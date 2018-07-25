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В Вашингтоне судят «русскую шпионку» Бутину. LIVE

В Вашингтоне проходит заседание по делу «русской шпионки» Марии Бутиной

Федеральный окружной суд Вашингтона проводит очередное заседание по делу 29-летней россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в незарегистрированной деятельности в США в пользу иностранного государства. Бутиной может грозить до 15 лет тюрьмы. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию заседания.
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Трансляция
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18:15

До 8 августа прокуроры должны будут подготовить проект по засекречиванию части улик по делу Марии Бутиной. Защита, в свою очередь, сможет представить свои возражения по этому документу в срок до 15 августа.

18:10

Стала известна дата следующего заседания по делу Марии Бутиной — оно состоится только 10 сентября.

18:00

Немного об обвинениях, выдвинутых против Бутиной. Как мы уже писали, ей вменяется работа в США в интересах иностранного правительства без соответствующей регистрации, которую, согласно американским законам, необходимо получать в Министерстве юстиции США. Акт о регистрации иностранных агентов был принят в США еще в 1938 году, причем тогда понятие «деятельности в интересах иностранного государства» трактовалось весьма широко. В 1966 году положения акта были уточнены — с тех пор регистрация в качестве иноагента требовалась только лицам, осуществляющим попытки оказывать влияние именно в политической сфере.

Стоит отметить, что в большинстве случаев подобные дела в отношении «иноагентов» ничем не заканчивались — в крайнем случае доходило до сделки со следствием и наказания в виде штрафа либо исправительных работ.

17:45

Сегодня представители полиции безопасности Латвии сообщили, что проверят возможную связь задержанной в США россиянки с республикой, передает местное информагентство Delfi. Поводом для проведения проверки стало фото, которое Бутина опубликовала в инстаграме еще в 2013 году. В комментарии к публикации россиянка писала, что летит из Таллина в Ригу.

17:30

Российские дипломаты будет требовать еженедельного доступа с задержанной в США россиянке. Кроме того, они просят завести на имя Бутиной специальный счет, чтобы она могла делать телефонные звонки.

17:15

На сегодняшнем заседании председательствует другая судья — 18 июля это была Дебора Робертс, сегодня — Таня Чуткан. Ранее адвокат Бутиной Роберт Дрисколл сказал, что в ходе заседания 25 июля «стороны обсудят меры, которые необходимо предпринять перед проведением суда».

17:05

Тем временем американские СМИ смакуют новые подробности дела Бутиной — издание Financial Times, в частности, пишет, что финансовую помощь россиянке оказывал российский миллиардер Константин Николаев (гендиректор «Н-Транс», 93 место в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes). В материале отмечается, что деньги направлялись на общественную организацию «Право на оружие», в правление которой входит Бутина. Пресс-секретарь Николаева подтвердил факт оказания финансовой помощи Бутиной.

16:55

Сегодня в посольстве РФ в США также сообщили, когда российские дипломаты получат доступ к россиянке — следующая встреча запланирована на 26 июля. Сейчас россиянка содержится в одиночной камере в следственном изоляторе.

16:45

Сторона защиты, в свою очередь, настаивала, что Бутина на протяжении нескольких месяцев знала, что может предстать перед судом, однако не покинула США. Во время обсуждения меры пресечения для россиянки Дрисколл даже вступил в спор с прокурором.

Сама россиянка на заседании 18 июля почти не разговаривала — от ее имени выступил адвокат, сказавший, что Бутина отрицает свою вину.

16:30

Сторона обвинения выступала против освобождения россиянки из-под стражи, упирая на то, что у Бутиной якобы есть «тесные связи» с российскими спецслужбами, которые, по мнению прокурора, она могла бы задействовать, чтобы сбежать из США. Прокурор также приводил в качестве аргумента тот факт, что непосредственно перед арестом россиянки 15 июля сотрудники ФБР наблюдали ее приготовления к тому, чтобы покинуть страну — она не стала продлять договор об аренде квартиры в Вашингтоне, а также перевела на счет в России $3,5 тыс.

16:30

Напомним, 29-летнюю россиянку Марию Бутину задержали в США 15 июля по подозрению в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента — обвинение, типичное для дел, связанных со шпионажем. Предыдущее заседание по делу «российской шпионки» состоялось 18 июля. Тогда Бутиной были выдвинуты официальные обвинения в участии в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте и собственно работе иноагентом. Несмотря на доводы адвоката россиянки Роберта Дрисколла, Федеральный окружной суд Вашингтона отказался освободить Бутину из-под стражи на время разбирательства.

16:30

Добрый день, дорогие читатели!

Сегодня Федеральный окружной суд Вашингтона проводит очередные слушания по делу Марии Бутиной, подозреваемой в «шпионаже» в пользу России. Начало заседания запланировано на 10:15 по местному времени (17:15 мск).

«Газета.Ru» внимательно следит за ходом заседания и будет рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.