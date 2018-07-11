«Новый старший брат»: простит ли Польша Волынскую резню

Еще 10 лет назад самая масштабная в истории антипольская акция, сопровождавшаяся массовыми убийствами этнических поляков, вообще не была темой польской политики. Даже траурная дата официально была установлена лишь два года назад — в июле 2016 года.

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Причиной тому — коммунистическое наследие. В советские времена из-за идеи интернациональной дружбы как советская Украина, так и советская Польша старались не поднимать такие вопросы.

«Конечно, все знали, что такое Волынская резня, но даже буквально 10 лет назад никто не знал о масштабах тех событий. Люди не имели четкого представления о событиях тех дней», — говорит в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт-полонист, доцент социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ в Перми Дмитрий Офицеров-Бельский.

Ситуация изменилась после того, как в Польше началась активная просветительская кампания — о Волынской резне начали писать книги, школьникам в обязательном порядке стали показывать документальные фильмы о кровавых событиях прошлого. С годами число художественных произведений на эту тему только увеличивалось.

В политическом же поле о необходимости переосмыслить события 1943-1945 годов впервые активно начала говорить ныне правящая партия «Право и справедливость».

В польском парламенте эта тема впервые поднята в июле 2009 года. Тогда сейм Польши принял постановление, в котором открыто заявлялось, что Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов (УПА и ОУН, организации признаны экстремистскими и запрещены в России) осуществили «антипольскую акцию — массовые убийства, имевшие характер этнической чистки».

Кроме того, в резолюции сейм «чтит память бойцов Армии крайовой, Самообороны Восточных кресов и Крестьянских батальонов, которые поднялись на драматическую борьбу по защите польского гражданского населения, а также с болью вспоминает о жертвах среди украинского гражданского населения». Вместе с тем о том, чтобы назвать те события геноцидом на тот момент даже не шло речи.

Однако уже четыре года спустя в резолюции сейма, посвященной 70-летию событий на Волыни, говорилось, что действия ОУН и УПА носили «характер этнической чистки с признаками геноцида». В той же резолюции называется цифра погибших поляков в 1942-1945 годах на территории Волыни и Восточной Галиции — около 100 тысяч человек.

За тот вариант резолюции проголосовали лишь чуть более половины депутатов сейма, остальные — либо воздержались, либо выступили против документа, формулировки которого считали слишком мягкими.

Уже тогда предлагалось объявить события на Волыни геноцидом против польского народа и объявить 11 июля Днем памяти жертв Волынского преступления. Три года спустя, в 2016 году эти предложения были реализованы.

Геноцид на экспорт

Хотя тема Волынской резни — в первую очередь, внутрипольский вопрос, в политике она сейчас является важной частью украинско-польских отношений.

В то время как Киев стремится к максимально возможной евроинтеграции, Варшава ставит жесткий ультиматум: с украинским национализмом бандеровского типа в качестве государственной идеологии у Украины нет европейского будущего.

Варшава неоднократно требовала от украинских властей признать правду о Волынской резне. Польша также категорически не согласна с героизацией Киевом украинского националиста Степана Бандеры.

Весной 2017 года в польском селе Грушовичи рядом с Перемышлем демонтировали самовольный памятник УПА. Снос мемориального объекта произвели местные активисты, однако власти дали на это согласие, поскольку памятник был установлен самовольно.

В феврале 2018 года сенат Польши ввел уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Здесь наглядны и недавние высказывания польского премьера Матеуша Моравецкого, который заявил, что согласие между народами Польши и Украины возможно только в том случае, если украинская сторона признает, что украинские националисты виновны в геноциде польского народа.

Однако в такой позиции Польши немало лукавства, полагает Дмитрий Офицеров-Бельский.

«Долгое время, в том числе после 2014 года, в Варшаве рассматривали украинский национализм как вполне допустимый инструмент для дерусификации населения Украины», — говорит эксперт.

Впрочем, даже сейчас поляки стараются сильно с украинцами не ссориться, и на это есть несколько причин, отмечает собеседник «Газеты.Ru».

Во-первых, в Польше находится порядка 2 млн украинских мигрантов. Для поляков важно, чтобы эти мигранты не стали взрывоопасным элементом и были готовы к утере своей идентичности в пользу польской, отмечает Офицеров-Бельский.

Кроме того, полякам выгодно, чтобы на Украине у власти стояли проевропейские силы, которые в то же время будут на 100% лояльными Польше.

«Фактически тема Волынской резни — это тест на лояльность Украины к Польше, как к своему соседу и старшему партнеру, который может быть для Киева и адвокатом, и судьей»,

— рассуждает Офицеров-Бельский.

Пока Украина этот тест не проходит — Киев отвечает Варшаве достаточно жесткой встречной позицией, демонстрируя свое недовольство попыткой поляков «вытащить скелеты из шкафа».

Как ни удивительно, но договориться с Польшей в этом вопросе может Оппозиционный блок, который во многом состоит из бывших депутатов Партии регионов, которая на Украине считается пророссийской, и других антибандеровских сил, считает эксперт.

Сейчас это кажется абсурдным, но в 2013 году, 148 народных депутатов Украины просили польский сейм признать Волынскую трагедию геноцидом польского народа. Тогда партии президента Виктора Януковича необходимо было добиться международного осуждения бандеровской идеологии.

По мнению эксперта, тема Волынской резни может начать активно использоваться в преддверии грядущих на Украине президентских выборов. Кандидатом от Оппозиционного блока на них, как ожидается, выступит Юрий Бойко, который при Януковиче занимал позицию вице-премьера.