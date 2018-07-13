«Остановите его!»: как Европа возненавидела Трампа

Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию в рамках своего европейского турне. 13 июля состоялись переговоры американского лидера с британским премьер-министром Терезой Мэй, после чего они отправились на чай с королевой Елизаветой II.

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Хотя сам Трамп уверен, что британцы его «очень любят» из-за его позиции по мигрантам, в Лондоне приезду американского лидера, похоже, не слишком рады — визит главы США сопровождается протестными акциями по всей британской столице. Призывал к ним, кстати, сам мэр Лондона Садик Хан, с которым у Трампа весьма натянутые отношения.

Британцы с готовностью откликнулись на эту просьбу — вечером 13 июля несколько тысяч человек собрались в центре Лондона на митинге под лозунгом «Остановите Трампа!».

К слову, в столице Великобритании Трамп проведет совсем немного времени, и СМИ объясняют это как раз желанием президента США не портить себе настроение из-за протестных акций. Эту версию подтвердил и сам Трамп в интервью британскому изданию The Sun. Он также упомянул мэра Лондона Садика Хана:

«Думаю, что ваш мэр делает свою работу отвратительно, и если они заставляют меня чувствовать их негостеприимство, то почему я должен оставаться?» — мотивировал Трамп свое нежелание надолго задерживаться в Лондоне.

Неприятности начались с самого прибытия Трампа в Великобританию 12 июля — он опоздал на роскошный прием в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир, организованный в честь его приезда. В итоге премьер-министр Тереза Мэй и ее супруг Филип стояли у входа в тишине и одиночестве на протяжении шести минут, ожидая появления американского лидера.

Но это еще не все — в самый разгар ужина в сети появились фрагменты из интервью Дональда Трампа британскому таблоиду The Sun, в котором американский президент без всякого стеснения критикует британского премьера. В частности, он заявил, что совершенно не согласен с подходом Мэй к ведению переговоров по Brexit, а также отметил, что «мягкий» вариант выхода Великобритании из состава ЕС — «не то, за что голосовали люди».

Заголовок говорит сам за себя: «Я говорил Мэй, как делать Brexit. Она его провалила. Сделка с США отменяется, говорит Трамп». В беседе с изданием президент США предупредил — если британцы пойдут на этот вариант Brexit, Вашингтон продолжит вести дела с ЕС, а не напрямую с Великобританией. «Это, скорее всего, убьет нашу сделку, станет концом британских торговых отношений с США»,— заявил Трамп.

Он также не преминул напомнить о неприятностях Мэй, связанных с отставками главы МИД Бориса Джонсона и министра по выходу Великобритании из состава ЕС Дэвида Дэвиса. Трамп не увидел ничего зазорного в том, чтобы выразить свое сожаление по поводу ухода Джонсона, сказав, что из экс-главы Форин Офиса «вышел бы отличный премьер».

Кстати, 13 июля президент США повторно озвучил эту мысль прямо во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Мэй. В то же время он назвал ее «прекрасной женщиной», хотя всего месяц назад СМИ активно обсуждали случай, когда Трамп сравнил Мэй со «строгой школьной учительницей».

Выступая на пресс-конференции 13 июля, он также выразил уверенность, что отношения США и Великобритании сейчас переживают «лучший период за всю историю».

В качестве примера он вспомнил ситуацию с отравлением Скрипалей в Солсбери, когда США в знак солидарности с британскими властями выслали из страны 60 российских дипломатов. «Мы были очень жесткими по отношению к России, включая ситуацию, когда прямо здесь в Великобритании произошла ужасная вещь, совсем неподалеку отсюда. И мы выслали 60 дипломатов, в то время как Германия, большая страна, выслала только троих», — похвастался Трамп.

После заявлений Трампа о «неправильной» позиции Мэй в переговорах по Brexit британскому премьеру пришлось куда активнее обороняться от претензий на эту тему — за время совместной пресс-конференции Мэй и Трампа британскому премьеру задали массу подобных вопросов.

«По поводу сделки — я уже говорила, что это соответствует воле, которую выразили граждане Великобритании на голосовании. Они хотели, чтобы Великобритания покинула Евросоюз, и мы это сделаем, это произойдет 29 марта 2019 года. Когда мы выйдем из ЕС, мы выполним волю людей», — отпиралась Мэй.

