не пропадет», — заключает Калачев.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что уход Железняка проходит по относительно мягкому сценарию — без исключения из партии. «Поэтому в большей степени это символ того, что при всех разногласиях в партии на руководящих постах такая критика недопустима», — подчеркнул эксперт. По его мнению, к 2021 году все может еще несколько раз поменяться, но, в целом, Железняк, по оценкам Виноградова, сейчас не на пике своей карьеры.

Напомним, что на данный момент изменений пенсионной системы принято в первом чтении. Второе состоится в сентябре — уже после региональных выборов. Партийцы обещают подготовить к этому момент поправки, которые помогут улучшить качество жизни простых граждан. Инициатива вызвала широкий резонанс среди населения.