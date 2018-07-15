«Порошенко и пустота»: МИД показал выступление Порошенко

МИД России в твиттере опубликовал видео того, как президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводят совместную конференцию на саммите Североатлантического альянса при практически пустом зале.

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На ролике, представленном в твиттере МИД России видно, как во время брифинга президента Украины Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в зале, вместимостью не менее ста человек, сидит порядка 13 зрителей, часть которых – фотографы.

«Когда ты что-то делаешь не так», — озаглавлен пост российского внешнеполитического ведомства.

Читатели блога с юмором восприняли ситуацию, в которую попали украинский лидер и глава военного блока.

«Порошенко и пустота», «Граф дякула всем надоел», «Эй скажите спасибо что пришли стулья! Это стулофобство по отношению к ним!», — вот лишь некоторые комментарии.

Еще один пользователь предположил, что все журналисты «кинулись в буфет за сардельками».

Днем ранее в сети появилось фото данного мероприятия. Снимок разместил в своем фейсбуке главный редактор издания «Таймер» Юрий Ткачев.

«Украина-НАТО: «Ваше мнение очень важно для нас», — подписал он фотографию.

В комментариях к записи также заметили, что журналисты уже просто не рассчитывают услышать от украинского лидера что-то новое, передает НСН.

«А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое», — подчеркнул один из пользователей.

Другие подписчики Ткачева также высказали различные предположения, почему на брифинге так мало представителей прессы. Некоторые выдвинули версию того, что это просто «репетиция», во время которой все журналисты «вышли на обед».

Один из пользователей иронично отметил, что все журналисты сейчас находятся в пресс-центре чемпионата мира по футболу. Также было предположение, приводилось мнение, что фотографию могли обработать в фотошопе, передает ФАН.

Накануне депутат Верховной рады и член фракции «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич в эфире украинского телевидения заявил, что европейские государства больше не хотят обсуждать Украину и ее проблемы.

Нардеп посетил саммит Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине, после чего депутат пришел к выводу, что «там украинский вопрос уже всех раздражает», а Украина «перестала быть субъектом переговоров».

По словам парламентария, европейские политики не понимают, почему Киев отказывается выполнять минские соглашения, а «украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он, — принять законы».

В прошлом месяце Порошенко лично возглавил церемонию открытия отремонтированного участка дороги Запорожье – Днепр. Причем, вместо традиционного перерезания красной ленточки украинский лидер просто снял фрагмент ткани синего цвета с дорожного знака. Факт участия президента страны в мероприятии такого уровня также вызвал шутки в сети.

«В теплой и дружественной обстановке, под бурные и продолжительные аплодисменты сотен украинцев президент Украины открыл дорожный знак», «Неописуемая радость и гордость переполняют душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано почти 24 километра дороги на трассе Днепр — Запорожье. Это невиданная победа, которой обязан гордиться каждый украинец»,

«Когда-то я написал, что Петр Алексеевич в свете открытия им всего, чего только можно, скоро откроет мне пиво. Судя по всему, к этому и идет», — гласили комментарии.

В феврале нынешнего года официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности показал флаг Евросоюза якобы «спасенный из Авдеевки» (который, по мнению Порошенко, должен свидетельствовать о том, что граница Европы проходит в Донбассе). Ирония ситуации заключалась в том, что выступал президент Украины при мало заполненном зале.

«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в фейсбуке.

В комментариях читатели также высмеяли действия украинского лидера.

«Продам флаг Евросоюза! Дорого!», «Вот, я постирал», — гласили комментарии.

Читатели также обсудили пустой зал.

«Хоть бы охрану нагнали для массовки.

— А это не она сидит?

— Нет конечно, посмотрите внимательно, народ просто ловит бесплатный интернет», — завязался диалог между пользователями.

Член Совета Федерации Алексей Пушков также скептически воспринял выступление украинского лидера.

«Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет. Факиру фокус не удался», — подчеркнул сенатор.