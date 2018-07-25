В Вашингтоне судят «русскую шпионку» Бутину. LIVE

Немного об обвинениях, выдвинутых против Бутиной. Как мы уже писали, ей вменяется работа в США в интересах иностранного правительства без соответствующей регистрации, которую, согласно американским законам, необходимо получать в Министерстве юстиции США. Акт о регистрации иностранных агентов был принят в США еще в 1938 году, причем тогда понятие «деятельности в интересах иностранного государства» трактовалось весьма широко. В 1966 году положения акта были уточнены — с тех пор регистрация в качестве иноагента требовалась только лицам, осуществляющим попытки оказывать влияние именно в политической сфере.

Стоит отметить, что в большинстве случаев подобные дела в отношении «иноагентов» ничем не заканчивались — в крайнем случае доходило до сделки со следствием и наказания в виде штрафа либо исправительных работ.