Российская делегация покинула ассамблею ОБСЕ

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблеи ОБСЕ Петр Толстой заявил, что решение об участии России в следующей сессии ассамблеи будет принято после заседания секретариата организации, на котором рассмотрят антироссийских резолюций.

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По его словам, в зависимости от разъяснений секретариата ОБСЕ, Россия примет решение о целесообразности работы в Парламентской ассамблеи организации.

Сегодня российская делегация покинула зал во время заседания ПА ОБСЕ в Берлине. Причиной стало нарушение регламента при голосовании за антироссийские резолюции, пояснил Толстой.

Авторы поправок и автор одной из антироссийских резолюций не пришли на заседание ассамблеи и не уведомили об этом секретариат и председателя ПА Георгия Церетели. В результате под сомнение попала сама легитимность этих резолюций и поправок к ним, отмечает парламентарий.

В связи с этим российская делегация потребовала отложить голосование по соответствующим документам, но получила отказ, после чего покинула зал.

«Мы задали дважды вопрос по этому поводу [отсутствию авторов резолюции] председателю и секретариату и услышали в ответ, что письменного уведомления, как это положено по регламенту, они не получали. Нам было сказано в связи с этим, что это не имеет никакого значения. Мы считаем, что демократия — это процедура, и она имеет значение. Соблюдение регламента важно для легитимности решения ассамблеи, это тоже имеет значение. И, наконец, имеет значение применение ставших уже привычными для европейских коллег двойных стандартов в отношении России и, в данном случае, в отношении нашей делегации», –— пояснил Толстой в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, голосование за принятие резолюции отложили бы, если возражения высказала любая другая делегация.

Первый замглавы международного комитета Совфеда и член делегации Владимир Джабаров назвал происходящее на заседании политическим шулерством и не исключил выхода России из ПА ОБСЕ.

«Я хочу напомнить депутатам, которые нас сейчас клеймили, они, видимо, забыли, кто стоял у истоков этой организации, и теперь, когда они все нас поучают, как жить, это выглядит, мягко говоря, неприлично. Если это будет так продолжаться, наши избиратели не поймут, для чего мы сюда ездим, если здесь специально разыгрываются спектакли против нашей родины», — добавил он.

Депутат Госдумы Николай Рыжак добавил, что Россия не может участвовать в «политическом балагане». По его мнению, необходимо пересмотреть весь порядок проведения сессий.

Член делегации, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко также заявил, что необходимо серьезно менять регламент ПА ОБСЕ. По словам парламентария, в связи со сложившейся ситуацией Россия также может рассмотреть вопрос о приостановке членства в ПА ОБСЕ.

«Мы покинули заседание, потому что не могли терпеть эти нарушения. Там постоянный крик в зале, нет никакой регламентной комиссии. У нас есть серьезные возражения против того, чтобы использовать регламент в антироссийских целях, не давая российской делегации нормально выступить, нормально изложить свою позицию», — подчеркнул Онищенко в беседе с ФАН.

Парламентарий напомнил, что Россия делает самый большой членский взнос в ПА ОБСЕ. «Накануне рассматривался вопрос о бюджете этой организации. А взнос России, который мы платим, составляет более 6% от общей суммы взносов всех участников. Поэтому здесь вопрос — за свои деньги мы получаем всяческие гнусности, которые ничем не подтверждены, никакими расследованиями, никакими данными специально уполномоченных органов! Все это просто пишется и принимается. И мы больше терпеть эти гнусности не будем!» — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Сейчас в Берлине проходит 27-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ее общая тема — «Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов».

Сегодня также стало известно, что российская делегация не станет голосовать за итоговую декларацию ПА ОБСЕ, поскольку она содержит три проекта резолюций, направленные против России.

Авторами положений выступили украинская и шведская стороны. Два документа касаются нарушения прав человека, которые якобы имеют место в Крыму и других регионах России, третья резолюция посвящена десятилетию конфликта в Южной Осетии.

Петр Толстой заявил, что в целом декларация содержит много полезных инициатив, однако эти три резолюции по своей сути являются предвзятыми и подрывают авторитет ОБСЕ. Толстой обратил внимание на то, что многие положения этих постановлений основаны не на фактах, а на домыслах и фейковых новостях.

«Мы говорили о том, что те авторы резолюций, которые их предлагают, не видели ничего своими глазами и основываются на фейковых новостях. Говорили о том, что нам необходимо проверять факты, которые содержатся в текстах резолюций. Соответственно, в том случае, если, допустим, речь идет о правах человека в России, нужно, чтобы парламентарий съездил в Россию, если речь идет о Донбассе, нужно быть в Донбассе», — пояснил Толстой.

Ассамблея не прислушалась к критике и приняла итоговую декларацию, в которую были включены все три резолюции, несмотря на протесты российской делегации.