«Новичком» по «Брекзиту»: почему британцы разлюбили Терезу Мэй

Британская полиция после шести дней поисков обнаружила предполагаемый источник нервно-паралитического агента, воздействию которого подверглись Дон Стерджес и Чарли Роули в Эймсбери. Следователи нашли в доме пострадавших бутылку со следами яда.

Реклама

Сейчас расследование продолжается по нескольким направлениям — полиция выясняет, как отравляющее вещество оказалось в бутылке, в то время как специалисты по химическому оружию в военной лаборатории Портон-Даун пытаются установить, относится ли вещество, воздействию которого подверглись Стерджес и Роули, к той же партии, что и яд, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в Солсбери.

Напомним, 44-летняя Дон Стерджес и ее 45-летний сожитель Чарли Роули были доставлены в окружную больницу Солсбери в бессознательном состоянии 5 июля.

Изначально медики объяснили состояние пациентов передозировкой наркотиков, однако вскоре заподозрили отравление нервно-паралитическим веществом. Женщина скончалась вечером 8 июля, второй пострадавший остается в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «шокирована» гибелью гражданки Соединенного королевства. «Я потрясена и шокирована смертью Дон Стерджесс, мои мысли и соболезнования направлены ее семье и близким», — написала Мэй в твиттере. Премьер добавила, что полиция и сотрудники служб безопасности сейчас устанавливают факты по данному инциденту, который отныне будет расследоваться как убийство.

Ученые в Портон-Дауне надеются, что в емкости, обнаруженной в доме Стерджес и Роули, осталось достаточно вещества, чтобы определить его происхождение. Они сравнят найденный образец с ядом, которым четыре месяца назад были атакованы Скрипали — впрочем, эксперты располагают очень небольшим количеством обоих веществ. Хотя сейчас полиция «не может утверждать», что в обоих инцидентах фигурировал один и тот же яд, эта версия остается ключевой в расследовании.

Лондон пока не делал заявлений о возможных новых мерах в отношении РФ, однако после госпитализации пострадавших 5 июля Москве был направлен очередной запрос с требованием предоставить полную информацию по отравлению Скрипалей.

В тот же день пресс-секретарь российского посольства в Великобритании и Северной Ирландии Константин Шлыков в очередной раз подчеркнул, что у России «нет и не может быть никакой «официальной версии» — Москве было отказано в доступе к материалам расследования, образцам обнаруженного вещества, а также к пострадавшим гражданам РФ.

«Великобритания отвергла наше предложение о взаимодействии в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, не отвечает на наши запросы о правовой помощи в контексте заведенного в России уголовного дела, не реагирует на наши многочисленные вопросы по инциденту, нарушает свои обязательства по консульским конвенциям», — напомнил Шлыков.

Однако некоторые британские политики прямо говорят об ответственности российской стороны.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид 6 июля заявил, что для граждан Великобритании «совершенно неприемлемо быть преднамеренными или случайными целями» применения отравляющих веществ, а британские улицы, парки и города не могут быть местом для разбрасывания яда». После чего потребовал: «Пришло время, чтобы власти России вышли и четко объяснили, что произошло».

О «вине» России в отравлении британских граждан в Эймсбери говорил и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. «Реальность такова, что Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к гибели гражданки Британии», — заявил министр.

В российском МИДе обвинения со стороны Уильямсона назвали «старой доброй мантрой» о том, что «это сделали русские». «Может, вы могли бы придумать что-то новое? Например, провести тщательное и подробное расследование?», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере дипведомства 9 июля.

Удачный момент для скандала?

История с очередным отравлением на британской территории развернулась практически одновременно с усугублением разногласий в политической элите Великобритании, которые многие СМИ уже окрестили кризисом. Проблемы начались из-за утвержденного британским парламентом так называемого «мягкого» варианта Brexit, на котором настаивала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Согласно этому плану Великобритания будет договариваться с Брюсселем о создании зоны свободной торговли и о перечне промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые подпадут под будущие ограничения. Противники этого сценария подчеркивают, что в этом случае Лондон останется в зависимом положении от Евросоюза, а также создаст преимущество для глобальных корпораций в ущерб британским производителям.

Противоречия по поводу «мягкого» Brexit раскололи правительство Мэй и привели к отставкам двух ключевых фигур в ее кабинете — министра иностранных дел Бориса Джонсона и министра по Brexit Дэвида Дэвиса.

Оба являлись сторонниками «жесткого» варианта выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Экс-глава Форин-офиса перед уходом направил Мэй письмо, в котором обозначил свое несогласие с выведением Великобритании из состава Brexit по «мягкому» сценарию. «Мы сейчас оказались в смехотворном положении, когда вынуждены принимать в точности те же законы, что и ЕС, просто чтобы сохранять экономическое здоровье страны — и при этом у нас больше нет никакой возможности влиять на процесс принятия этих законов. С этой точки зрения мы действительно двигаемся к статусу колонии», — говорилось в письме Джонсона.

Громкие отставки в британском правительстве спровоцировали активные спекуляции в СМИ на тему возможного объявления Терезе Мэй вотума недоверия. Так, британская газета The Guardian писала, что отставка Джонсона повышает «чувство кризиса» в политической элите Великобритании, допуская, что это может закончится уходом премьера.

Непростую для Мэй ситуацию усугубил и визит в Великобританию президента США Дональда Трампа, который, едва прибыв в Лондон, начал критиковать проводимую Мэй политику и раздавать советы. В разгар торжественного приема в честь приезда главы США в сети были опубликованы фрагменты интервью Трампа британскому таблоиду The Sun, в котором он, в частности, заявляет, что совершенно не согласен с подходом Мэй к ведению переговоров по Brexit, а также отметил, что «мягкий» вариант выхода Великобритании из состава ЕС — «не то, за что голосовали люди».

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин отмечает, что рейтинги одобрения Трампа в США существенно выросли и составляют уже 43%, в то время как под Мэй всерьез «зашаталось кресло». Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному компанией YouGov, рейтинги одобрения Мэй достигли рекордно низкого значения — сейчас 62% британцев негативно оценивают деятельность своего премьера.

С учетом всех неприятностей Терезы Мэй скандал с отравлением в Эймсбери кажется неплохим способом отвлечь внимание британской и международной общественности от проблем, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Лондон «не только может, но и будет использовать» эту возможность, однако вряд ли это позволит отвлечь внимание от внутренних проблем.

«Дело в том, что претензии к Мэй не касаются вопросов с отравлением в Солсбери или Эймсбери, они касаются ее политики как таковой», — пояснил Брутер.

Претензии к Мэй сейчас есть как у ее бывших однопартийцев, которые ушли из кабинета, так и у оппозиции. При этом рейтинг балансирует на грани ничьей с лейбористами — Владимир Брутер допускает, что, если ее кабинет сейчас не устоит и будут объявлены внеочередные выборы, то она их, скорее всего, проиграет.

«Использовать отравление она, конечно, может попробовать, но само по себе это не даст результата. Ну хорошо, вышлют они еще половину дипломатов — это ничего принципиально не меняет, это не снимает с нее ответственность за форму выхода из ЕС», — рассуждает эксперт.

Владимир Брутер полагает, что отравление в Эймсбери «может помочь ей ровно на неделю». «Вопрос в том, насколько она сможет убедить лейбористов, что им сейчас невыгодно ее выгонять. У лейбористов есть серьезные колебания и сомнения — с одной стороны, они хотят ее выгнать, с другой — не хотят брать на себя ответственность за Brexit. Главный ресурс Мэй заключается в том, чтобы убедить лейбористов не голосовать за ее отставку», — заключил Брутер.