Сами себя простили: Рада разрешила не отдавать долги России

Верховная рада Украины разрешила оборонным предприятиям не выплачивать российским компаниям штрафы за неисполненные обязательства. Соответствующий закон был принят в четверг, 12 июля. В пользу документа высказались 244 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Отмечается, что украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не смогли вовремя исполнить свои обязательства и поставить в Россию товары военного назначения и двойного использования из-за ограничений, которые были введены президентом Украины Петром Порошенко в связи с конфликтом на востоке страны.

После этого российские компании стали обращаться в суды, чтобы взыскать с украинской стороны задолженности, пени и другие штрафные санкции, несмотря на ссылки украинских предприятий на форс-мажорные обстоятельства, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. При этом обращение в суд Россией расценивается как «злоупотребление своими правами».

В Раде считают, что украинские компании не обязаны выполнять решения иностранных судов в пользу предприятий государства-агрессора, как в Киеве называют Россию.

«Именно поэтому предлагается на особый период <…> запретить стране-агрессору взимать и задолженность с предприятий «Укроборонпрома» и истребовать залоги, которые были зарегистрированы в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств», — заявил секретарь парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Иван Винник.

Согласно документу, запрещается взымать пени с украинских компаний ОПК, которые задолжали российским компаниям, а также принудительно взыскивать долги. Документ также обязывает прекратить уже открытые производства и не открывать новые по делу о банкротстве предприятий ОПК.

Теперь закон должен подписать президент Украины, он вступит в силу на следующий день после его публикации.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Украина последовательно проводит политику разрыва отношений с Россией на всех направлениях. Сенатор также уверен, что это негативно отразится прежде всего на экономике самой Украины.

«К сожалению, этот процесс продолжается не один год, он протекает по нарастающей. Украина проявляет себя как абсолютно ненадежный партнер. Я думаю, наш бизнес будет полностью уходить с Украины. Всю необходимую продукцию мы можем производить у себя. Раньше сотрудничество было выгодно всем сторонам, существовала кооперация между нашими предприятиями. Сейчас этого не будет. Я думаю, пострадает только Украина», — пояснил парламентарий в беседе с ФАН.

Он также указал, что украинская экономика не может быть интегрирована в экономику Евросоюза. «Полагаю, все заводы, которые выпускали продукцию совместно с Россией, будут либо простаивать, либо вообще закрываться», — резюмировал сенатор.

Как сообщает издание, Украина закупает у России более 50% запасов каменного угля, и почти 100% ядерного топлива, которое используется украинскими атомными станциями, также производится в России.

Политолог Иван Мезюхо считает, что новым законом Украина официально признала себя преступником. Он отметил, что ни одно цивилизованное европейское государство не позволило бы себе такое решение. «Получается, что Украина только на словах стремится в Европейский союз, а сама ведет себя как уголовница», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич пояснил журналистам, что

даже благодаря принятому закону Украина не сможет не выплатить штрафы российской стороне, поскольку национальный парламент не может менять условия контракта, заключенного с соблюдением международных договоренностей о защите инвестиций.

Он также считает, что за последние четыре года российские компании все чаще сталкивается с обманом со стороны украинских предприятий.

В начале июня текущего года руководитель компании «Укроборонпром» Павел Букин заявил, что Украина будет «давить» Россию качеством оружия. «Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений», — сказал он в интервью изданию «Обозреватель».

Букин также отметил, что украинские конструкторы концентрируются на создании таких видов вооружений, которые могут нанести противнику максимальный урон за короткий срок. В настоящее время Украина проводит испытания крылатой ракеты, сообщил он. По его словам, объектам ПВО крайне сложно отследить местонахождение такой ракеты, которая может менять направление в воздухе и нести большую поражающую силу.