Недовольство многих британских политиков ее позицией касательно Brexit и отставки важнейших министров в ее кабинете и так доставляют премьеру массу проблем. Трамп со своими бесцеремонными высказываниями ставит Мэй в еще более неудобное положение, раздавая ей советы, как управлять страной, находясь при этом у нее же в гостях.

Но поведение и риторика американского лидера уже давно раздражает и возмущает европейских политиков — и это касается не только Терезы Мэй.

Европа злится. И давно

В Великобританию Трамп прибыл прямиком из Брюсселя, где 12-13 июля проходил саммит глав государств Североатлантического альянса. За это время глава США успел стать бесспорной звездой саммита НАТО, сделав ряд резких заявлений.

В первый же день встречи он обвинил власти Германии в том, что они якобы находятся под контролем России — глава США имел в виду, что Европа зависит от российского газа.

«Это крайне прискорбно, что Германия заключает газовую сделку с Россией. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключает соглашение с Россией на строительство газопровода. Мы должны защищать вас [от России], а вы отдаете миллиарды долларов в сундуки России», — заявил Трамп, подчеркнув, что Берлин находится в зависимости от Москвы.

С высказыванием Трампа о «зависимой» Германии не согласились многие европейские политики, включая, например, французского президента Эммануэля Макрона. Показательно, что за эти слова Трампа раскритиковали и в Соединенных Штатах — поведение главы США возмутило соавтора его книги «Искусство заключать сделки» Тони Шварца и бывшего госсекретаря США Джона Керри, который назвал высказывание Трампа «позорным» и «деструктивным».

Раздражение европейских политиков вызывают не только высказывания Трампа, но и проводимая им политика. С 1 июня Вашингтон в одностороннем порядке ввел пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики.

В ответ европейские государства решили ввести пошлины на ввоз американских товаров.

К недавним действиям американского президента, вызвавшим критику со стороны Евросоюза, можно также отнести решение о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также перенос американского посольства в Израиле в Иерусалим.

По словам научного сотрудника Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павла Тимофеева, недовольство европейских политиков в отношении Трампа вызвано тем, что своими действиями он подрывает так называемый Евроатлантический консенсус, который существовал десятилетиями.

«Тот факт, что Трамп предлагает союзникам платить больше за собственную оборону и говорит, что в первую очередь его интересует американская экономика, под которую, по его мнению, Европа должна подстраиваться — вот это и злит ЕС», — отмечает эксперт.

Павел Тимофеев не отрицает, что европейцы будут пытаться отстаивать свои позиции — но это не означает, что они «встанут в позу и откажутся общаться с Трампом».

«Есть устоявшиеся за десятилетия связи, политические и экономические контакты. Европейские лидеры, вероятно, предпочтут просто отделить сугубо экономические моменты от политических. В экономической сфере они, скорее всего, будут биться до конца и отстаивать свои интересы — это касается «Северного потока», Ирана и так далее», — рассуждает Тимофеев.

«Пока то, что происходит, говорит о том, что поиск компромисса между США и Евросоюзом потребует очень больших усилий», — подытожил эксперт.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин также указывает на тот факт, что Европа по-настоящему озаботилась поведением Трампа на международной арене в тот момент, когда его решения стали напрямую затрагивать их экономические интересы.

«Они получали колоссальную выгоду от торговли с США. Шикарная ситуация. Но теперь, когда Трамп всем заявил, что интересы Америки — на первом месте, им это уже не нравится», — пояснил эксперт.

По его словам, попав в такую ситуацию, европейцы серьезно занервничали. «При этом никто не хочет ссориться с США. Пока они не хотят соглашаться на новые условия, которые выдвигает Трамп — они показывают свои лицо, какие они стойкие. Интересно будет посмотреть, как долго они будут показывать такое единство, но где-то, видимо, они должны будут поступиться своими интересами», — считает Николай Топорнин.

При этом он подчеркивает, что, в отличие от европейских лидеров, Трампу в последнее время удалось существенно укрепить свои позиции внутри страны: «При всей своей беспардонности Трамп весьма эффективен. Можно сказать, что Трамп на сегодняшний день весьма успешно проводит летнюю кампанию именно с точки зрения американских интересов. Это подтверждается ростом рейтинга популярности Трампа внутри страны — он уже приближается к 50%, что намного больше, чем у тех же Меркель, Макрона и Мэй».