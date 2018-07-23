Иран, уходи: зачем Лавров полетел в Израиль

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Генштаба Геннадий Герасимов прибыли в Израиль, где встретятся с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

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«Я буду обсуждать с ними региональную проблематику, в первую очередь, ситуацию в Сирии. Я изложу российской делегации позицию, которую я представил президенту [РФ Владимиру] Путину в ходе моего недавнего визита в Москву», — сказал Нетаньяху.

Как предполагают эксперты, визит столь высокопоставленных российских руководителей в Израиль связан с имплементацией соглашений, достигнутых во время недавнего визита в Москву израильского премьера.

Речь, прежде всего, о восстановлении линии безопасности между Израилем и Сирией на Голанских высотах, согласно резолюции ООН 1974 года. В настоящее время в этой зоне идет борьба сирийского правительства и подконтрольных ему группировок с боевиками-исламистами. Ситуация косвенно затрагивает и Израиль, чьи власти опасаются, что в непосредственной близости от границы происходит укрепление проиранских сил, которые не скрывают, что хотят использовать ситуацию для давления на Израиль.

Тема безопасности Израиля — дружественного как России, так и США — была поднята недавно в ходе саммита встречи Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

«Переговоры в Хельсинки сыграли большую роль в Сирии. Процесс активизировался в направлении более быстрого урегулирования ситуации на юго-востоке в целях достижения согласия по вопросу будущего Голанских высот», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Gulf Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик.

Визит российских чиновников в Израиль говорит о том, что стороны достигли практического соглашения, и они должны воплотить его в жизнь.

На это как раз может указывать присутствие в составе делегации генерала Герасимова, который прекрасно владеет положением дел «на земле» в Сирии.

Карасик отмечает, что большую роль в достижении договоренностей сыграли встречи Герасимова с его американским коллегой, главой комитета начальников штабов Джозефом Данфордом. Между двумя высокопоставленными военными установились хорошие уважительные отношения, что способствует переговорам.

Ранее Трамп отметил, что «российские и американские военные хорошо ладят». «Они ладят, возможно, даже лучше, чем наши политические лидеры в течение долгих лет. Они координируют действия в Сирии и других местах», — цитировало президента США агентство ТАСС.

Часть практических переговоров российской стороны с израильскими коллегами будет посвящена составу сил, которые будут присутствовать на границе, полагает специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин.

«Понятно, что не будет иранцев и проиранских формирований, хотя в частях сирийской армии они все равно могут оказаться. Поскольку Путин упоминал договор 1974 года, они, наверное, пытаются представить новый состав сил на границе с сирийской стороны. Вероятно, там будет еще и широкое присутствие российских наблюдателей», — говорит эксперт.

Несмотря на то, что часть Голанских высот все равно останется под контролем Израиля, Сирия сможет восстановить свои позиции на своих южных границах, что будет признано и Израилем. По данным издания The Washington Post, власти Израиля пойдут на этот шаг в рамках договоренностей с Россией. Как отмечается, Израиль также начнет работу по реализации соглашения о разъединении израильских и сирийских войск. В обмен Россия договорится с Ираном о выводе иранской армии с юга Сирии.

Израиль уже неоднократно наносил удары по проиранским силам в Сирии во время конфликта без какого-либо ответа со стороны России и Дамаска, власти которого заняты собственными проблемами. После восстановления мира в САР президент страны Башар Асад вряд ли захочет, чтобы подобное продолжалось, а избежать ударов со стороны Израиля будет возможно лишь после вытеснения иранских сил с сирийской территории. В целом, Дамаск может сделать это на законном основании, в случае если будет обладать реальной властью в стране. Как отмечает эксперт РСМД Бармин, «Москве для этого придется поработать с Асадом».

Пока неясно, как возможные договоренности о восстановлении статус-кво на границе между Сирией и Израилем будут восприняты Ираном, который активно сотрудничает с Россией в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Впрочем, не исключено, что Тегеран может его принять, так как оно будет происходить под эгидой ООН, что позволит Ирану сохранить лицо.

В настоящее время Иран находится в сложном положении: США и Израиль начали осуществлять активное давление на эту страну с целью ослабить ее влияние в Сирии.

В понедельник Трамп выступил с жестким обращением к Ирану в твитере, отметив, что в случае если Тегеран будет угрожать США, он столкнется с «такими последствиями, с которыми не сталкивался никогда за всю историю».

Так Трамп ответил на выступление президента Ирана Хасана Роухани, который призвал США воздержаться от войны с Ираном, и посоветовал Дональду Трампу «не играть с огнем». Он добавил, что иранцы «никогда и никому не будут отбивать поклоны».