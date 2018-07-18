Агент Бутина: США судят «русскую шпионку». LIVE

Накануне адвокат Бутиной Роберт Дрискол просил фередального судью выпустить Марию Бутину из под стражи.

Дрискол подчеркнул, что его подзащитная на протяжении девяти месяцев знала, что в какой-то момент может предстать перед судом, особенно после того, как агенты ФБР пришли к ней в квартиру с обыском в апреле.

На коротких слушаниях во вторник суд решил оставить Бутину под стражей по меньшей мере еще на три дня. Вчерашние слушания длились всего 13 минут, за это время сама Мария говорила всего один раз — назвала судье свое имя.