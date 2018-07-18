Курсы валют$ 63.00 (+0.361) 73.40 (+0.402)
Москва: +21°C
Агент Бутина: США судят «русскую шпионку». LIVE

Суд в США выбирает меру пресечения для россиянки Марии Бутиной

В Вашингтоне проходят судебные слушания об избрании меры пресечения для 29-летней россиянки Марии Бутиной, задержанной в США 15 июля по подозрению в «шпионаже в пользу России». Российской гражданке может грозить до пяти лет тюрьмы. Федеральная прокуратура США настаивает на заключении Бутиной под стражу на время следствия — по мнению прокуроров, из-за выдвинутых против нее обвинений существует риск ее побега.
Видео дня
Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
20:30

Накануне адвокат Бутиной Роберт Дрискол просил фередального судью выпустить Марию Бутину из под стражи.

Дрискол подчеркнул, что его подзащитная на протяжении девяти месяцев знала, что в какой-то момент может предстать перед судом, особенно после того, как агенты ФБР пришли к ней в квартиру с обыском в апреле.

На коротких слушаниях во вторник суд решил оставить Бутину под стражей по меньшей мере еще на три дня. Вчерашние слушания длились всего 13 минут, за это время сама Мария говорила всего один раз — назвала судье свое имя.

20:20

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакой фактической базы для обвинений в адрес задержанной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной нет. По ее словам, обвинения против Бутиной «не имеют никакой фактической базы».

20:10

Федеральная прокуратура требует оставить Марию Бутину под арестом на время следствия — в своем ходатайстве прокуроры поясняют, что из-за выдвинутых против россиянки обвинений существует риск ее побега.

Кроме того, сторона обвинения настаивает на «явных» доказательствах вины Бутиной. Стоит отметить, что в письменных показаниях спецагента ФБР Кевина Хелсона упоминаются лишь сообщения электронной переписки.

19:55

Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол утверждает, что обвинения американских спецслужб в адрес его подзащитной безосновательны.

«Мария Бутина не агент Российской Федерации. Нет просто никаких признаков того, что Бутина пыталась подрывать или оказывать влияние на какие-то аспекты политики или закона», — подчеркнул юрист.

19:55

Добрый вечер, дорогие читатели!

18 июля в Вашингтоне пройдут судебные слушания об избрании меры пресечения для российской гражданки Марии Бутиной, которую американские власти подозревают в шпионаже в пользу РФ. Заседание начнется в 13:30 по местному времени (20:30 мск).

«Газета.Ru» внимательно следит за развитием событий и будет рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.

19:55

Американские спецслужбы задержали 29-летнюю россиянку 15 июля. На следующий день были обнародованы письменные показания спецагента ФБР Кевина Хелсона, возглавлявшего расследование против Бутиной.

В документе, переданном в суд, говорится, что она участвовала в сговоре с целью работать иностранным агентом в США.