Скандал во Франции: телохранитель подставил Макрона

Скандал разгорелся вокруг советника президента Франции Эммануэля Макрона Александра Беналлы, который был задержан за применение насилия в отношении участника демонстрации 1 мая.

Как выяснили полицейские, Беналла имел при себе пистолет Glock, который был выдан, минуя каналы МВД, ездил на автомобиле со спецсигналами и даже имел при себе полицейский шлем.

Именно в этом шлеме Беналла был в тот момент, когда он нанес удар одному из участников акции протеста. Есть предположение, что шлем ему могли дать полицейские по его просьбе в целях защиты. Сам Беналла объяснил, что начал съемки мужчины-демонстранта, который вел себя достаточно «агрессивно», после чего хотел сообщить об этом в полицию.

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Поведение советника Макрона стало предметом для разбирательств в парламенте, где представители правых и левых партий подвергли критике не только поведение Беналлы, но и руководство МВД Франции в целом. Как отмечает издание The New York Times, «дело Беналлы» стало «самым большим кризисом президента, которому лишь год от роду».

Французская прокуратура открыло дело в отношении советника Макрона за незаконное присвоение функций полицейского. Известно, что никакого отношения к полиции Беналла не имел, а его должность при президенте в качестве советника по безопасности также не имела официального статуса.

«Главной проблемой для Макрона является то, что вместо обещанной прозрачности и честности мы вновь переживаем скандал, который воскрешает память о верных президенту силах, которые действуют вне закона», — пишет британская The Guardian.

Газета также называет Беналлу «армейским швейцарским ножом» президента. Издание напоминает, что и президент Шарль де Голль, и Франсуа Миттеран, когда были у власти, создавали силовые структуры для противодействия своим политическим противникам.

Небанальный Беналла

Стильный мужчина с модной бородкой, похожий скорее на актера, чем на телохранителя, Беналла появился в окружении президента Франции, когда Макрон еще только боролся за этот пост. На фотографиях, на которых запечатлены встречи Макрона с избирателями, Беналлу часто можно увидеть с ним рядом.

Он служил в охране президента Франции еще во время управления страной Франсуа Олландом. Сам Беналла начал свою карьеру в службе безопасности Соцпартии, а затем работал водителем-охранником у первого секретаря партии Мартин Обри. В 2012 году он стал виновником ДТП и сбежал с места происшествия, за что был уволен. Правда, это не помешало Беналле вновь попасть в обойму.

Как рассказал Reuters источник, близкий к французскому президенту, Макрон 22 июля обсудил с членами правительства скандальную ситуацию, в которой он оказался из-за своего помощника.

«Президент сказал, что поведение Александра Беналлы было неприемлемым и шокирующим, и что он (Макрон — «Газета.Ru») не может допустить, чтобы кто-то из его окружения был выше закона», — подчеркнул источник. Он также отметил, что Макрон даже планирует реорганизовать свой аппарат из-за скандала.

Скандал с Беналлой усугубляет и без того негативную ситуацию, которая складывается вокруг французского президента.

Профсоюзы недовольны его реформами трудового законодательства, что уже вызвало забастовки. Макрон также упразднил так называемый «солидарный налог на состояние». Его платили все граждане республики, чье суммарное состояние превышало €1,3 млн.

По данным газеты Financial Times, в результате этой реформы 100 богатейших домохозяйств Франции сократили налоговые выплаты в среднем на €582 тыс.

Эти меры привели к падению рейтинга Макрона, в котором видели альтернативу набившим оскомину французским политикам. Сегодня, по данным французской Le Figaro, рейтинг поддержки Макрона сейчас составляет всего 32%.

Результаты опроса, проведенного Институтом изучения общественного мнения KANTAR Sofres в мае, тоже оказались неутешительными — к концу первого года президентства Макрона его рейтинг одобрения упал до 34%.

В марте 2018 года работой Макрона были довольны 40% французов, что на 12% меньше показателей декабря 2017 года, гласят данные социологического агентства BVA.

Как объясняет главный редактор издания российской франкоязычной газеты Courrier de Russie Борис Юнанов, скандал с телохранителем стал очередной возможностью обрушиться на Макрона.

Правда, по мнению собеседника «Газеты.Ru», вряд ли скандал будет иметь далеко идущие последствия. «Излишний авторитаризм во Франции никогда не был наказуем — авторитарный стиль, телефонное право и селекторные совещания, — воплощением такого стиля был сам де Голль», — напоминает эксперт.

Друг мой, телохранитель

Истории о том, как телохранители становились близкими конфидентами президентов, не новость в политике. В России 1990-х годов огромное влияние на президента Бориса Ельцина приобрел начальник его охраны Александр Коржаков. «Я буквально жил вместе с ним — слава Богу, что отпустил меня спортом заниматься, но в девять часов я уже должен был быть на работе. И дня не проходило, чтобы он не позвонил и не проверил, на работе ли я», — рассказывал «Газете.Ru» Коржаков, который впоследствии разругался с президентом и стал его злейшим врагом.

Для президента США Дональда Трампа доверенным лицом стал его телохранитель Кит Шиллер. Как писала The Washington Post, Шиллер за многие годы работы с будущим главой Белого дома стал одним из самых доверенных лиц американского лидера, превратившись из охранника в его конфидента. Когда Трамп решил уволить со своего поста главу ФБР Джеймса Коми, он послал к нему с письмом именно Шиллера.

На службу к Трампу в качестве телохранителя Шиллер попал волею случая. Вторая жена американского лидера — Марла Малпс — обратилась в полицию Нью-Йорка после кражи ее сумочки. Шиллер тогда был детективом, который помог ей, а после этого был принят на работу в охрану Трампа. В феврале 2018 года Шиллер после 20 лет службы ушел в частный бизнес, однако, как выяснили журналисты, оказывает услуги Республиканской партии.